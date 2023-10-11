ОПРОС ⟩ Автоналог: мнение таллиннцев об окончательных цифрах и влиянии петиции

Согласно последнему плану введения автоналога в госказну будет ежегодно поступать 230 млн евро. Исключения по налогу сделаны лишь для нескольких групп населения. Также будет поощряться использование старых машин, пока это возможно - для частных лиц возраст авто уменьшает налог. Rus.Postimees спросил у таллиннцев, как они оценивают влияние петиции против автоналога на его последний вариант.
Михаил Гаврюшин, автомеханик
- Слышали ли вы о размере автоналога в его окончательном варианте?
- Еще не читал подробности, но слышал, что там серьезные послабления относительно тех, у кого недорогие и подержанные автомобили, также учтены интересы инвалидов. Это правильно, потому что не у всех есть возможность выплачивать те суммы, о которых шла речь весной. Понятно, что чем выше уровень СО2, тем сумма больше, но если там приемлемые цифры, то можно и заплатить.
- Считаете автоналог оправданным способом простимулировать покупку более современных автомобилей для улучшения экологии?
- Нет. Все электромобили, электропоезда относительно безопасны для природы. Изготовлением, а потом утилизацией литиевых батарей тоже наносится экологии серьезный урон. Это придумано, чтобы за счет налогов пополнить бюджет. Другое дело, что я многие годы проработал в Великобритании, и там я платил больше ста евро в месяц дорожного налога, но налоги в Англии работают иначе.
- А как там работает дорожный налог?
- Его берут только с тех, кто не подданный Ее Величества. Приехавшие на заработки оплачивают не только ремонт дорог, но и пособия, которые английское правительство выплачивает малоимущим. Там государство зарабатывает на приезжей рабочей силе, а своих бережет. Британец такого налога не знает. Надо бы у нас такое внедрять.
Юлия Граблюк, пекарь
- Слышали ли вы о размере автоналога в его окончательном варианте?
- Да, я знаю. Это стало возможным только потому, что люди собрали подписи и боролись за себя. Жаль, что победа над налогом одержана только наполовину, если бы его отменили, то победа была бы полной. Он нам не нужен.
- Вы не согласны с аргументами правительства, что автоналог улучшит экологию в стране?
- Не согласна. Мне кажется, что все разговоры об окружающей среде здесь надуманны. Знаете, такое прикрытие для того, чтобы провести бюджет в порядок и залатать финансовые дыры. Тут важно не это, а сам факт того, чтоб сбор подписей оказал влияние на власть.
- Предлагаете сбор подписей организовывать по каждому законопроекту?
- А почему нет? Не по каждому, а по таким, которые касаются каждого из нас. Вот собрали почти восемьдесят тысяч подписей и хотя бы правительство в курсе, что думает население. Вот начала работать обратная связь.
- А сейчас правительство не имеет обратной связи со своими гражданами?
- Я читала результаты опроса общественного мнения, не помню по какой теме, так там было написано, что опросили 1000 человек со всей Эстонии. Ну, и какое же это общественное мнение? И где опрашивали, кого? А подписи наши, это и из Нарвы, и из Валга, и из Таллинна. Я за сбор подписей по важным законам и налогам.
Сергей Смирнов, предприниматель
- Слышали ли вы о размере автоналога в его окончательном варианте?
- Что-то слышал, но я нечасто бываю дома в Эстонии, так что тяжело что-либо конкретное сказать. Вряд ли власть реально пошла на уступки жителям страны. Вы о подписях?
- Да. Вы считаете, что около семидесяти восьми тысяч подписей не оказали влияние на принятие решения об автоналоге?
- Сомнительно. Лично я не верю в такие механизмы воздействия на наше правительство.
- Должны быть более серьезные рычаги воздействия? Например?
- Честно говоря, надо на выборах проявлять свою гражданскую позицию и формировать власть из достойных людей. Тогда не нужно будет подписи собирать. Хотя и тут есть проблемы. Как мы видим, партии не все о своих планах говорят на выборах. Как вот с налоговой реформой, например.
Вячеслав Иванов, инженер
- Слышали ли вы о размере автоналога в его окончательном варианте?
- Вскользь, но я знаю, что нам теперь подержанные недорогие машины щадяще обложили налогом, много будут платить за машины пожирнее: дорогие и с большим объемом двигателя. Мы об этом и просили правительство своей петицией.
- Вы говорите о сборе подписей?
- Конечно. Не было бы сбора, ничего бы и не поменялось. Надо почаще это делать.
- А относительно каких законопроектов вы бы начали сбор подписей по их пересмотру?
- Конкретно я затрудняюсь сказать, но все законопроекты по налогам: на землю, на сахар, на собственность, вот это в первую очередь надо бы подвергнуть пересмотру. А может, и выборы сделать раз в два года, чтобы не засиживались. Или как в Швейцарии, где все законы через референдум прогоняют. Вот там порядок и демократия.
Карина Фридолина, торговый работник
- Слышали ли вы о размере автоналога в его окончательном варианте?
- Без подробностей слышала, что там налог снизили для обычных подержанных машин. Это хорошо. Но это не с 2024 года будет, а с 2025?
- Да. Вам кажется, что людям удалось убедить правительство скорректировать этот законопроект?
- Мне кажется, что глас народа повлиял. Я думаю, что это акт справедливости, потому что основная масса людей очень зависит от машины. Кто подписывал петицию против автоналога? Те, для кого машина необходима по работе, как у меня, необходима для инвалидов, чтобы перемещаться и быть активным, а пожилые с дачами, а многодетные семьи? Если бы мы спустили на тормозах этот автоналог, он очень сильно ударил бы по карману самых незащищенных людей. А таких людей у нас в Эстонии процентов семьдесят. Подписи – это очень полезный общественный процесс.
- А по каким законопроектам вы бы начали сбор подписей по их пересмотру?
- По тем, что меняют жизнь каждой семьи. Хорошо бы запустить такой пересмотр по факту определенного количества подписей лет так на десять. Уверена, что жизнь изменилась бы к лучшему, граждане заставили бы власть нести ответственность за решения.
Яков Носов, моряк
- Слышали ли вы о том, как повлияли собранные подписи против автоналога на его окончательный вариант?
- Слышал, что там многое пересмотрели. Я в курсе, потому что в курсе дела у нас должно быть не только правительство, парламент, но и обычный народ. И не только в курсе тех законов, которые они там обсуждают, но и влиять на их решение. Это тогда совсем по-другому будет работать власть. Люди будут относиться к правительству иначе, больше ему доверять, советовать. А то часто что-то приняли в парламенте и народ узнает об этом, как о свершившемся факте. Мне кажется, что меньше будет наломано дров, если будут и министры, и депутаты прислушиваться к нам - простым людям. Напряжение спадет.
- Вы считаете, что через сбор подписей можно изменить политическую ситуацию в обществе?
- Конечно. Народ по-другому будет смотреть на власть, доверие между правительством и жителями Эстонии будет расти. А это что значит? Это значит, что агрессии меньше, меньше поводов для противостояния, укрепление общественного порядка и спокойствия. Это независимо от национальности, потому что живет здесь и русский, и узбек, и француз, и румын. Если учитывать мнение их, если брать в расчет и интересы богатых, и бедных, то мы получим спокойствие гражданского общества. Мнение людей через подписи - важнейший механизм политики.
Мария Волынская, домохозяйка
- Слышали ли вы о размере автоналога в его окончательном варианте?
- В общих чертах. Но тут можно говорить о символической победе общества, когда собравшиеся люди вместе подписали петицию, которая повлияла на решение правительства. Надо всегда действовать, не молчать, а добиваться, чтобы голос свой донести до власти.
- Вы считаете, что сейчас правительству голоса его народа не хватает?
- Мне кажется, что наш голос сейчас редко слышен правительством и депутатами. Вот с петицией интересный пример того, как сами люди не остались в стороне, а проявили политическую активность. Это очень ценно. Это хороший способ влиять на политику страны. Может быть, надо применять его в каких-то следующих законах, потому что это похоже на выборы, где мы заявляем свой гражданский голос. Автоналог всех касался, потому что у всех моих знакомых, друзей и родственников есть машины.
Владимир Назаров, пенсионер
- Слышали ли вы о размере автоналога в его окончательном варианте?
- Ну я слышал. Там что-то для инвалидов сделали полегче, и вроде платить за двадцатилетние машины надо меньше. Но налог на автомобили - это штука непонятная.
- А вы политикой интересуетесь, есть у вас активная гражданская позиция по автоналогу?
- Я не знаю. Вообще-то хорошо, что в этот раз с петицией так вышло. Хоть раз в жизни люди о себе подумали немножко. В этот раз я не подписывал, потому что не верил. Сейчас вижу, что сработало. Если будет что-то похожее, то обязательно подпишу. Иначе до властей не достучаться никогда.
- Вы считаете, что правительство не слышит народ?
- Плохо слышит, мне кажется.