Эстония готова стать нетто-налогоплательщиком Европейского союза (ЕС), если Украина вступит в него, заявила эстонский премьер-министр, призвав другие страны союза начать бюджетные реформы, чтобы позволить Киеву стать членом ЕС, сообщает The Financial Times.
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Кая Каллас: если Украина вступит в ЕС, Эстония готова потерять доступ к евроденьгам
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна готова потерять доступ к Фондам сплочения, которые помогают более бедным странам развивать свою экономику, но отметила, что это займет больше времени. «В конце концов, это произойдет, но не сразу», - сказала Каллас в интервью Financial Times.