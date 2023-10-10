СМИ: Финляндия заподозрила, что Россия нанесла удар по газопроводу с Эстонией

По словам сейсмолога Эстонского геологического центра Хейди Соосалу, в период, когда произошла утечка в газопроводе Balticconnector, сеть сейсмологических станций Эстонии и Финляндии не зарегистрировала ни одного события, похожего на взрыв, пишет ERR.

Весной прошлого года финские СМИ сообщили, что военно-морские силы Финляндии и Швеции повысили свою готовность к предотвращению возможной российской атаки на энергетическую инфраструктуру. «Мы убеждены, что Россия каким-то образом наметила цели», - заявила тогда в интервью газете Iltalehti командующая ВМС Швеции Эва Скоог Хаслум.

Rus.Postimees писал в воскресенье, что газовое соединение Balticconnector между Эстонией и Финляндией вышло из строя.

Карта Balticconnector. Фото: Elering

В ночь на воскресенье давление в подводной трубе упало, и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Причина аварии в тот момент была неизвестна.

В Elering тогда заявили, системные администраторы начнут выяснять обстоятельства происшествия в кратчайшие сроки.

Приостановка работы Balticconnector никак не повлияла на газоснабжение потребителей Эстонии. После закрытия Balticconnector газ начал поступать из Латвии. До перекрытия Balticconnector большая часть газа, поступающего из Финляндии, направлялась в Латвию.

Длина подводной части Balticconnector от Палдиски в Эстонии до Инкоо в Финляндии составляет 77 километров. Balticconnector начал работу в начале 2020 года.