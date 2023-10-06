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Äripäev: член EKRE оплатила летние дни партии из депутатской компенсации расходов

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Керт Кинго
Керт Кинго Фото: Eero Vabamägi

Äripäev пишет, что член Рийгикогу Керт Кинго заплатила из своего депутатского пособия за летние дни членов партии EKRE районов Тарту и Йыгева. Летние дни организовал ее муж. Сама политик не видит проблемы в своих действиях.

Äripäev сообщает, что, по словам Кинго, это была встреча с избирателями, хотя на самом деле проводились летние дни партии.

В августе прошлого года Керт Кинго и ее адвокат Мартин Траат также подозревались в преступлениях, связанных с использованием депутатского пособия. По подозрению, Кинго из своего пособия оплатила счета за юридическую помощь троим людям на общую сумму около 10 000 евро. Недавно политика также лишили депутатской неприкосновенности.

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