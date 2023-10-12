Чт, 12.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Таллинский автовокзал остался без электричества. Поступила угроза взрыва

Дополнено! Электричество было восстановлено
Уве Гнадентайх
, журналист
Facebook
Comments
Кафе Таллинского автовокзала закрыто в связи с отключением электроэнергии.
Кафе Таллинского автовокзала закрыто в связи с отключением электроэнергии. Фото: Erakogu

На Таллиннском автовокзале произошло отключение электроэнергии, кроме того, рано утром в адрес предприятия поступила угроза взрыва.

По словам Айрики Аруксаар, генерального директора компании T Group, управляющей автовокзалом, угроза взрыва ранним утром была похожа на те, которые получили многие школы и другие учреждения в Эстонии. «Это было очень рано утром, когда в здании еще не было людей. Полиция выехала туда и проверила помещения», - сказал Аруксаар.

По его словам, проблема с отключением электроэнергии устраняется. «Все двери автовокзала работают от электричества. Они были открыты с силой, чтобы люди могут входить и выходить. Мы надеемся, что Eesti Energia быстро отреагирует», - сказала Аруксаар.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх