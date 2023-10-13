Как связаны «духовник Путина», псковский митрополит РПЦ Тихон Шевкунов, которого вдруг отправляют в Крым, и митрополит Таллиннский Евгений. И почему отправка Тихона на фронт, подальше от границ с Эстонией, – это путь в патриархи. Об этом мы поговорили с философом, богословом и опальным священником РПЦ Андреем Кураевым, который пока остается в России. Но после интервью наш собеседник задумался о переезде.
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Как связаны митрополит Евгений и «духовник Путина» Шевкунов, которого сослали из Пскова в Крым
Интервью с Андреем Кураевым
Rus.Postimees ранее сообщал о внезапном решении руководства Русской православной церкви удалить Тихона Шевкунова с псковской земли, где он, в том числе, был настоятелем мужского монастыря в Печорах, и отправить священника в Крым. Мы поговорили об этом с тем, кто в свое время помогал нынешнему патриарху РПЦ, а позже стал его непримиримым критиком.