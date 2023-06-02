Вторые сутки над российским городом Шебекино в Белгородской области поднимаются клубы дыма. Накануне о штурме города сообщили россияне, которые с оружием в руках защищают независимость Украины. Rus.Postimees изучил доступную на данный момент информацию о том, как война пришла в дома россиян.
«Запах гари очень сильный». Блокпосты, взрывы, мародеры в Шебекино
О новой военной операции на территории Белгородской области бойцы «Русского добровольческого корпуса» (РДК) и легиона «Свобода России» сообщили утром в четверг. Уже к полудню ленты информагентств заполнили кадры с горящими многоквартирными домами в городе Шебекино, знаменитом на всю Россию своими «Шебекинскими макаронами». Власти региона заявили о начале эвакуации местных жителей, хотя, по словам очевидцев, люди убегали из города самостоятельно, кто на чем мог.
Деталей боев от бойцов, которые взяли на себя ответственность за атаку, в четверг поступало мало. Последнее, что вчера сообщали еще днем в Telegram-канале легиона «Свобода России», что они ведут бои в поселке Новая Таволжанка рядом с Шебекино.
О боях в предместьях Новой Таволжанки и на окраинах Шебекино днем в четверг сообщали и бойцы РДК. Вечером в их Telegram-канале добавилось лишь два видео, как бронетехника едет по асфальтовой и лесной дорогам.
«Русский Добровольческий Корпус на родных просторах - вместо тысячи слов!» - гласила подсказка к видеороликам.
В свою очередь, власти Белгородской области отчитывались об ударах по их территории. Губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков публиковал в четверг фотографии с обломками беспилотников в самом Белгороде, пересчитал «прилеты» по всем приграничным поселкам, но признался, что самая сложная ситуация именно в Шебекино.
«В Шебекинском городском округе под многочисленные артиллерийские обстрелы попали несколько населенных пунктов. Только за минувшие сутки есть 12 пострадавших. Погибших нет. Предварительно различные повреждения получили 4 многоквартирных дома, 18 частных домовладений, 3 административных здания, здание сельхозпредприятия, территория промышленного предприятия, здание общежития и детский сад, 5 легковых автомобилей и 1 автобус», - отрапортовал Гладков перед перерывом на сон.
Российские военные заявили об уничтожении до пятидесяти нападавших и награждении своих бойцов за отражение атаки.
Все предыдущие операции от имени легиона «Свобода России» и РДК активнее освещались в соцсетях. Отсутствие быстрых рапортов об успехах следящий за военными новостями эксперт по русским неонацистам Николай Митрохин объяснил тем, что успехов на этот раз похоже не так много, как ожидалось.
Но уже утром в пятницу соцсети бойцов, которые называют бои на территории России «освобождением от оккупантов», немного добавили красок к происходящему под Шебекино.
«Рвемся вперед, занимаемся доразведкой, диверсионной деятельностью. Скоро, я думаю, наши уважаемые читатели , слушатели, поколонники узнают, в чем был замысел», - говорит на видео, отдыхающий на привале «начальник штаба РДК».
В свою очередь, представители легиона «Свобода России» выложили несколько записей с беспилотников, где видны артиллерийские удары по местам укрытий солдат ВС РФ. «Те, кто думал, что "нас там нет" - не спешите с выводами. Вся Белгородчина будет свободной. А за ней - вся Россия», - гласит подпись к видеоролику.
Легионеры утверждают, что не несут потерь убитыми, но есть раненые. При этом в легионе «Свобода России» опровергли сообщения российских источников, что в результате ударов по военным России были убиты несколько гражданских лиц.
«Войска режима, точно также, как и под Грайвороном, не считаются с гражданским населением. Огнем артиллерии накрывают любые точки, где засекают движение легионеров и РДК. Под Таволжанкой противник уничтожил машину Рено с гражданскими, приняв ее за машину с нашей диверсионной группой. Минимум двое гражданских погибли и это прямое следствие непрофессионализма путинской армии», - утверждают в легионе «Свобода России», тут же публикуя еще одно видео с дымом от пожара над городом Шебекино.
После этого с заявлением о том, как действует российская армия в попытках противостоять бойцам РДК и легиона «Свобода России», выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Сообщение, которое появилось в каналах Подоляка днем в пятницу, было написано на русском языке.
«Что обязательно нужно знать россиянам о собственной стране? Если "Русский добровольческий корпус" ставит защиту соотечественников в приоритет, тщательно выверяя каждый шаг и действие, – путинские военные не будут жалеть собственных гражданских. Ни в каком виде. Поэтому в жилых кварталах будут размещаться склады, ремонтные мощности, станции РЭБ, бронетехника и артиллерия, а главное – ракетчики, корректирующие обстрелы Харькова. Гражданские неосознанно все это прикрывают… Никто никого эвакуировать из населенных пунктов не будет. Ровно по этой же причине. ВС РФ гражданское население нужно для системного прикрытия, обслуживания расквартированных частей и/или для самостоятельного уничтожения из информационных и пропагандистских соображений. Ничего личного. Просто массовка», - написал Подоляк.
Советник главы офиса президента Украины призвал жителей приграничных с Украиной регионов РФ «не питать иллюзий» о том, что российская армия не станет использовать своих граждан в качестве живого щита.
Сами местные жители, несмотря на военную цензуру и закрытый доступ к любым легальным СМИ в РФ, рассказывают о ситуации в Шебекино.
«Во первых, въезд в город через трассу по всем направлениям закрыт и охраняется целыми бригадами военных. Мы попали в город с большим трудом, нас останавливали, проверяли документы, багажник. Подъезжая к городу видны точечные столбы дыма с разных мест. В самом же Шебекино запах гари очень сильный, мне пришлось нос закрыть платком. Первое впечатление - кадры из кинофильма последствий Чернобыльской АЭС. Город пуст, все горит, столбы дыма, бегают голодные собаки, скорее всего брошенные хозяевами, в поисках еды (зрелище ужасное)», - рассказала Telegram-каналу «Шепот Шебекино» местная жительница которая проехала по городу на второй день после начала боев.
Женщина рассказала о встреченных в городе мародерах, но не сотрудниках правоохранительных органов.
«По улицам ходят странные люди не совсем прилично одеты, кто-то с бутылкой алкоголя в руках и высматривают разбитые окна и открытые двери частных домов. Очень жаль, что на горе жителей мародеры пытаются наживиться. Вторые сутки нет света и воды во всем округе. Сложно представить масштабы скоропортящихся продуктов и лекарств. Закрыто все! Видя все происходящее, наворачиваются слезы на глазах за наш любимый маленький городок», - говорит очевидец.
Женщина завершает свой рассказ уточнением, что в районе больше нет никакой сотовой связи, а некоторые старики остаются брошенными в своих домах под обстрелами.
«Я, заехав быстро домой в пригород, случайно обнаружила соседку, которая не успела вчера выехать, а затем и не смогла дозвониться сыну вовсе. Отключенную ее полностью от цивилизации, мы, конечно же, забрали и отвезли в область. Страшно все происходящее…» - без анализа причин происходящего рассказывает жительница Шебекино.
Тем временем, в Москве Владимир Путин провел совещание с членами Совета Безопасности. Президент РФ заявил, что недоброжелатели пытаются раскачать ситуацию внутри России, но «мы не позволим им это сделать». Если не считать вчерашней новости о том, что Путин внезапно наградил орденом Мужества главу администрации Шебекинского городского округа, откуда люди пытаются спасаться самостоятельно, судя по призывам волонтеров в жителям Белгорода ездить за застрявшими под обстрелами людьми на личных авто, то это все, что Кремль смог сказать россиянам о происходящем на Бедгородчине сейчас.
Но белгородский губернатор все-таки добавил конкретики во второй половине пятницы.
«По Шебекинскому городскому округу было выпущено 850 единиц различных боеприпасов. Погибших нет. К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось еще 4 человека. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. Повреждения получили 3 административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов. На территории города полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение, - заявил Гладков. - В Шебекино от попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах. Пожарные расчеты все потушили. В Новой Таволжанке повреждено 7 частных домовладений, 2 хозпостройки и один автомобиль».
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