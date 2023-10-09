ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Что делать, если коллега пришел на работу больным и заражает остальных?

Читатель обратился в Трудовую инспекцию с вопросом: что делать, если коллега пришел на работу больным и заражает других? Сам он говорит, что уже почти здоров.
Отвечает ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Владимир Логачев:
Согласно принципам Закона о гигиене и безопасности труда, работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда для работников. Работодатель и работники обязаны сотрудничать ради безопасной рабочей среды. Следовательно, если работодатель уверен, что источником опасности в данном случае является конкретный работник, то имеет право принять меры по устранению этой опасности с рабочего места.
Поскольку работодатель не компетентен оценивать состояние здоровья работника, с сотрудником следует поговорить, указать на опасные моменты и договориться об отстранении от работы или направлении к врачу.
Состояние здоровья работника оценивает врач, и если работник не может исполнять свои обязанности по состоянию здоровья, врач выпишет ему больничный.
Если у работника повышена температура, кашель, насморк и общее недомогание, он должен обратиться к семейному врачу, рассказать о симптомах, и семейный врач примет решение о больничном.