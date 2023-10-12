Таллинский автовокзал остался без электричества. Поступила угроза взрыва

По словам Айрики Аруксаар, генерального директора компании T Group, управляющей автовокзалом, угроза взрыва ранним утром была похожа на те, которые получили многие школы и другие учреждения в Эстонии. «Это было очень рано утром, когда в здании еще не было людей. Полиция выехала туда и проверила помещения», - сказал Аруксаар.