Медведев угрожает убийством всем, кто помогает Киеву

Дмитрий Медведев известен своими вызывающими комментариями, которые он периодически делает по утрам в своих социальных сетях. В ноябре 2022 года он заявил, что цель развязанной Москвой войны с Украиной - «остановить верховного властелина ада».





Фактической угрозой убийством гражданам десятков стран Медведев прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли, которое он сделал во время своего визита в Таллинн.

«Украина имеет законное право на самооборону. Конечно, она имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России проецировать силу на саму Украину, - цитирует Independent ответ Клеверли на вопрос журналистов об отношении к атаке дронов, которой подверглась российская столица утром 30 мая. - Поэтому законные военные объекты за пределами ее собственной границы являются частью самообороны Украины. И мы должны признать это».



Кая Каллас с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, Таллинн, 30 мая 2023 года. Фото: Jürgen Randma

Глава МИД Великобритании оговорился, что не готов давать оценку конкретным атакам на территории РФ.

«Но в более широком смысле военные цели за пределами ее собственной [Украины] границы признаны на международном уровне законными как часть национальной самообороны», - уточнил свою позицию Джеймс Клеверли.