Патриарх Кирилл отправил духовника Путина подальше от Эстонии: в Крым

«Много сделал для Юрьева монастыря в Новгороде. Человек он честный, бережный, интеллигентный. Пожалуй, таких по пальцам одной руки не наберется», - цитируют свего собеседника журналисты, которые были вынуждены покинуть РФ в 2022 году.



О том, что эти перемены бьют по нынешнему губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, который любит громкие заявления про охрану границ с Эстонией с помощью детей, или обещания отправлять бесплатные автобусы за жителями Эстонии, которые решатся переехать жить в Россию, пишет «Псковская губерния».



«Псковский губернатор потерял человека, который мог завести его за ручку (и водил!) в любой кабинет. Новое фото с Путиным теперь у Михаила Ведерникова скорее всего будет нескоро. Анонсируем, что псковский губернатор спрячет свою религиозность и как-то перестанет раз в месяц светиться рядом с местным архиереем, а все больше будет бегать на курсы по теробороне», - пишут журналисты.