На территорию аэродрома под Псковом упал беспилотник

О падении беспилотного летательного аппарата на территории аэропорта Пскова, где базируется авиация 76-ой десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, российским государственным информационным агентствам сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

«Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН "Кром" Управления Росгвардии по Псковской области обследовали квадрокоптер на наличие взрывоопасных предметов. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказал собеседник российских госмедиа.

Это первый подтвержденный случай падения беспилотника на этом объекте недалеко от Эстонии, который использует российская военная авиация. Именно с этого аэродрома взлетали военно-транспортные самолеты с участниками штурма аэропорта «Гостомель» в марте 2022 года.

Источники издания Baza утверждают, что беспилотник был обнаружен на стоянке самолетов. В момент прилета дрона, его никто не заметил. Аппарат случайно нашли уборщики. Только после изучения записей камер наблюдения аэропорта выяснилось, что коптер вел видеосъемку над аэропортом еще во вторник 18 апреля.

«Сейчас БПЛА отправлен на экспертизу - есть вероятность, что на нём остались следы ДНК запускавшего. После этого с камеры беспилотника будут извлекать видеозаписи», - уточняет Baza.

Аэропорт в районе Пскова «Кресты» был основан в 1940-е годы. Изначально он использовался только для военных целей. С июля 1941, во время гитлеровской оккупации аэродром активно использовался Люфтваффе как тыловой аэродром снабжения немецко-фашистских войск. На данный момент объект является аэродромом совместного базирования военной и гражданской авиации.