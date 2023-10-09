ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Одеваемся с барахолок; экономим, чтобы выжить; рыба – уже роскошь: от чего отказались жители Эстонии из-за роста цен

- От всего, без чего можно прожить. Многие люди отказались от поездок за рубеж, от новой одежды, техники бытовой. А еще и подвешенное состояние с энергоносителями, цены на тепло тоже влияют очень сильно. У меня бабушка в доме живет на пенсию в четыреста евро, а отдает зимой сто двадцать за тепло. Я не знаю, наверно, кушает только молоко, хлеб и каши.

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Руководитель группы Департамента статистики Виктория Трасанов считает, что на рост индекса потребительских цен оказало влияние подорожание продуктов питания, на которые пришлась половина общего роста.

По сравнению с сентябрем 2023 года лидерами по росту цен стали фрукты, которые стали дороже на 16,7%, мясо и мясные продукты подорожали на 12,6%, затем - мука, изделия из нее и крупы, цены на которые выросли на 11,9%, сахар, кондитерские изделия и консервы замыкают список с цифрами роста 11,5%.

«Ощутимое влияние на рост индекса оказали изменения цен на жилье (-6,9%) и моторное топливо, поскольку бензин подешевел на 3,8%, а дизельное топливо - на 10,2%», - добавила Трасанов.

Последний раз изменение индекса потребительских цен составляло менее 4,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в июне 2021-го, когда оно составляло 3,8%.

«У нас рост цен в два раза выше, чем в еврозоне. По сравнению с концом 2019 года наши цены выросли на 36 процентов, тогда как в еврозоне только на 18 процентов, - говорит главный экономист Luminor Ленно Уускюла. - Сейчас самое подходящее время для эстонских потребителей искать более дешевые решения и посмотреть, где они могут сэкономить».

Но есть и хорошие новости. По словам экономиста, большой рост цен в Эстонии уже в прошлом.

Ленно Уускюла отметил, что цены в Эстонии не меняются уже три месяца, и тут есть большое отличие от еврозоны, где за три месяца цены выросли на 1,1 процента, что на 4,2 процента увеличивает уровень инфляции.

Стоит отметить, что импортные цены представляют угрозу для инфляции в Эстонии, так как рост цен в других частях мира еще не прекратился. Так же для инфляции представляет опасность повышение заработной платы, которое вынуждает предприятия по-новому организовывать свою работу.

При этом покупательная способность эстонцев остается на очень низком уровне.