По словам источника в сфере иностранных дел и безопасности, правительство Финляндии и Силы обороны подозревают, что Россия нанесла удар по газопроводу между Финляндией и Эстонией, пишет финское издание Iltalehti.
СМИ: Финляндия заподозрила, что Россия нанесла удар по газопроводу с Эстонией
Источник издания сообщает, что правительство и Силы обороны подозревают, что Россия нанесла удар по газопроводу между Финляндией и Эстонией. Силы обороны расследовали повреждение газовой трубы.
Источники в правительстве подтвердили Iltalehti, что правительство премьер-министра Петтери Орпо проведет дополнительную пресс-конференцию по ситуации с безопасностью, точная тема которой была строго засекречена заранее и известна только высшему руководству государства.
Первоначально пресс-конференция должна была состояться в 14:00, но правительство перенесло ее время на 17:30.
Согласно пресс-релизу правительства Финляндии, власти обнаружили место повреждения газопровода Balticconnector. Кроме того, неисправность обнаружена и в кабеле связи между странами.
Помимо премьер-министра Петтери Орпо, в пресс-конференции примут участие представители ряда ведомств.
Although much is to be determined, in mid-Sep @gapinskimj wrote in our Kaliningrad Military Digest about the Russian Sibiryakov hydrographic survey vessel's movements near the Balticconnector. We're not pointing fingers, but it's highly likely that Russians surveyed the pipe. https://t.co/SWFfSWiyzu pic.twitter.com/6EyGQqDzL4— Konrad Muzyka - Rochan Consulting (@konrad_muzyka) October 9, 2023
«Хотя многое еще предстоит определить, в середине сентября Милош Гапиньский написал в нашем калининградском военном дайджесте о передвижениях российского гидрографического судна "Сибиряков" в районе Balticconnector. - написал в соцсети X (ранее Twitter) независимый оборонный аналитик, директор компании Rochan consulting Конрад Музыка. - Мы не будем показывать пальцем, но весьма вероятно, что россияне обследовали трубу».
По словам сейсмолога Эстонского геологического центра Хейди Соосалу, в период, когда произошла утечка в газопроводе Balticconnector, сеть сейсмологических станций Эстонии и Финляндии не зарегистрировала ни одного события, похожего на взрыв, пишет ERR.
Весной прошлого года финские СМИ сообщили, что военно-морские силы Финляндии и Швеции повысили свою готовность к предотвращению возможной российской атаки на энергетическую инфраструктуру. «Мы убеждены, что Россия каким-то образом наметила цели», - заявила тогда в интервью газете Iltalehti командующая ВМС Швеции Эва Скоог Хаслум.
Rus.Postimees писал в воскресенье, что газовое соединение Balticconnector между Эстонией и Финляндией вышло из строя.
В ночь на воскресенье давление в подводной трубе упало, и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Причина аварии в тот момент была неизвестна.
В Elering тогда заявили, системные администраторы начнут выяснять обстоятельства происшествия в кратчайшие сроки.
Приостановка работы Balticconnector никак не повлияла на газоснабжение потребителей Эстонии. После закрытия Balticconnector газ начал поступать из Латвии. До перекрытия Balticconnector большая часть газа, поступающего из Финляндии, направлялась в Латвию.
Длина подводной части Balticconnector от Палдиски в Эстонии до Инкоо в Финляндии составляет 77 километров. Balticconnector начал работу в начале 2020 года.
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