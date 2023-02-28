Беспилотник атаковал газовую станцию под Москвой

Сразу несколько новостных российских Telegram-каналов сообщают об атаке беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) объекта критической инфраструктуры недалеко от российской столицы в деревне Губастово.

«БПЛА нашли около 11 часов утра в районе газо-компрессорной станции "Газпрома" в Коломенском районе. По предварительной информации, взрыва после падения не было», - сообщает Baza.

Издание Mash уточняет, что дрон упал всего в ста метрах от объекта повышенной опасности. Деревня Губастово в Коломенском районе Подмосковья находится всего в 90 километрах по прямой от московского Кремля. И примерно на таком же расстоянии от загородной резиденции Владимира Путина недалеко от российской столицы.

Расстояние от атакованного дроном поселка в Подмосковье до Кремля всего 90 километров. 28 февраля 2023 года беспилотник упал в 100 метрах от газовой станции в Коломенском районе Московской области. Фото: скриншот Google.com

Кому принадлежит упавший дрон, не уточняется. Судя по фотографиям в российских СМИ, беспилотник может иметь военное назначение.

Ранее стало известно, что минувшей ночью беспилотниками были атакованы сразу несколько объектов в приграничных с Украиной регионов. Беспилотники атаковали отдельные населенные пункты в Белгородской, Брянской областях и Краснодарском крае. В Туапсе дроны устроили пожар на нефтебазе компании «Роснефть».

По неподтвержденным данным, атаки дронов предпринимались и по другим российским регионам. Утром в Санкт-Петербурге на несколько часов было закрыто воздушное пространство, а в небо поднимались истребители. Позже российские военные заявили, что это были учения, но местные СМИ оперативно удалили из своих публикаций фотографии петербуржцев с видами боевой авиации, которая проносится над жилыми домами.

Истребитель в небе над Санкт-Петербургом 28 февраля 2023 года во время введения режима "Ковер", когда было закрыто воздушное пространство из-за обнаружения НЛО на фоне сообщений о массовой атаке дронов на приграничные с Украиной регионы РФ. Фото: скриншот fontanka.ru