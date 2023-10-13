В эстонских судах найден искусственный интеллект. Им управляет дух, созданный из сена и палок

Роботы всматриваются в нашу жизнь уже отнюдь не только с киноэкранов. И уже не только всматриваются, но даже помогают эстонским судьям.

Искусственный интеллект все-таки проник в суды Эстонии. Пока ему доверяют только поиск необходимых документов и расчет юридически важных сроков, ну а дальше решать людям: насколько глубоко они готовы впустить ИИ в свою частную жизнь. Если на тот момент это вообще будет от них зависеть.