Кая Каллас: если Украина вступит в ЕС, Эстония готова потерять доступ к евроденьгам

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна готова потерять доступ к Фондам сплочения, которые помогают более бедным странам развивать свою экономику, но отметила, что это займет больше времени. «В конце концов, это произойдет, но не сразу», - сказала Каллас в интервью Financial Times.

На прошлой неделе The Financial Times сообщил, что, согласно внутреннему исследованию ЕС, при нынешней структуре бюджета Украина получит около 190 млрд евро в течение семи лет, что превратит многие страны из нетто-получателей средств ЕС в нетто-плательщиков, то есть эти страны будут вносить в бюджет ЕС больше, чем получают от него.