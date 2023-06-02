«Запах гари очень сильный». Блокпосты, взрывы, мародеры в Шебекино

Все предыдущие операции от имени легиона «Свобода России» и РДК активнее освещались в соцсетях. Отсутствие быстрых рапортов об успехах следящий за военными новостями эксперт по русским неонацистам Николай Митрохин объяснил тем, что успехов на этот раз похоже не так много, как ожидалось.



Но уже утром в пятницу соцсети бойцов, которые называют бои на территории России «освобождением от оккупантов», немного добавили красок к происходящему под Шебекино.

«Рвемся вперед, занимаемся доразведкой, диверсионной деятельностью. Скоро, я думаю, наши уважаемые читатели , слушатели, поколонники узнают, в чем был замысел», - говорит на видео, отдыхающий на привале «начальник штаба РДК».





В свою очередь, представители легиона «Свобода России» выложили несколько записей с беспилотников, где видны артиллерийские удары по местам укрытий солдат ВС РФ. «Те, кто думал, что "нас там нет" - не спешите с выводами. Вся Белгородчина будет свободной. А за ней - вся Россия», - гласит подпись к видеоролику.

Легионеры утверждают, что не несут потерь убитыми, но есть раненые. При этом в легионе «Свобода России» опровергли сообщения российских источников, что в результате ударов по военным России были убиты несколько гражданских лиц.