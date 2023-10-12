ФОТО ⟩ В районе Балтийского вокзала началось строительство нового дома, снос старого строения наделал много шума

Два с лишним года назад архитектурная общественность схлестнулась в яростных дискуссиях, предметом которых стал снос дома. Одной стороной дом считался историческим, другая же утверждала, что он никакой ценности не представляет. Однако дом снесен, стройплощадка обозначена, и вот-вот на земельном участке по адресу Копли, 2 начнутся работы.

На месте будущего Elu Maja стоял этот дом, много видевший и переживший на своем веку. Фото: Google Maps

По словам Кейта Паала, исполнительного директора Kaamos Ehitus, для застройщика работа над проектом и строительством дома, получившего название, основанного на игре слов - Elu Maja - большой вызов.

Дом, который будет построен на углу улиц Копли и Кеск-Каламая, отличают достойное расположение с видом на Тоомпеа, нестандартное архитектурное решение и комбинированный выбор материалов. «Архитектор создал многоквартирный дом с тремя решениями фасада, работы над которыми представляют собой захватывающую задачу как на этапе проектирования, так и на этапе строительства», - сказал Паал.

Вот так новый дом должен вписаться в траекторию улицы Копли. Фото: Kaamos Kinnisvara / HGA

Фасад пятиэтажного дома на 32 квартиры украсят балконы двух видов. На верхнем этаже запланированы апартаменты типа пентхаус с террасами на крыше, а на первом этаже - три коммерческих помещения, в том числе кафе. Здание будет соответствовать энергетическому классу А.