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Беспилотник атаковал газовую станцию под Москвой

Ранее во вторник закрывали небо над Петербургом
rus.postimees.ee
Беспилотник атаковал газовую станцию под Москвой
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Владимир Путин смотрит на военную технику в небе над Москвой на параде в честь 75-летия окончания войны СССР с нацистской Германией. Красная площадь, 24 июня 2020 года.
Владимир Путин смотрит на военную технику в небе над Москвой на параде в честь 75-летия окончания войны СССР с нацистской Германией. Красная площадь, 24 июня 2020 года. Фото: Host photo agency/via REUTERS

​Беспилотный летательный аппарат едва не устроил взрыв на газо-компрессорной станции в Коломенском районе Московской области. Российские чиновники призывают население к спокойствию. Ранее утром экстренно закрывалось воздушное пространство над Санкт-Петербургом, якобы из-за учений военных.

Сразу несколько новостных российских Telegram-каналов сообщают об атаке беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) объекта критической инфраструктуры недалеко от российской столицы в деревне Губастово.

«БПЛА нашли около 11 часов утра в районе газо-компрессорной станции "Газпрома" в Коломенском районе. По предварительной информации, взрыва после падения не было», - сообщает Baza.

Издание Mash уточняет, что дрон упал всего в ста метрах от объекта повышенной опасности. Деревня Губастово в Коломенском районе Подмосковья находится всего в 90 километрах по прямой от московского Кремля. И примерно на таком же расстоянии от загородной резиденции Владимира Путина недалеко от российской столицы.

Расстояние от атакованного дроном поселка в Подмосковье до Кремля всего 90 километров. 28 февраля 2023 года беспилотник упал в 100 метрах от газовой станции в Коломенском районе Московской области.
Расстояние от атакованного дроном поселка в Подмосковье до Кремля всего 90 километров. 28 февраля 2023 года беспилотник упал в 100 метрах от газовой станции в Коломенском районе Московской области. Фото: скриншот Google.com

Кому принадлежит упавший дрон, не уточняется. Судя по фотографиям в российских СМИ, беспилотник может иметь военное назначение.

Ранее стало известно, что минувшей ночью беспилотниками были атакованы сразу несколько объектов в приграничных с Украиной регионов. Беспилотники атаковали отдельные населенные пункты в Белгородской, Брянской областях и Краснодарском крае. В Туапсе дроны устроили пожар на нефтебазе компании «Роснефть».

По неподтвержденным данным, атаки дронов предпринимались и по другим российским регионам. Утром в Санкт-Петербурге на несколько часов было закрыто воздушное пространство, а в небо поднимались истребители. Позже российские военные заявили, что это были учения, но местные СМИ оперативно удалили из своих публикаций фотографии петербуржцев с видами боевой авиации, которая проносится над жилыми домами.

Истребитель в небе над Санкт-Петербургом 28 февраля 2023 года во время введения режима "Ковер", когда было закрыто воздушное пространство из-за обнаружения НЛО на фоне сообщений о массовой атаке дронов на приграничные с Украиной регионы РФ.
Истребитель в небе над Санкт-Петербургом 28 февраля 2023 года во время введения режима "Ковер", когда было закрыто воздушное пространство из-за обнаружения НЛО на фоне сообщений о массовой атаке дронов на приграничные с Украиной регионы РФ. Фото: скриншот fontanka.ru

Rus.Postimees в начале января сообщал, что власти Санкт-Петербурга готовятся к ударам по аэродромам после заявлений главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что удары по военным объектам РФ будут происходить «все глубже и глубже» внутри России. Тогда петербургская полиция начала обходы граждан, живущих около военного аэродрома в городе Пушкин (южный пригород Санкт-Петербургаприм.ред.).

Обеспокоенность возникла после серии ударов по российским аэродромам в глубоком тылу. Летом беспилотниками неоднократно были атакованы военные аэродромы в Крыму. В конце декабря был повторно атакован военный аэродром Энгельс в Саратовской области, который находится на удалении в 600 километров от Украины. Именно оттуда взлетают стратегические бомбардировщики, которые наносят ракетные удары по украинским городам. В начале декабря этот аэродром был уже атакован беспилотниками. Атаке тогда же подвергся аэродром под Рязанью и другие военные объекты в других регионах РФ.

После тех атак Кремль не смог ответить журналистам, насколько готова Москва и другие крупные российские города к возможным воздушным атакам. Дмитрий Песков заявлял, что не обладает знаниями по этому вопросу.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV

Однако уже в середине января стало известно, что в российских мегаполисах начали развертывать системы ПВО. Крупные оружейные системы были установлены прямо на крышах зданий в центре Москвы и в лесопарковой зоне неподалеку.

После серии атак на военные объекты в Тверской и Саратовской областях в конце 2022 года, президент РФ Путин отменил все свои регулярные публичные мероприятия.

ООН к годовщине полномасштабной войны опубликовал данные не только о количестве гражданских жертв путинской военной агрессии и ее последствий среди мирного населения Украины, но и по Российской Федерации, где счет убитых и раненых мирных жителей идет уже на десятки.

Эксперты объясняли Rus.Postimees, что нынешняя ядерная риторика Кремля и заявления о выходе РФ из договора о сокращении стратегических наступательных вооружений вместе с анонсом планов о возобновлении ядерных испытаний могут быть связаны именно с ударами беспилотников по базе стратегической авиации в городе Энгельс, где базируются самолеты, способные нести ядерное оружие.

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