Как связаны митрополит Евгений и «духовник Путина» Шевкунов, которого сослали из Пскова в Крым

Как связаны «духовник Путина», псковский митрополит РПЦ Тихон Шевкунов, которого вдруг отправляют в Крым, и митрополит Таллиннский Евгений. И почему отправка Тихона на фронт, подальше от границ с Эстонией, – это путь в патриархи. Об этом мы поговорили с философом, богословом и опальным священником РПЦ Андреем Кураевым, который пока остается в России. Но после интервью наш собеседник задумался о переезде.