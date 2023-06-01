«В Белгороде открыли филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Помощь специалистов можно получить по адресу: проспект Славы, 28. Также социальные координаторы Фонда будут работать во всех муниципалитетах, - уточняли белгородские власти сразу после призывов к населению верить только властям. - Ветераны боевых действий смогут приходить в офис Фонда, либо обращаться к социальному координатору в своём районе и решать все вопросы».

Далее российские чиновники опровергли информацию с адресами для сбора местного населению в целях эвакуации.

«Если есть необходимость срочной эвакуации, мы защищённую технику подгоним к вашим домам. Не публикуем места сбора, потому что они могут быть целью для тех людей, которые сейчас стреляют. Как только успокоится, продолжим вывоз людей. Все пункты временного размещения готовы», - рапортовал в свой смартфон губернатор Гладков. О том, что жители Шебекинского городского округа еще зимой жаловались на перебои с работой интернета, Гладков своей аудитории в интернете не напоминал.

Стоит напомнить, что власти Белгородчины только вчера приняли решение эвакуировать хотя бы детей спустя неделю после предыдущей серии боев с теми, кто называется себя «русскими патриотами». Однако эвакуация начнется лишь сегодня. На фоне боев и работы тяжелых огнеметных систем (ТОС), известных как «Солнцепек».