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ХОРОШИЕ НОВОСТИ ⟩ Таллиннский аэропорт: билеты дешевеют, еще один лоукостер нашел путь в Эстонию

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Отмены рейсов RyanAir зимой Эстонии не коснутся
  • Transavia France откроет полеты Таллинн – Париж
  • Всё больше путешествий приходится на зиму

Станет ли график прямых рейсов плотнее, чем год назад? Каких новостей ждать от лоукостеров? Коснутся ли анонсированные Ryanair отмены рейсов Эстонии? Что меняется в Таллиннском аэропорту в осенне-зимний период?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Таллиннского аэропорта, коммерческий директор предприятия Ээро Пяргмяэ.

Выдержки из беседы:

– Станет ли зимний график прямых рейсов плотнее, чем год назад?

– Зимний график полетов – очень хороший, в нем есть и новые направления. Впервые в истории в зимний период у нас будут регулярные прямые рейсы на Гран-Канарию и Тенерифе. Авиакомпания Air Baltic откроет также полеты в Женеву – на радость любителям лыжного отдыха. Кроме того, из Таллинна можно будет улететь зимой в Малагу, Анталию и Афины.

Прямые рейсы из Таллинна: Гран-Канария, Тенерифе, Женева, Малага, Анталия, Афины.

Есть и хорошая новость для бизнеса: прямые полеты в Вильнюс будут осуществляться два раза в день.

– Возвращаются ли в Таллинн лоукостеры? Есть ли от них новости?

– На данный момент доля лоукостеров на эстонском авиарынке составляет 22%. Это больше, чем перед пандемией.

Ryanair зимой будет обслуживать девять линий, возобновив в том числе полеты в кипрский Пафос и ирландскую столицу Дублин.

Думаю, что следующим летом Ryanair будет обслуживать 11-12 прямых линий из Таллинна.

– Недавно сообщалось о том, что Ryanair вынужден отменить тысячи рейсов по всему миру в осенне-зимний период из-за задержек с поставкой новых самолетов Boeing. Коснется ли это Эстонии? К чему готовиться нашим пассажирам?

– На данный момент мы не располагаем информацией о том, что отмены рейсов коснутся Эстонии. Известно, что у авиакомпании имеются довольно большие проблемы с поставками новых самолетов и особенно – двигателей. И это может отразиться на летних рейсах. Советую покупать билеты на летний период заранее!

– Что происходит с ценами на авиабилеты?

– Летом цены были довольно высокими, все путешественники почувствовали это на своем кошельке. Причина в том, что не хватало самолетов и мощностей.

В сентябре мы увидели, что цены на билеты стали снижаться. Думаю, в зимнюю поездку можно будет отправиться по более комфортной цене, чем летом. Советую уже сейчас присмотреться к билетам и на следующее лето.

– Минувшей зимой вы подчеркнули в нашей студии, что время дешевых билетов ушло. Сейчас ситуация снова изменилась: цены начинают снижаться?

– Билеты дешевеют (базовые цены), но суммарная стоимость всё же будет выше, чем тогда, когда билеты можно было купить по 25 евро. Влияет инфляция, стоимость топлива и другие факторы. Сейчас реально приобрести билет за 50 евро в один конец.

– Придут ли в Таллинн новички из числа бюджетных авиакомпаний?

– Самая хорошая новость заключается в том, что с апреля в Таллинн приходит новый лоукостер. 

Transavia France начнет прямые полеты из Таллинна в Париж. Мы очень рады, что они нашли путь в Эстонию!

Transavia France – французский лоукостер с базой в парижской воздушной гавани «Орли», входящий в структуру холдинга Air France.

– Какие перемены наметились в аэропорту в осенне-зимний период?

– Бросается в глаза, что пассажиры всё активнее путешествуют в зимний сезон. Летом слишком жарко – климат корректирует привычки. В Малагу, Анталию, Афины теперь летают круглый год. Если перед пандемией зимние показатели были ниже летних на 30%, то теперь разница сократилась до 20%. У нас уже побит исторический рекорд по продажам на текущую зиму. Таллиннский аэропорт предлагает на данный момент 40 прямых направлений, включая чартерные рейсы.

– Почему жители Эстонии все чаще предпочитают путешествовать не летом, а зимой?

– Есть одна веская причина. Летом на авиарынке не хватает самолетов, что отражается на стоимости авиабилетов. Авиакомпании продлевают сезон за счет осени и октябрьских школьных каникул, а также за счет весны.

– Отражается ли на пассажиропотоке сокращение доходов населения? Стали ли люди экономить на авиабилетах?

– Когда экономика не растет, авиация тоже не может расти. Однако в данный момент наблюдается аномалия: люди всё еще много летают. Это касается и бизнес-клиентов, и туристов. В этом году через Таллиннский аэропорт прошло больше пассажиров, чем в минувшем году.

– В среднем наш терминал рассчитан на 2,6 млн пассажиров в год, но на этот раз ваш прогноз выше?

– В этом году ожидается 2,94 млн пассажиров. Терминал уже тесен. Мы планируем новые инвестиции в расширение аэропорта. Заполняемость самолетов – довольно высокая: 72%. И мы, и авиакомпании довольны.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: новые направления или отмена рейсов? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues
Студия Postimees: новые направления или отмена рейсов? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues Фото: Tairo Lutter
  • Что меняется в аэропорту в условиях экономического кризиса?
  • Станет ли график прямых рейсов плотнее, чем год назад?
  • Много ли новых прямых линий откроется из Таллинна?
  • Возвращаются ли в эстонский аэропорт лоукостеры?
  • Ryanair намерен отменить тысячи рейсов по всему миру из-за задержек поставок новых самолетов. К чему готовиться эстонским пассажирам?
  • Отражается ли на пассажиропотоке Таллиннского аэропорта сокращение доходов населения?
  • Время дешевых билетов ушло. Что впереди?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues 

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