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В эстонских судах найден искусственный интеллект. Им управляет дух, созданный из сена и палок

, журналист
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Роботы всматриваются в нашу жизнь уже отнюдь не только с киноэкранов. И уже не только всматриваются, но даже помогают эстонским судьям.
Роботы всматриваются в нашу жизнь уже отнюдь не только с киноэкранов. И уже не только всматриваются, но даже помогают эстонским судьям. Фото: Propstore / Cover Images / Scanpix

Искусственный интеллект все-таки проник в суды Эстонии. Пока ему доверяют только поиск необходимых документов и расчет юридически важных сроков, ну а дальше решать людям: насколько глубоко они готовы впустить ИИ в свою частную жизнь. Если на тот момент это вообще будет от них зависеть.

Rus.Postimees недавно написал о том, что Сингапур тестирует искусственный интеллект для работы в судах. Опрошенные нами юристы в большинстве своем не восприняли идею «на ура», сообщив, что ИИ точно нет места в судебных коридорах. Но они, судя по всему, не везде посмотрели.

Уже после публикации первого материала нам ответили сами судьи. И выяснилось, что, оказывается, искусственный интеллект вовсю помогает эстонскому правосудию. 

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