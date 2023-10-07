Интервью Rus.Postimees ⟩ Гарри Каспаров: «Двадцать лет Европа задабривала Путина, а теперь ей надо магическую таблетку?»

На прошедшем в Таллинне Форуме свободной России оппозиция осознала, что не одна Украина должна воевать с путинским режимом. Нужно нарастить численность россиян на стороне Украины, чтобы рано или поздно перенести боевые действия на территорию России с целью ее освобождения. Этот ход насторожил многих, но только не заслуженного борца с российской властью Гарри Каспарова. Rus.Postimees расспросил его о задачах форума, борьбе за репутацию и саднящих травмах в отношениях России и Запада.

Гарри Каспаров в декабре 1985 года- самый молодой (22 года) чемпион мира по шахматам. Фото: Wikimedia Commons Гарри Каспаров (1963) – до середины 2000-х годов одна из ключевых фигур шахматного мира, 13-ый чемпион мира по шахматам (1985), гроссмейстер и автор книг о шахматах. С 2005 года – оппозиционный российский политик, основатель Объединенного гражданского фронта, так запомнившегося Путину, что в 2011 году тот придумал фейковое движение Общероссийский народный фронт. В 2008–2013 годах Каспаров примыкал к движению «Солидарность», которое выступало за «депутинизацию России». С 2012 года - в координационном совете оппозиции. С 2013 – за границей, где пытался среди прочего стать президентом ФИДЕ, но проиграл выборы. В 2016 году вместе с томским политиком Иваном Тютриным основал Форум свободной России.

- Так зачем же все-таки нужен Форум свободной России?

- Задачей Форума с самого начала было обсуждение вопросов, которые не попадали в фокус других представителей оппозиции. Нас заклеймили как радикалов, когда мы сразу зафиксировали свою позицию по Украине. Если кто-то забыл, то надо напомнить, что в 2016 году, когда те, кто говорили, что Крым – это Украина, зачастую воспринимались в России маргинально. И я говорю не о путинской пропаганде, а о российской оппозиции. Количество, мягко говоря, критики, которая на нас выливалась, переходило критическую массу.

- Признаться, звучит немного странно…