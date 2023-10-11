В течение последнего месяца в эстонских СМИ активно обсуждается вопрос знания языков в трудовых сферах: к примеру, молодые сотрудники сферы здравоохранения жалуются на то, что не владеют русским и не могут обслуживать русскоязычных клиентов, а эстонцы недовольны скудным словарным запасом русскоязычных сотрудников, что портит качество оказываемой клиенту помощи.
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«Если от работника требуется знание русского языка, требуется и знание английского»: политики не видят проблемы двуязычия в стране
«После окончания средней школы дочь решила поступить в университет в Эстонии, который к настоящему моменту она уже окончила. При приеме на работу возникла совершенно неожиданная преграда: практически во всех предложениях в качестве одного из требований было указано знание русского языка. Она попробовала подать заявку на пару вакансий, исходя из того, что, возможно, знание русского языка не требуется там каждый день, но быстро получила отрицательные ответы», - делится своим опытом читательница Postimees.