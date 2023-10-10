Финские журналисты доказали, что Россия обходит европейские санкции через страны Центральной Азии. Мы узнали у эксперта из Казахстана, почему этот процесс невозможно остановить.

Журналисты финского государственного издания Yle прикрепили GPS-датчики к дорогим автомобилям, которые по документам шли из Финляндии транзитом через Россию. Техника осталась в РФ. Как работает обход санкций через Казахстан и почему его невозможно остановить, Rus.Postimees рассказал экономист, исполнительный директор Школы прикладной политики и экономических исследований KSAP Рахимбек Абдрахманов.

Казахстанский экономист Рахимбек Абдрахманов объяснил Rus.Postimees, почему обход антироссийский санкций через Казахстан сейчас невозможно остановить, октябрь 2023 года.
Казахстанский экономист Рахимбек Абдрахманов объяснил Rus.Postimees, почему обход антироссийский санкций через Казахстан сейчас невозможно остановить, октябрь 2023 года. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees
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