Таллиннский французский лицей уволили учительницу русского языка Элеонору Рудаковскую, которая в сентябре посетила Москву, чтобы принять участие в Международном Пушкинском конкурсе русистов.
«Не поняла сути проблемы»: учительница русского языка, принявшая участие в конкурсе русистов в Москве, лишилась работы
«Ее последний рабочий день был 22 сентября. К сожалению, она не поняла сути проблемы», - сказал Rus.Postimees директор Таллиннского французского лицея Пеэтер Педак, который подчеркнул, что причиной увольнения стало именно участие в конкурсе русистов в Москве.
По его словам, с уволенным педагогом неоднократно проводились беседы: «Сотруднику всегда должна быть предоставлена возможность объясниться и, возможно, даже загладить свою вину», - сказал он и добавил, что в данном случае восстановить доверие не удалось.
«Она очень классный специалист, семиотик с докторской степенью, но в работе преподавателя есть и другие требования», - заключил Педак.
Ранее Rus.postimees писал, что учительница русского языка Таллиннского французского лицея Элеонора Рудаковская летом приняла участие в XXIII Международном Пушкинском конкурсе русистов. Она отправила туда свое эссе, а в начале этого учебного года посетила торжественное мероприятие конкурса в Москве. Об ее участии в конкурсе также описали российские пропагандистские СМИ.
Организатором Международного Пушкинского конкурса русистов является «Российская газета» - официальный печатный орган Правительства РФ. Курирует работу мероприятия Организационный комитет по поддержке литературы, книгоиздания и чтения под председательством директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который является непосредственным участником войны России в Украине и с 2014 года находиться под санкциями Евросоюза и США.