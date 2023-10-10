Финские журналисты доказали, что Россия обходит европейские санкции через страны Центральной Азии. Мы узнали у эксперта из Казахстана, почему этот процесс невозможно остановить.

Журналисты финского государственного издания Yle прикрепили GPS-датчики к дорогим автомобилям, которые по документам шли из Финляндии транзитом через Россию. Техника осталась в РФ. Как работает обход санкций через Казахстан и почему его невозможно остановить, Rus.Postimees рассказал экономист, исполнительный директор Школы прикладной политики и экономических исследований KSAP Рахимбек Абдрахманов.