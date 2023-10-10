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Профсоюзы начинают переговоры по минимальнной зарплате в 2024 году

BNS
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Яан-Хендрик Тоомель.
Яан-Хендрик Тоомель. Фото: Madis Veltman

Центральный союз профсоюзов Эстонии во вторник начинает переговоры с Центральным союзом работодателей Эстонии по минимальной зарплате в 2024 году, это один из пунктов договора о добрых намерениях, подписанном с социальными партнерами в мае.

По словам председателя Центрального союза профсоюзов Яана-Хендрика Тоомеля, повышение минимальной зарплаты снизит социальное неравенство и и разницу оплаты труда работающих. Поскольку большую часть прироста зарплаты ощущают семьи, резкое повышение минимальной зарплаты снижает и риск бедности детей.

Представители профсоюзов и работодателей встретятся во вторник в 15 часов в Доме профсоюзов в Таллинне.

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