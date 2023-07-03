Правительство соседнего с Эстонией региона России впервые выделило из бюджета средства на финансирование «добровольных народных дружин», которые будут «защищать границу».
Границу с Эстонией со стороны России будут патрулировать «народные дружины»
Власти Ленинградской области выделят на поддержку работы добровольческих дружин в приграничной зоне 3,5 миллиона рублей в 2024 году (около 36 000 евро по нынешнему курсу - 97 рублей за евро). Об этом решении местных властей перед уходом на летние каникулы со ссылкой на пресс-службу чиновников сообщают российские государственные медиа.
Причем чиновники так торопились с легализацией этих трат средств налогоплательщиков, что с первого раза не смогли грамотно составить документы.
Законопроект «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, расположенных полностью или частично на приграничных территориях Российской Федерации» сначала разрешал залезать в бюджет ради «права» поддерживать приграничных дружинников. Но еще остающиеся на госслужбе в РФ юристы подсказали чиновникам, что софинансировать можно «полномочие», а не право. Документ скорректировали.
Если бы приграничные добровольцы в Ленобласти работали целый год и получали за это официальную среднюю зарплату, которая в этом регионе РФ составляет 65 000 рублей, то выделенных средств хватило бы на четверых помощников ФСБ, что совсем не бьется с цифрами российской пропаганды.
«В настоящее время при подразделениях Пограничного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области создано 35 добровольных народных дружин, в их составе около 360 человек», - уточняли государственные СМИ в новости о щедрости чиновников Ленобласти.
Впрочем, в пресс-релизе чиновников сказано прямо, что «при необходимости данная сумма может быть увеличена». О том, как разделят деньги на дружинников между муниципалитетами Ленобласти на границах с Эстонией и Финляндией, не сообщается.
На фоне развязанной Путиным войны в Украине впервые о том, что для защиты границ России не хватает людей, заявил экс-директор ФСБ, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В июне 2022 года он прямо предложил финансировать те самые народные дружины для охраны границ РФ.
Границы РФ не охраняются даже в приграничных регионах с Украиной, что наглядно показали июньские рейды «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» в Белгородскую область. После этого в Госдуме заговорили о необходимости легализации службы на границе тех, кто называет себя в РФ казаками и территориальной обороной.
Стоит отметить, что российские чиновники не останавливаются в стремлении использовать войну с выгодой для себя и друзей в бизнесе. Депутат парламента Ленинградской области от «Единой России» Андрей Гардашников на днях заявил о необходимости строительства дополнительной линии обороны на границе с Финляндией после ее вступления в НАТО.
После вступления Финляндии в НАТО протяженность общих с членами альянса границ России выросла в два раза.