Äripäev: член EKRE оплатила летние дни партии из депутатской компенсации расходов

Äripäev сообщает, что, по словам Кинго, это была встреча с избирателями, хотя на самом деле проводились летние дни партии.

В августе прошлого года Керт Кинго и ее адвокат Мартин Траат также подозревались в преступлениях, связанных с использованием депутатского пособия. По подозрению, Кинго из своего пособия оплатила счета за юридическую помощь троим людям на общую сумму около 10 000 евро. Недавно политика также лишили депутатской неприкосновенности.