«Если от работника требуется знание русского языка, требуется и знание английского»: политики не видят проблемы двуязычия в стране

«После окончания средней школы дочь решила поступить в университет в Эстонии, который к настоящему моменту она уже окончила. При приеме на работу возникла совершенно неожиданная преграда: практически во всех предложениях в качестве одного из требований было указано знание русского языка. Она попробовала подать заявку на пару вакансий, исходя из того, что, возможно, знание русского языка не требуется там каждый день, но быстро получила отрицательные ответы», - делится своим опытом читательница Postimees.