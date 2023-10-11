ОПРОС ⟩ Автоналог: мнение таллиннцев об окончательных цифрах и влиянии петиции

Карина Фридолина, торговый работник

Карина Фридолина. Фото: Денис Антонов

- Слышали ли вы о размере автоналога в его окончательном варианте?

- Без подробностей слышала, что там налог снизили для обычных подержанных машин. Это хорошо. Но это не с 2024 года будет, а с 2025?

- Да. Вам кажется, что людям удалось убедить правительство скорректировать этот законопроект?

- Мне кажется, что глас народа повлиял. Я думаю, что это акт справедливости, потому что основная масса людей очень зависит от машины. Кто подписывал петицию против автоналога? Те, для кого машина необходима по работе, как у меня, необходима для инвалидов, чтобы перемещаться и быть активным, а пожилые с дачами, а многодетные семьи? Если бы мы спустили на тормозах этот автоналог, он очень сильно ударил бы по карману самых незащищенных людей. А таких людей у нас в Эстонии процентов семьдесят. Подписи – это очень полезный общественный процесс.

- А по каким законопроектам вы бы начали сбор подписей по их пересмотру?

- По тем, что меняют жизнь каждой семьи. Хорошо бы запустить такой пересмотр по факту определенного количества подписей лет так на десять. Уверена, что жизнь изменилась бы к лучшему, граждане заставили бы власть нести ответственность за решения.

Яков Носов, моряк

Яков Носов. Фото: Денис Антонов

- Слышали ли вы о том, как повлияли собранные подписи против автоналога на его окончательный вариант?