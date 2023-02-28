Беспилотный летательный аппарат едва не устроил взрыв на газо-компрессорной станции в Коломенском районе Московской области. Российские чиновники призывают население к спокойствию. Ранее утром экстренно закрывалось воздушное пространство над Санкт-Петербургом, якобы из-за учений военных.
Беспилотник атаковал газовую станцию под Москвой
Сразу несколько новостных российских Telegram-каналов сообщают об атаке беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) объекта критической инфраструктуры недалеко от российской столицы в деревне Губастово.
«БПЛА нашли около 11 часов утра в районе газо-компрессорной станции "Газпрома" в Коломенском районе. По предварительной информации, взрыва после падения не было», - сообщает Baza.
Издание Mash уточняет, что дрон упал всего в ста метрах от объекта повышенной опасности. Деревня Губастово в Коломенском районе Подмосковья находится всего в 90 километрах по прямой от московского Кремля. И примерно на таком же расстоянии от загородной резиденции Владимира Путина недалеко от российской столицы.
Кому принадлежит упавший дрон, не уточняется. Судя по фотографиям в российских СМИ, беспилотник может иметь военное назначение.
Ранее стало известно, что минувшей ночью беспилотниками были атакованы сразу несколько объектов в приграничных с Украиной регионов. Беспилотники атаковали отдельные населенные пункты в Белгородской, Брянской областях и Краснодарском крае. В Туапсе дроны устроили пожар на нефтебазе компании «Роснефть».
По неподтвержденным данным, атаки дронов предпринимались и по другим российским регионам. Утром в Санкт-Петербурге на несколько часов было закрыто воздушное пространство, а в небо поднимались истребители. Позже российские военные заявили, что это были учения, но местные СМИ оперативно удалили из своих публикаций фотографии петербуржцев с видами боевой авиации, которая проносится над жилыми домами.
Rus.Postimees в начале января сообщал, что власти Санкт-Петербурга готовятся к ударам по аэродромам после заявлений главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что удары по военным объектам РФ будут происходить «все глубже и глубже» внутри России. Тогда петербургская полиция начала обходы граждан, живущих около военного аэродрома в городе Пушкин (южный пригород Санкт-Петербурга – прим.ред.).
Обеспокоенность возникла после серии ударов по российским аэродромам в глубоком тылу. Летом беспилотниками неоднократно были атакованы военные аэродромы в Крыму. В конце декабря был повторно атакован военный аэродром Энгельс в Саратовской области, который находится на удалении в 600 километров от Украины. Именно оттуда взлетают стратегические бомбардировщики, которые наносят ракетные удары по украинским городам. В начале декабря этот аэродром был уже атакован беспилотниками. Атаке тогда же подвергся аэродром под Рязанью и другие военные объекты в других регионах РФ.
После тех атак Кремль не смог ответить журналистам, насколько готова Москва и другие крупные российские города к возможным воздушным атакам. Дмитрий Песков заявлял, что не обладает знаниями по этому вопросу.
Однако уже в середине января стало известно, что в российских мегаполисах начали развертывать системы ПВО. Крупные оружейные системы были установлены прямо на крышах зданий в центре Москвы и в лесопарковой зоне неподалеку.
После серии атак на военные объекты в Тверской и Саратовской областях в конце 2022 года, президент РФ Путин отменил все свои регулярные публичные мероприятия.
ООН к годовщине полномасштабной войны опубликовал данные не только о количестве гражданских жертв путинской военной агрессии и ее последствий среди мирного населения Украины, но и по Российской Федерации, где счет убитых и раненых мирных жителей идет уже на десятки.
Эксперты объясняли Rus.Postimees, что нынешняя ядерная риторика Кремля и заявления о выходе РФ из договора о сокращении стратегических наступательных вооружений вместе с анонсом планов о возобновлении ядерных испытаний могут быть связаны именно с ударами беспилотников по базе стратегической авиации в городе Энгельс, где базируются самолеты, способные нести ядерное оружие.