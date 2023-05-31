Граждане стран, помогающих Киеву - законная военная цель для России, заявил Дмитрий Медведев. Третий президент РФ ответил на заявление главы МИД Великобритании, которое прозвучало в Эстонии. Джеймс Клеверли ранее признал право Киева атаковать военные объекты на территории РФ.
Медведев угрожает убийством всем, кто помогает Киеву
Заместитель главы Совета Безопасности РФ, президент РФ в 2008-2012 годах Дмитрий Медведев утверждает, что любой иностранец, который помогает Украине в военном противостоянии с РФ, «может рассматриваться как законная военная цель».
«В рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение современной войны, в том числе Гаагской и Женевской конвенций с их дополнительными протоколами, их состояние [правительства Великобритании] также можно квалифицировать как находящееся в состоянии войны. Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, предоставляя ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, т.е. де-факто ведет против России необъявленную войну. В таком случае любое ее должностное лицо (как военное, так и гражданское, содействующее войне) может рассматриваться как законная военная цель», - написал Медведев рано утром 31 мая в своем аккаунте в Twitter.
The UK’s Foreign Secretary Cleverly has stated that Ukraine “has the legitimate right to … project force beyond its borders to undermine Russia’s ability to project force into Ukraine itself.” According to him, legitimate military targets beyond Ukraine’s border are part of its…— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 31, 2023
Военную помощь Украине в настоящий момент оказывают десятки стран мира, в том числе Эстония. Власти республики неоднократно подчеркивали, что вклад Таллинна в военную мощь Киева является самым большим из всех стран НАТО, если смотреть на сумму поддержки в процентах от объема национального ВВП.
Дмитрий Медведев известен своими вызывающими комментариями, которые он периодически делает по утрам в своих социальных сетях. В ноябре 2022 года он заявил, что цель развязанной Москвой войны с Украиной - «остановить верховного властелина ада».
Фактической угрозой убийством гражданам десятков стран Медведев прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли, которое он сделал во время своего визита в Таллинн.
«Украина имеет законное право на самооборону. Конечно, она имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России проецировать силу на саму Украину, - цитирует Independent ответ Клеверли на вопрос журналистов об отношении к атаке дронов, которой подверглась российская столица утром 30 мая. - Поэтому законные военные объекты за пределами ее собственной границы являются частью самообороны Украины. И мы должны признать это».
Глава МИД Великобритании оговорился, что не готов давать оценку конкретным атакам на территории РФ.
«Но в более широком смысле военные цели за пределами ее собственной [Украины] границы признаны на международном уровне законными как часть национальной самообороны», - уточнил свою позицию Джеймс Клеверли.
Киев официально опроверг свою причастность к удару беспилотниками по Москве. Во вторник советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил, что не все российские дроны готовы атаковать Украину и некоторые их них «хотят вернуться к своим создателям».
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Падение целой серии беспилотников в районе путинской резиденции в Подмосковье и в отдельных районах российской столицы вечером во вторник был вынужден прокомментировать лично Владимир Путин. Запинаясь и в очередной раз повторяя ложные утверждения, что не Россия начала войну, Путин не смог ответить на вопрос, как жителям Москвы реагировать на происходящее.
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