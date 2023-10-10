Президент Финляндии: повреждение газопровода является результатом внешнего воздействия

«К повреждению подводной инфраструктуры мы отнеслись серьезно, и с воскресенья ведется расследование его причин», - написал Ниинистё в соцсети X (ранее Twitter). Он добавил, что за ситуацией внимательно следят государственные органы.

«Вероятно, повреждение как газопровода, так и кабеля связи является результатом внешнего воздействия», - сказал президент. По его словам, причина повреждения пока не ясна, и расследование продолжается в сотрудничестве между Финляндией и Эстонией.

«Мы также находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами. Сегодня я провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готова оказать помощь в расследовании», - добавил он.