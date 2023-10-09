ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Что делать, если коллега пришел на работу больным и заражает остальных?

Отвечает ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Владимир Логачев:

Согласно принципам Закона о гигиене и безопасности труда, работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда для работников. Работодатель и работники обязаны сотрудничать ради безопасной рабочей среды. Следовательно, если работодатель уверен, что источником опасности в данном случае является конкретный работник, то имеет право принять меры по устранению этой опасности с рабочего места.

Поскольку работодатель не компетентен оценивать состояние здоровья работника, с сотрудником следует поговорить, указать на опасные моменты и договориться об отстранении от работы или направлении к врачу.

Состояние здоровья работника оценивает врач, и если работник не может исполнять свои обязанности по состоянию здоровья, врач выпишет ему больничный.