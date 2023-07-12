Подростков отправят на границу с Эстонией ловить диверсантов

«На сегодняшний день это беспилотные летательные аппараты и диверсионно-разведывательные группы, различные теракты», - сказал Ведерников, отметив, что ни в одном государстве мира никто на сто процентов защищенным себя от вызовов современности чувствовать не может.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и псковский митрополит РПЦ Тихон Шевкунов, известный как духовник Путина, 2020 год. Фото: Скриншот Youtube

Стоит напомнить, что детей для выполнения военных задач в прошлом в Европе активно привлекали во времена Гитлера в нацистской Германии и при Сталине в СССР. Использование детей в армейских целях по нормам современного международного права является военным преступлением. Международный уголовный суд в Гааге ранее неоднократно рассматривал дела в отношении африканских военных и политиков, которые подобным образом использовали несовершеннолетних. С 2016 года в России существует общенациональное военизированное детское объединение «Юнармия».

Добровольцы для помощи российским пограничникам ранее появились в другом соседнем с Эстонией российском регионе. В Ленобласти власти начали финансировать отряды добровольцев, которые будут помогать ФСБ охранять государственные границы.



О необходимости стимулирования рублем непрофессиональных силовиков, а энтузиастов из народа еще в 2022 году заявлял экс-директор ФСБ, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. О необходимости такой формы мобилизации чекисты заговорили на фоне колоссальных потерь РФ в Украине. По данным независимых российских журналистов и экспертов, которые ведут учет убитых в Украине российских солдат, за 15 месяцев войны РФ потеряла по меньшей мере 47 тысяч военных, что втрое больше, чем суммарные потери за 10 лет войны СССР в Афганистане.



Читатели Rus.Postimees еще в начале весны 2023 года заметили патрули казаков на въезде в Россию. Люди в папахах и с шашками были обнаружены около шлагбаума, который отделяет зону таможенного контроля и территорию Ивангорода.

Российские реконструкторы в Ростовской области изображают казаков, которые исторически помогали Москве охранять границы, февраль 2020 года. Фото: SCANPIX