Власти Ленинградской области выделят на поддержку работы добровольческих дружин в приграничной зоне 3,5 миллиона рублей в 2024 году (около 36 000 евро по нынешнему курсу - 97 рублей за евро). Об этом решении местных властей перед уходом на летние каникулы со ссылкой на пресс-службу чиновников сообщают российские государственные медиа.

Причем чиновники так торопились с легализацией этих трат средств налогоплательщиков, что с первого раза не смогли грамотно составить документы.

Законопроект «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, расположенных полностью или частично на приграничных территориях Российской Федерации» сначала разрешал залезать в бюджет ради «права» поддерживать приграничных дружинников. Но еще остающиеся на госслужбе в РФ юристы подсказали чиновникам, что софинансировать можно «полномочие», а не право. Документ скорректировали.

Если бы приграничные добровольцы в Ленобласти работали целый год и получали за это официальную среднюю зарплату, которая в этом регионе РФ составляет 65 000 рублей, то выделенных средств хватило бы на четверых помощников ФСБ, что совсем не бьется с цифрами российской пропаганды.

«В настоящее время при подразделениях Пограничного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области создано 35 добровольных народных дружин, в их составе около 360 человек», - уточняли государственные СМИ в новости о щедрости чиновников Ленобласти.