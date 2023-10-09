По данным Департамента статистики, в сентябре индекс потребительских цен вырос на 4,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На рост индекса больше всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков. Товары стали дороже на 5,7%, услуги - на 1,3%. Rus.Postimees спросил у жителей Эстонии, от каких товаров и продуктов питания они уже отказались, чтобы сэкономить.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Одеваемся с барахолок; экономим, чтобы выжить; рыба – уже роскошь: от чего отказались жители Эстонии из-за роста цен
Игорь Колк, шофер (Нарва)
- Изменились ли ваши покупательские привычки из-за роста цен?
- Еще как изменились. Сейчас каждый цент на счету. У народа совсем денег не осталось из-за повышения тарифов. Раньше я не задумывался, что и где покупать. Зашел, увидел и купил. Теперь поход в магазин требует подготовки, и не во всякий магазин пойдешь, потому что там одно дешевле, там - другое.
- А на что в магазине вы прежде всего обращаете внимание: на качество или на цену?
- На цену, сейчас только на цену. Многие мои знакомые списки составляют, чтобы не покупать лишнего, даже если товар по очень выгодной скидке. Только то, что необходимо.
- Вы не покупаете товары по скидкам про запас?
- Нет. Многое покупать вообще перестал.
- От каких товаров вы уже отказались?
- От тех, что сам могу вырастить у себя на даче. Все овощи и фрукты опять стал высаживать. Ну и вспомнили традицию консервации. Маме моей семьдесят восемь лет, но с ее помощью по консервированию много удается сэкономить.
Галина Некс, педагог (Таллинн)
- Изменились ли ваши покупательские привычки из-за роста цен?
- Ну конечно, ищем, что подешевле, так что и говорить нечего. Первым делом смотрим на цену, разве можно себе позволить что-то на нашу пенсию? Хлеб, молочные продукты, сыр, если есть скидки, - то рыбку дешевую.
- А от каких товаров вам уже пришлось отказаться?
- От говядины. Это для меня самое чувствительное. А знакомые перестали ездить, отмечать праздники в ресторанах, отдыхать стали меньше, а больше работать. Все пытаются копить на расходы зимой.
- Какие будущие расходы заставляют копить деньги?
- Счета за отопление и электричество. У меня все знакомые, соседи и я тоже копим с лета. Раньше копили на технику или отдых, а сейчас на будущие счета за тепло зимой.
Артем Черемисимов, психолог (Нарва)
- Изменились ли ваши покупательские привычки из-за роста цен?
- Да. Из-за роста цен мне приходится покупать продукты подешевле, меньше интересуюсь промышленными товарами, а раньше больше мог себе позволить. Как связано это с политикой или бизнесом, я определить не могу. Инфляция, цифры, финансовые показатели - это все очень условно, а реально мы видим, что еле сводим концы с концами.
- А на что в магазине вы прежде всего обращаете внимание: на качество или на цену?
- Важно и то, и другое, но я не упускаю возможность приобретать товары и продукты по акциям. Тогда и закупаюсь.
- Вы покупаете про запас?
- Да. Сейчас сезон недорогих молочных продуктов, и я запасся сырами.
- От каких товаров и услуг вы готовы отказаться или уже отказались?
- Не покупаю овощи. Первый раз в жизни в этом году посадил свою картошку и все, что можно было посадить в огороде. Так что экономим на всем. Экономим, чтобы выжить.
Наталья Чернышова, домохозяйка (Нарва-Йыэсуу)
- На что в магазине вы прежде всего обращаете внимание: на качество или на цену?
- Конечно, на цену. Сейчас очень сложное время, когда надо думать и о счетах за квартиру, и за отопление, и еще как-то покупать продукты, товары для дома.
- Изменились ли покупательские привычки из-за роста цен?
- Мне кажется, что люди стали экономить на досуге, развлечениях, поездках в отпуск. Больше тратить стали на то, чтобы поддерживать привычный уровень питания. Это сложно, цены растут каждый месяц, например, рыба - уже роскошь. Многие ищут скидки на обувь и одежду, так что мода тоже отошла на задний план.
- Вы покупаете про запас?
- Когда удается набрести на выгодные скидки на нужные товары, то стараюсь брать про запас. Чаще всего это бытовая химия и продукты с долгим сроком хранения.
Виталий Гусаков, пенсионер (Нарва)
- Изменились ли ваши покупательские привычки из-за роста цен?
- Особенно ничего не поменялось. Хожу в магазин как обычно, покупаю все по мере необходимости. Я пенсионер, у меня небольшая пенсия, но пока хватает. Другое дело, что сейчас на отопление тарифы поднимают, а это на нас скажется серьезно. А так мы не шиковали и не шикуем.
- А на что в магазине вы прежде всего обращаете внимание: на качество или на цену?
- На цену, конечно. Если следишь, то бывают очень хорошие скидки на разные продукты в разных магазинах. Если скидки хорошие, стараешься купить с запасом на будущее.
- От каких товаров и услуг вы готовы отказаться или уже отказались?
- Ну, прежде всего, поездки. Почти у всех моих знакомых последнее время прошло без туризма. Я сам ездил еще весной, а теперь на то же самое цены выросли в три раза. Ну, куда это? Сейчас повальная безработица началась, потому что границы закрыты, из России никто не едет, деньги не поступают. А кто безработный, тоже их не тратит. Некоторые стали одеваться на барахолках, из вторых рук технику покупают. Когда такое было?
Александр Никулин, пенсионер (Таллинн)
- Изменились ли ваши покупательские привычки из-за роста цен?
- Как сказать... Мы, пенсионеры, ничего такого дорого не покупали и не покупаем. Как раньше экономили, так и сейчас. Может быть, больше внимания на скидки обращаем.
- Значит, в магазине вы прежде всего обращаете внимание на цену?
- На цену. Выбираем самые дешевые распродажи, самые низкие цены по акциям. У нас нет возможности покупать некоторые продукты по полной цене, поэтому пенсионеры следят за скидками. А качество? Так у нас все нормальное.
- От каких товаров и услуг вы готовы отказаться или уже отказались?
- Я ничего дорого не покупал и не покупаю. Чтобы шиковать? Нет. Как покупал, так и покупаю: молоко, кур, хлеб, самое необходимое.
Олеся Рыжова, менеджер (Нарва)
- На что в магазине в первую очередь обращаете внимание: на качество или на цену?
- Раньше на качество, а теперь на цену. Я всегда составляю список покупок, чтобы не покупать лишнего. Раньше это помогало, сейчас многое становится таким дорогим, что в список этот продукт уже не вносишь.
- От каких товаров вы уже отказались?
- От многих. Мы всегда были в очень уязвимой финансовой ситуации, поэтому что-то постоянно уходит из списка. Хорошо, что мы пока не экономим на продуктах, стараемся брать то, к чему привыкли, но по акциям. А вот поднимут цены отопление на 80%, наверное, и на еде будем экономить. А так мы перестали ездить куда-то отдыхать, наши родственники тоже отказались от туризма. Денег нет даже на новую обувь, наверное, будем покупать в секонд-хендах.
Андрей Пономарев, предприниматель (Таллинн)
- На что в магазине вы прежде всего обращаете внимание: на качество или на цену?
- Ориентируемся по цене. И мои знакомые, и друзья так ощутили рост цен на себе, только скидки и спасают. Цены очень сильно выросли. Раньше половинка хлеба стоила шестьдесят восемь центов, а теперь стоит евро двадцать. Мне кажется, что сейчас больше людей стало покупать именно по акциям, чем раньше. Вы в Maxima зайдите, посмотрите, где уцененные с последним сроком продукты. За секунду разлетаются.
- А вы покупаете про запас?
- Если получается, то беру. А люди редко берут. В прошлом году видел, что по три тележки закупали масло, муку, а сейчас и на это денег нет, наверное.
- От каких товаров и услуг отказываются люди?
- От всего, без чего можно прожить. Многие люди отказались от поездок за рубеж, от новой одежды, техники бытовой. А еще и подвешенное состояние с энергоносителями, цены на тепло тоже влияют очень сильно. У меня бабушка в доме живет на пенсию в четыреста евро, а отдает зимой сто двадцать за тепло. Я не знаю, наверно, кушает только молоко, хлеб и каши.
Комментарий автора
Руководитель группы Департамента статистики Виктория Трасанов считает, что на рост индекса потребительских цен оказало влияние подорожание продуктов питания, на которые пришлась половина общего роста.
По сравнению с сентябрем 2023 года лидерами по росту цен стали фрукты, которые стали дороже на 16,7%, мясо и мясные продукты подорожали на 12,6%, затем - мука, изделия из нее и крупы, цены на которые выросли на 11,9%, сахар, кондитерские изделия и консервы замыкают список с цифрами роста 11,5%.
«Ощутимое влияние на рост индекса оказали изменения цен на жилье (-6,9%) и моторное топливо, поскольку бензин подешевел на 3,8%, а дизельное топливо - на 10,2%», - добавила Трасанов.
Последний раз изменение индекса потребительских цен составляло менее 4,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в июне 2021-го, когда оно составляло 3,8%.
«У нас рост цен в два раза выше, чем в еврозоне. По сравнению с концом 2019 года наши цены выросли на 36 процентов, тогда как в еврозоне только на 18 процентов, - говорит главный экономист Luminor Ленно Уускюла. - Сейчас самое подходящее время для эстонских потребителей искать более дешевые решения и посмотреть, где они могут сэкономить».
Но есть и хорошие новости. По словам экономиста, большой рост цен в Эстонии уже в прошлом.
Ленно Уускюла отметил, что цены в Эстонии не меняются уже три месяца, и тут есть большое отличие от еврозоны, где за три месяца цены выросли на 1,1 процента, что на 4,2 процента увеличивает уровень инфляции.
Стоит отметить, что импортные цены представляют угрозу для инфляции в Эстонии, так как рост цен в других частях мира еще не прекратился. Так же для инфляции представляет опасность повышение заработной платы, которое вынуждает предприятия по-новому организовывать свою работу.
При этом покупательная способность эстонцев остается на очень низком уровне.