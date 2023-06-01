«Мы идем освобождать всю Россию, от Белгорода до Владивостока». Новые бои на территории РФ

1 июня ленты информационных агентств снова наполнились сообщениями с упоминанием Белгородской области РФ, диверсионных групп, боев и россиян на защите независимости Украины. Rus.Postimees следит за ситуацией.
Рано утром в первый день лета 2023 года российские пропагандистские медиа сообщили о неоднократных обстрелах поселка Шебекино недалеко от границы с Украиной. Исполнителей атаки российские государственные СМИ назвали традиционно сразу - ВСУ (Киев пока не прокомментировал события 1 июня, но ранее неоднократно отрицал причастность к подобным операциям).
А что случилось?
Губернатор региона Вячеслав Гладков, тот самый, который ранее заявил о необходимости оккупации Харьковской области Украины для защиты Белгорода от обстрелов, утверждал, что от ночных ударов пострадали пять человек. Через несколько часов цифра в его заявлениях росла.
Час спустя агентство «РИА» уже отрицало то, о чем еще не успело сообщить.
«Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о якобы прорыве войск ВСУ в регион», - были лаконичны подчиненные пропагандиста Дмитрия Киселева, который руководит изданием уже десять лет.
Но всего через десять минут редакторы информационных лент все же дали понять, что ситуация выглядит несколько иначе.
«Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет. Просим жителей Белгородской области сохранять спокойствие, быть бдительными и доверять только официальным и проверенным источникам информации», - цитировались сообщения оперативного штаба Белгородской области.
Реакция
Безумия в смыслы, которые транслируют российские информационные каналы, добавляли сообщения, которые выходили сразу после сводок о боях на территории РФ.
«В Белгороде открыли филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Помощь специалистов можно получить по адресу: проспект Славы, 28. Также социальные координаторы Фонда будут работать во всех муниципалитетах, - уточняли белгородские власти сразу после призывов к населению верить только властям. - Ветераны боевых действий смогут приходить в офис Фонда, либо обращаться к социальному координатору в своём районе и решать все вопросы».
Далее российские чиновники опровергли информацию с адресами для сбора местного населению в целях эвакуации.
«Если есть необходимость срочной эвакуации, мы защищённую технику подгоним к вашим домам. Не публикуем места сбора, потому что они могут быть целью для тех людей, которые сейчас стреляют. Как только успокоится, продолжим вывоз людей. Все пункты временного размещения готовы», - рапортовал в свой смартфон губернатор Гладков. О том, что жители Шебекинского городского округа еще зимой жаловались на перебои с работой интернета, Гладков своей аудитории в интернете не напоминал.
Стоит напомнить, что власти Белгородчины только вчера приняли решение эвакуировать хотя бы детей спустя неделю после предыдущей серии боев с теми, кто называется себя «русскими патриотами». Однако эвакуация начнется лишь сегодня. На фоне боев и работы тяжелых огнеметных систем (ТОС), известных как «Солнцепек».
Видео со стрельбой из этого оружия, с приписками «ВС РФ дает ответку по противнику из ТОС-1 во время попытки прорыва», опубликованы в Z-каналах уже около девяти утра.
Неделю назад российские власти «подавляли атаку террористов» в том числе с применением военной авиации.
Чей туфля
Telegram-канал легиона «Свобода России», чьи бойцы в том числе отметились селфи фотографиями на фоне указателей с названиями белгородских деревень, в 8 утра опубликовал видео с колонной военной техники в лесу и вооруженными людьми в камуфляже. Один из них сделал заявление на камеру.
«Мы, легион свобода России, сейчас находимся недалеко от границ нашей родины. Очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России, чтобы принести свободу, мир и спокойствие. Грайворон - это только начало. В следствии трусливости Путинских военных шакалов нам досталось много трофеев. Благодаря этому мы сможем больше вооружить наших соратников. Мы идём освобождать всю Россию, от Белгорода до Владивостока. Для того, чтобы в Москве был поднят бело-сине-белый флаг свободы», - прозвучал голос неизвестного мужчины.
Рот оратора скрыт повязкой, но просматриваемая через ткань артикуляция не всегда совпадает с озвученным текстом.
Следом отчитались бойцы еще одного подразделения, которые заявляет о своей любви к России и борьбе за эту любовь с оружием в руках.
«Ну что же друзья, бойцы «Русского добровольческого корпуса» (РДК) снова ведут бои на территории Российской Федерации. Скоро покажется окраина Шебекино. К сожалению, мы не можем обеспечить эвакуацию мирных жителей из приграничных районов, потому что армия Российской Федерации обстреливает эти районы. Таким образом затрудняет эвакуацию. Находитесь в домах. Не волнуйтесь. Бойцы «Русского добровольческого корпуса» не воюют с мирными жителями (грохот на фоне)», - заявил на фоне панельного дома командир РДК Денис Никитин.
Накануне в канале этих бойцов было опубликовано видео с отчетом предыдущей вылазки, когда им удалось угнать с территории РФ как минимум один БТР-80.
Различные ресурсы, которые отслеживают происходящее на Белгородчине, в том числе свидетельствуют от первого лица, сообщают, что в Шебекино утром 1 июня горят частные и административные здания (полиция).
«Отсутствие полноценной контрбатарейной борьбы и ударов возмездия, неподавленная артиллерия и РСЗО, привели сегодня уже к попытке прорыва границы через МАПП «Шебекино», с участием танков ВСУ, ББМ, инженерной техники. Их встретили лишь около 20 (40) пограничников и 20 срочников ВС РФ. Бой идет прямо сейчас, на помощь пограничникам подтянулись вертолеты, начала подтягиваться техника. Давление на границы усиливается. Системного ответа - на данный момент нет», - сообщают в Telegram-каналах.
Динамика
Заявления россиян, которые воюют против регулярной армии РФ, стали появляться в начале марта, когда бойцы РДК зашли и вышли в несколько деревень Белгородчины. С тех пор о боях на территории РФ с участием вооруженных бойцов сообщалось неоднократно. Последняя стычка продолжалась больше суток. Ряд экспертов объясняли рост такой активности попытками отвлечения внимания военного командования ВС РФ и вынужденной переброске войск с мест возможного контрнаступления ВСУ.
31 мая в Минобороны Великобритании заявили, что Россия все больше уступает военную инициативу Украине. В ежедневном обзоре британской армии сообщалось, что российское командование, вероятно, пытается сформировать резервы для противодействия украинскому наступлению, но не может не реагировать на рейды в приграничных районах РФ.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 May 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 31, 2023
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/wQzgpFMEfU
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/2GmVBRftKQ
30 мая в Financial Times была опубликована схожая версия событий в приграничных с Украиной регионов РФ. Бои в Белгородской области, атаки беспилотников, которым подвергается, как морская военная техника РФ, так и объекты в плоть до Кремля в Москве, могут быть «формирующими операциями» для ослабления обороны ВС РФ накануне украинского наступления, предполагало издание.
В это же день в районе компактного проживания российской политической элиты в Подмосковье упало сразу несколько дронов. Несколько беспилотников разбились о стены жилых многоэтажек Москвы. Шокирующие российского обывателя новости пришлось комментировать лично Путину.
Взгляд со стороны
Глава МИД Великобритании тогда заявил, что Украина имеет законное право атаковать объекты противника вне своих границ.
«Украина имеет законное право на самооборону. Конечно, она имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России проецировать силу на саму Украину, - сказал Джеймс Клеверли после переговоров с Каей Каллас в Таллинне. - Но в более широком смысле военные цели за пределами ее собственной [Украины] границы признаны на международном уровне законными как часть национальной самообороны».
На это в Москве заявили, что теперь в качестве законных военных целей воспринимают любых иностранцев, которые оказывают помощь Киеву. С громким заявлением выступил заместитель секретаря Совета Безопасности, экс-президент Дмитрий Медведев.
В среду координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью CNN заявил, что Украина собирается начать контрнаступление летом.
«Мы хотим, чтобы у Украины было все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом», - в частности сказал Кирби.
Ранее официальный Киев называл диверсии бойцов легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса» участниками партизанской борьбы к которой ВСУ не имеет отношения.
Есть нюанс
Отдельные представители российской либеральной интеллигенции неоднократно отмечали, что среди тех россиян, которые сражаются за независимость Украины, множество националистов и ультра-правых активистов. Командир легиона «Свобода России» на этой неделе выступал со специальным заявлением в адрес публициста Юлии Латыниной после ее критики в адрес участников диверсионных операций.
Постскриптум
Одно из последний сообщений о том, что происходит в районе поселка Шебекино в Белгородской области снова пришло от местных властей. Но губернатор Гладков после общения с Путиным смог рассказать лишь о том, что местных школьников решено освободить от экзаменов.
«Доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут. Сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов», – заявил через несколько часов после начала боев губернатор российского региона.
Комментариев от российской армии пока не поступало.
Неделю назад для борьбы с диверсантами было переброшено несколько тысяч бойцов ВС РФ. Источники сообщали и переброске в Белгородскую область спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел», плюс части 18-й дивизии, бойцами которой под камеры руководил известный российский генерал Лапин. Сотрудники МВД РФ в Белгородской области переходили в режим работы по плану «Эдельвейс», когда сотрудники полиции приводятся в боевую готовность и с оружием в руках остаются на рабочих местах.
Одно из последних сообщений участников рейда как раз касается выгод, которые дарят наступающим подразделениям правила работы сотрудников МВД в РФ.
«По МВД Шебекино объявлен план «Крепость». «Доблестные» защитники путинской шайки, следуя протоколу, собрались в здании управления. Мы дали им собраться и «накрыли» пакетами ГРАДОВ. Благодарим местное население за важную своевременную информацию!», - написали в Telegram-канале РДК после 10 утра.
Telegram Шепот Шебекино опубликовал днем видео с горящим многоквартирным домом.
Атаки на территории России и в Кремле и в Госдумы ранее называли попытками
отвлечь внимание и посеять панику среди мирного населения.
Развязанная Путиным война России с Украиной продолжается уже 463 дня.