Патриарх Кирилл отправил духовника Путина подальше от Эстонии: в Крым

Патриарх РПЦ МП Кирилл (Гундяев) отправляет настоятеля Печорского монастыря, митрополита Псковского и Порховского Тихона Шевкунова на фронт. Священнику, которого многие считают духовником Владимира Путина, предстоит переезд в Крым.
Орган управления РПЦ МП - священный синод сообщил о «важных кадровых решениях». Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) переводится в Крым. Об этом сказано в сообщении на сайте патриарха РПЦ Кирилла. Решение объясняется отправкой на пенсию митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря (Швец).
«Синод постановил почислить на покой митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря с выражением благодарности за понесенные им в течение 43 лет архипастырские труды. Место пребывания на покое Синод оставил на усмотрение митрополита Лазаря с материальным содержанием от Симферопольского епархиального управления», - цитируются разъяснения пресс-секретаря Гундяева Владимира Легойды.
«В свою очередь Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии Синод постановил быть митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону с освобождением его от управления Псковской митрополией, от должности священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря и от должности священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря и выражением благодарности за понесенные труды», - гласит решение работодателей Шевкунова.
Шевкунов руководил Псковской митрополией последние пять лет, в том числе он был настоятелем Успенского Псково-Печерского мужского монастыря, который находится на границе с Эстонией. До переезда в Псков летом 2018 года Тихон был наместником Сретенского монастыря в Москве.
За эти годы благодаря неформальным связям Шевкунова в Кремле в регион были вложены миллиарды рублей. Шевкунова часто называют в СМИ «духовником Путина». Президент России встречается с Шевкуновым не менее часто, чем с патриархом.
Шевкунова можно назвать одним из тех, кто находится в тесном контакте с представителями российской правящей группировки, которую ранее называли «православные чекисты». Приближенные к Путину в начале нулевых банкир Сергей Пугачев, которые уже давно живет в Великобритании, ранее публиковал совместные фотографии с Шевкуновым, где за одним столом с ним находится экс-глава ФСБ Николай Патрушев и многолетний спутник Путина олигарх Игорь Сечин.
Журналисты издания «Важные истории» ранее сообщали, что Шевкунов на самом деле навряд ли является духовником Путина, но они знакомы как минимум с 1999 года, когда незадолго до прихода к власти Путин возглавил ФСБ.
Несмотря на то, что Тихона фактически отправили на фронт, это назначение ему может пригодиться в будущей борьбе за пост патриарха, считает журналист Сергей Ковальченко, который до переезда в Эстонию много лет работал в независимых российских медиа.
«Тихон поехал в Крым за будущим патриаршеством. Конечно, 76-летний Кирилл (Гундяев) еще бодрый старик, но 65-летний Тихон по сравнению с ним просто мальчик. В конце концов, через пару лет Кирилл может и попроситься на покой, как Римский Папа, чтобы отдыхать и дать дорогу молодым. И уже с Крымской кафедры, не отказавшийся ехать туда в военное время Тихон, вернется в Москву с триумфом. Во всяком случае он это так себе видит», - пишет Ковальченко в своем Telegram-канале.
В свою очередь опальный священник РПЦ, философ Андрей Кураев отмечает, что Тихон не сможет забрать с собой в Крым все проекты, которые он успел запустить, возглавить и на которые смог найти финансирование.
Об этом же пишет и издание «Псковская губерния».
Псковское наследие Тихона достанется викарию Новгородской епархии Арсению (Перевалов). Источники «Псковской губернии» отмечают, что епископ Арсений - историк-археолог.
«Много сделал для Юрьева монастыря в Новгороде. Человек он честный, бережный, интеллигентный. Пожалуй, таких по пальцам одной руки не наберется», - цитируют свего собеседника журналисты, которые были вынуждены покинуть РФ в 2022 году.
О том, что эти перемены бьют по нынешнему губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, который любит громкие заявления про охрану границ с Эстонией с помощью детей, или обещания отправлять бесплатные автобусы за жителями Эстонии, которые решатся переехать жить в Россию, пишет «Псковская губерния».
«Псковский губернатор потерял человека, который мог завести его за ручку (и водил!) в любой кабинет. Новое фото с Путиным теперь у Михаила Ведерникова скорее всего будет нескоро. Анонсируем, что псковский губернатор спрячет свою религиозность и как-то перестанет раз в месяц светиться рядом с местным архиереем, а все больше будет бегать на курсы по теробороне», - пишут журналисты.
Впрочем с уходом Тихона есть риск и утраты контроля за теми ресурсами, которые он привлек в самый вымирающий регион РФ на границе с Эстонией.
«Дербанить выделенные на Печоры 4 млрд рублей и больше десятка остальных миллиардов на другие храмы при Тихоне явно было нельзя, а теперь можно - и это жутко. Особым умом и сообразительностью региональная верхушка не отличается, так что результаты всего этого мы вполне сможем узнать через несколько лет из уголовных дел», - прогнозирует «Псковская губерния».
Добавим, что светским жителям России Тихон Шевкунов в том числе известен, как идеолог мультимедийного проекта «Россия - моя история». При его лоббистских усилиях эти пропагандистские комплексы были открыты во многих крупных городах России. Псевдоисторическая экспозиция состоит из цитат российских руководителей разных времен, включая Путина и Сталина. Время правления Ельцина в экспозициях подвергается критике, а время Путина восхваляется.