«Не поняла сути проблемы»: учительница русского языка, принявшая участие в конкурсе русистов в Москве, лишилась работы

«Ее последний рабочий день был 22 сентября. К сожалению, она не поняла сути проблемы», - сказал Rus.Postimees директор Таллиннского французского лицея Пеэтер Педак, который подчеркнул, что причиной увольнения стало именно участие в конкурсе русистов в Москве.

По его словам, с уволенным педагогом неоднократно проводились беседы: «Сотруднику всегда должна быть предоставлена возможность объясниться и, возможно, даже загладить свою вину», - сказал он и добавил, что в данном случае восстановить доверие не удалось.

«Она очень классный специалист, семиотик с докторской степенью, но в работе преподавателя есть и другие требования», - заключил Педак.

Ранее Rus.postimees писал, что учительница русского языка Таллиннского французского лицея Элеонора Рудаковская летом приняла участие в XXIII Международном Пушкинском конкурсе русистов. Она отправила туда свое эссе, а в начале этого учебного года посетила торжественное мероприятие конкурса в Москве. Об ее участии в конкурсе также описали российские пропагандистские СМИ.