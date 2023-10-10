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Кая Каллас: если Украина вступит в ЕС, Эстония готова потерять доступ к евроденьгам

, экономический журналист
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Премьер-министр Кая Каллас.
Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Madis Veltman

Эстония готова стать нетто-налогоплательщиком Европейского союза (ЕС), если Украина вступит в него, заявила эстонский премьер-министр, призвав другие страны союза начать бюджетные реформы, чтобы позволить Киеву стать членом ЕС, сообщает The Financial Times.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна готова потерять доступ к Фондам сплочения, которые помогают более бедным странам развивать свою экономику, но отметила, что это займет больше времени. «В конце концов, это произойдет, но не сразу», - сказала Каллас в интервью Financial Times.

На прошлой неделе The Financial Times сообщил, что, согласно внутреннему исследованию ЕС, при нынешней структуре бюджета Украина получит около 190 млрд евро в течение семи лет, что превратит многие страны из нетто-получателей средств ЕС в нетто-плательщиков, то есть эти страны будут вносить в бюджет ЕС больше, чем получают от него.

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