В Эстонии сохраняется дефицит разработчиков и других ведущих ИТ-специалистов, но, как и представителям любой другой профессии, им, прежде чем получить предложение о работе, приходится пройти собеседование. Хотя о собеседованиях в сфере ИТ ходит много мифов, Йоозеп Пыллумяэ, руководитель компании Elisa, которая в настоящее время набирает одновременно 12 разработчиков и других ведущих специалистов, объясняет, что на самом деле в этом нет ничего особенного или страшного.
Работодатель о собедованиях в ИТ-секторе: никого не заставляют решать сложные задачи программирования
«Люди, которые никогда не проходили собеседование на какую-либо должность в сфере ИТ, часто думают, что это что-то очень техническое и похожее на устный экзамен. Однако в действительности дела обстоят не совсем так. Технические темы обсуждаются, но достаточно поверхностно. Никого не заставляют решать сложные задачи программирования в режиме реального времени и каждый предыдущий проект детально не разбирается», - сказал Пыллумяэ.
Вместо этого большинство ИТ-собеседований в основном пытаются оценить два аспекта: подходит ли кандидат команде по своему характеру и характеристикам, и соответствует ли то, что написано в резюме, истории человека. Последнее не предполагает допрос, а скорее беседу в свободной форме, в которой кратко упоминаются предыдущие проекты, использованные языки программирования и фреймворки, а в некоторых случаях также предлагается поделиться, например, причинами, по которым тот или иной вариант был предпочтителен при выборе языка.
Ни у кого нет времени или желания вдаваться в подробности
Что касается последнего, Пыллумяэ отметил, что ни один кадровый руководитель не ожидает, что у кандидата будет время, желание или память, чтобы подробно объяснить каждый аспект. Скорее, цель состоит в том, чтобы получить краткий обзор проделанной работы и понять, какими навыками обладает человек и чем он может быть полезен компании, а также какие задачи и возможности развития может предложить ему работодатель.
«Разговаривая с опытным ИТ-специалистом, довольно легко понять, знает ли он, о чем говорит. Хотя может показаться важным заставить людей знать ту или иную техническую деталь, на самом деле, в этом нет необходимости. Если человек говорит так, как разговаривают разработчики, указывает на детали, которые заметит среднестатистический специалист, и может ответить на базовые вопросы без помощи Google, то есть большая вероятность, что он тоже написал в своем резюме правдивую информацию»,- сказал он.
По его словам, тестовые задания, измеряющие навыки разработчиков, становятся все более редкими. «Очень редко на работу приходит человек, который на самом деле не может делать то, что заявлено в резюме. В этом нет никакого смысла, так как в первые пару рабочих дней сразу становится ясно, если что-то не получается, - сказал Пыллумяэ. - Поэтому нет смысла тратить слишком много времени на тестовые задания или глубинные интервью. Человека с достаточными навыками в ИТ легко узнать на собеседовании, а если кто-то и сможет обмануть своими актерскими способностями, то это сразу выйдет наружу».
С молодыми разработчиками все по-другому
Исключением в некоторых случаях могут быть младшие разработчики, чьи технические навыки ниже и которые, возможно, не смогут так хорошо передать свои предыдущие навыки и опыт на собеседовании. В то же время Пыллумяэ отметил, что в большинстве случаев это не является проблемой.
«В случае с молодыми сотрудниками оцениваются не столько технические способности, сколько воля, амбиции и мотивация. Это то, что хорошо видно в разговоре. Иногда также полезно просмотреть их предыдущие студенческие или хобби-проекты, а если этого недостаточно, в некоторых случаях мы предлагаем им тестовые задания. Однако в эпоху ChatGPT это становится все более бессмысленным», - пояснил он.
«Собеседование в сфере ИТ во многом похоже на любое другое собеседование. Кандидаты рассказывают немного о себе, немного о своем опыте и немного обо всем остальном. Конечно, будут обсуждаться темы с более техническими аспектами, но бояться нечего: культура экзаменационных собеседований, которую можно увидеть в американских видеороликах на YouTube, в Эстонии не особенно практикуется», - добавил он.