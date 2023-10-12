ХОРОШИЕ НОВОСТИ ⟩ Таллиннский аэропорт: билеты дешевеют, еще один лоукостер нашел путь в Эстонию

– Что происходит с ценами на авиабилеты?

– Летом цены были довольно высокими, все путешественники почувствовали это на своем кошельке. Причина в том, что не хватало самолетов и мощностей.

В сентябре мы увидели, что цены на билеты стали снижаться. Думаю, в зимнюю поездку можно будет отправиться по более комфортной цене, чем летом. Советую уже сейчас присмотреться к билетам и на следующее лето.

– Минувшей зимой вы подчеркнули в нашей студии, что время дешевых билетов ушло. Сейчас ситуация снова изменилась: цены начинают снижаться?

– Билеты дешевеют (базовые цены), но суммарная стоимость всё же будет выше, чем тогда, когда билеты можно было купить по 25 евро. Влияет инфляция, стоимость топлива и другие факторы. Сейчас реально приобрести билет за 50 евро в один конец.

– Придут ли в Таллинн новички из числа бюджетных авиакомпаний?

– Самая хорошая новость заключается в том, что с апреля в Таллинн приходит новый лоукостер.

Transavia France начнет прямые полеты из Таллинна в Париж. Мы очень рады, что они нашли путь в Эстонию!

Transavia France – французский лоукостер с базой в парижской воздушной гавани «Орли», входящий в структуру холдинга Air France.

– Какие перемены наметились в аэропорту в осенне-зимний период?