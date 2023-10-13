Искусственный интеллект все-таки проник в суды Эстонии. Пока ему доверяют только поиск необходимых документов и расчет юридически важных сроков, ну а дальше решать людям: насколько глубоко они готовы впустить ИИ в свою частную жизнь. Если на тот момент это вообще будет от них зависеть.
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В эстонских судах найден искусственный интеллект. Им управляет дух, созданный из сена и палок
Rus.Postimees недавно написал о том, что Сингапур тестирует искусственный интеллект для работы в судах. Опрошенные нами юристы в большинстве своем не восприняли идею «на ура», сообщив, что ИИ точно нет места в судебных коридорах. Но они, судя по всему, не везде посмотрели.