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Президент Финляндии: повреждение газопровода является результатом внешнего воздействия

rus.postimees.ee
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Президент Финляндии Саули Ниинистё.
Президент Финляндии Саули Ниинистё. Фото: AP Photo / Susan Walsh

По данным СМИ, Финляндия заподозрила, что Россия нанесла удар по газопроводу с Эстонией. Президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил, что повреждение как газовой трубы, так и кабеля связи является результатом внешнего воздействия.

«К повреждению подводной инфраструктуры мы отнеслись серьезно, и с воскресенья ведется расследование его причин», - написал Ниинистё в соцсети X (ранее Twitter). Он добавил, что за ситуацией внимательно следят государственные органы.

«Вероятно, повреждение как газопровода, так и кабеля связи является результатом внешнего воздействия», - сказал президент. По его словам, причина повреждения пока не ясна, и расследование продолжается в сотрудничестве между Финляндией и Эстонией.

«Мы также находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами. Сегодня я провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готова оказать помощь в расследовании», - добавил он.

Ранее Rus.Postimees писал, что в конце прошлой недели эстонско-финский газопровод был перекрыт из-за подозрения на утечку. 

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