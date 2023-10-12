Компания Kaamos Ehitus приступила к строительству недалеко от Балтийского вокзала, по адресу Копли, 2, жилого дома, интерьерные решения которого ломают все стереотипы. Строительные работы завершатся в начале 2025 года.
ФОТО ⟩ В районе Балтийского вокзала началось строительство нового дома, снос старого строения наделал много шума
Два с лишним года назад архитектурная общественность схлестнулась в яростных дискуссиях, предметом которых стал снос дома. Одной стороной дом считался историческим, другая же утверждала, что он никакой ценности не представляет. Однако дом снесен, стройплощадка обозначена, и вот-вот на земельном участке по адресу Копли, 2 начнутся работы.
По словам Кейта Паала, исполнительного директора Kaamos Ehitus, для застройщика работа над проектом и строительством дома, получившего название, основанного на игре слов - Elu Maja - большой вызов.
Дом, который будет построен на углу улиц Копли и Кеск-Каламая, отличают достойное расположение с видом на Тоомпеа, нестандартное архитектурное решение и комбинированный выбор материалов. «Архитектор создал многоквартирный дом с тремя решениями фасада, работы над которыми представляют собой захватывающую задачу как на этапе проектирования, так и на этапе строительства», - сказал Паал.
Фасад пятиэтажного дома на 32 квартиры украсят балконы двух видов. На верхнем этаже запланированы апартаменты типа пентхаус с террасами на крыше, а на первом этаже - три коммерческих помещения, в том числе кафе. Здание будет соответствовать энергетическому классу А.
Томоми Хаяси, главный архитектор компании Hayashi-Grossschmidt Architecture (HGA), выигравшей архитектурный конкурс, сказал, что концепция здания была основана на исторической застройке Каламая. «В начале ХХ века предместье характеризовалось невысокой и плотной застройкой, а на месте строящегося дома по адресу Копли, 2 было целых три постройки, которые и сформировали уличный фасад», - описал Хаяси.
Авторы проекта мысленно разделили новое здание на три дома. «Каждый дом имеет свой вход и лестничную клетку. Дома имеют разный внешний вид, планировку, отделку, а также балконные решения. Угловой дом имеет скульптурно оформленную наклонную стену», - рассказал Хаяси и подчеркнул, что у будущих жильцов будет очень хороший вид на Старый город и Тоомпеа.
Дизайн интерьеров будущего дома разработано компанией Ace of Space. По словам основателя Ace of Space и архитектора интерьеров Инес Хаак, Elu Maja является хорошим примером того, как современная архитектура может вписаться в экологически ценный район и придать окружающей застройке дополнительную ценность. «Новая архитектура популярного района Каламая, расположенного между морем и Старым городом, не обязательно копирует мотивы любимых деревянных строений. Необходимо сделать так, чтобы контраст старых и новых зданий подчеркивал их достоинства, - сказала Хаак. - Люди любят разнообразие, но им нравится, когда они видят что-то знакомое».
«Эксклюзивность интерьеров не обязательно подразумевает такие материалы как мрамор и полированные поверхности, но может быть создана с помощью дизайнерских решений, которые на первый взгляд не выделяются, но в целом образуют вневременную жилую атмосферу», - уточнила Инес Хаак.
Архитектурное проектирование и детальная планировка Elu Maja произведены с учетом требований Департамента по охране культурного наследия. Строительство будет завершено в начале 2025 года.