Райво Варе рассказал, как зеленые пошлины изменят торговлю ЕС

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт по экономическим вопросам, предприниматель Райво Варе.
– Почему Брюссель решил обложить весь импорт товаров в ЕС зелеными пошлинами?
– Две причины. Первая – зеленый поворот и необходимость уменьшения атмосферных выбросов. Для этого нужно что-то предпринимать не только со своими предприятиями и потребителями, но и с теми, кто находится вне ЕС.
– По сути, ЕС переложит на иностранных производителей часть своих расходов по переводу экономики на зеленые рельсы?
– Да, можно и так сказать. Одновременно эта мера подталкивает иностранных производителей подстраиваться под зеленые ограничители.
Вторая причина введения Брюсселем зеленых пошлин – защитить своих производителей, чтобы на фоне удорожания себестоимости производства зеленой продукции в Европе китайские, американские или вьетнамские производители не получали конкурентные преимущества.
– ЕС пошел по пути протекционизма?
– Это протекционистская мера, которая отличается от обычных протекционистских мер тем, что имеет красивую идеологическую составляющую.
– Не противоречит ли это принципам ВТО?
– Такие подозрения высказываются. Китай и другие крупные партнеры уже выразили по этому поводу свое недовольство, пригрозив обратиться в арбитраж для защиты своих интересов. Во избежание этого система защиты рынка ЕС выстроена не как обычные принудительные меры. Она дает возможность подстроиться под ограничители.
– К чему приведет введение зеленых пошлин на импорт из третьих стран?
– Безусловно, это приведет удорожанию продукции. На нынешнем предварительном этапе введения зеленых пошлин ведется сбор информации.