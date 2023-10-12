Фото ⟩ Опасная ситуация в центре Таллинна: на перекрестке не работают светофоры

Читатель Rus.Postimees обратился в редакцию: «На перекрестке возле Juhkentali Rimi отрубились все светофоры. Только что чуть не произошла авария».
«Водители не пропускают друг друга, это может очень плохо кончиться», - добавил читатель и прислал фото с перекрестка.
Rus.Postimees сделал запрос в фирму по управлению дорожным движением Signaal.
Сотрудник Signaal заявил, что они уже знают о неработающем светофоре: «Наша служебная машина выехала на место происшествия».
На вопрос сколько времени уйдет на устранение поломки, сотрудник не смог дать точный ответ, но заверил, что они решат эту проблему в ближайшее время.
Помимо светофоров без электричества остался и Таллиннский автовокзал, кроме того, рано утром в адрес предприятия поступила угроза взрыва.
В 13:43 электричество было восстановлено как в здании автовокзала, так и на светофорах.