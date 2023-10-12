Фото ⟩ Опасная ситуация в центре Таллинна: на перекрестке не работают светофоры

«Водители не пропускают друг друга, это может очень плохо кончиться», - добавил читатель и прислал фото с перекрестка.

Rus.Postimees сделал запрос в фирму по управлению дорожным движением Signaal.

Сотрудник Signaal заявил, что они уже знают о неработающем светофоре: «Наша служебная машина выехала на место происшествия».

На вопрос сколько времени уйдет на устранение поломки, сотрудник не смог дать точный ответ, но заверил, что они решат эту проблему в ближайшее время.

Помимо светофоров без электричества остался и Таллиннский автовокзал, кроме того, рано утром в адрес предприятия поступила угроза взрыва.