Работодатель о собедованиях в ИТ-секторе: никого не заставляют решать сложные задачи программирования

«Люди, которые никогда не проходили собеседование на какую-либо должность в сфере ИТ, часто думают, что это что-то очень техническое и похожее на устный экзамен. Однако в действительности дела обстоят не совсем так. Технические темы обсуждаются, но достаточно поверхностно. Никого не заставляют решать сложные задачи программирования в режиме реального времени и каждый предыдущий проект детально не разбирается», - сказал Пыллумяэ.

Вместо этого большинство ИТ-собеседований в основном пытаются оценить два аспекта: подходит ли кандидат команде по своему характеру и характеристикам, и соответствует ли то, что написано в резюме, истории человека. Последнее не предполагает допрос, а скорее беседу в свободной форме, в которой кратко упоминаются предыдущие проекты, использованные языки программирования и фреймворки, а в некоторых случаях также предлагается поделиться, например, причинами, по которым тот или иной вариант был предпочтителен при выборе языка.

Ни у кого нет времени или желания вдаваться в подробности

Что касается последнего, Пыллумяэ отметил, что ни один кадровый руководитель не ожидает, что у кандидата будет время, желание или память, чтобы подробно объяснить каждый аспект. Скорее, цель состоит в том, чтобы получить краткий обзор проделанной работы и понять, какими навыками обладает человек и чем он может быть полезен компании, а также какие задачи и возможности развития может предложить ему работодатель.