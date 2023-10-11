Райво Варе рассказал, как зеленые пошлины изменят торговлю ЕС

Например, китайские поставщики должны будут предоставлять информацию о том, как они производят свою продукцию с точки зрения зеленых требований. На следующем этапе у них будет возможность подкорректировать свои не очень зеленые проблемы.

На третьем этапе последуют жесткие меры – требование приобрести по рыночной цене углеродные сертификаты на поставляемые в ЕС товары. Сегодняшняя цена – это 82–85 евро за тонну выбросов CO2. Соответственно, если имеется две тонны выбросов, нужно будет заплатить двойную цену. Это означает автоматическое удорожание продукции.

– Насколько же поднимутся конечные цены на импорт?

– Этого не знает даже Еврокомиссия. Сейчас еще никто точно не представляет, как эта система будет выглядеть.

Подозреваю, что с квотами всё будет непросто. Сейчас на административно регулируемом рынке квот сначала решается на уровне Еврокомиссии, а затем – на уровне национальных правительств, сколько и кому выделяется бесплатных квот, и сколько идет на рынок. Последний формирует цену исходя из того, сколько потребляется и сколько предлагается.

Если в новых условиях значительно вырастет спрос – в какой-то момент появится много новых покупателей из третьих стран, а квот Брюссель не станет больше выделять, то это приведет к росту стоимости квот. Цена за тонну может значительно увеличиться! Возникнут совсем другие правила игры.

– Может ли образоваться дефицит определенных товаров в ЕС?