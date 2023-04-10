Аэропорт Петербурга готовят к атаке дронов

На 411 день развязанной Владимиром Путиным полномасштабной войны России с Украиной депутаты петербургского парламента подготовили обращение к правительству Михаила Мишустина с просьбой усилить охрану внешнего периметра аэропорта «Пулково». Именно эти воздушные ворота связывают Санкт-Петербург авиационным сообщением с внешним миром. Парламентарии прямо пишут, что их беспокоят возможные удары по аэропорту беспилотниками.

«Предполагается, что их [дополнительные меры по усилению безопасности] обеспечат силы Росгвардии, - цитирует 10 апреля официальный сайт парламента Санкт-Петербурга решение комиссии по вопросам правопорядка. - Планируется, что задачей сотрудников Росгвардии будет усиление охраны внешнего периметра аэропорта. Также важным фактором является то, что сегодня Росгвардия имеет большой опыт борьбы с беспилотными летательными аппаратами».

В конце февраля из-за неопознанных летающих объектов над Санкт-Петербургом экстренно закрывалось воздушное пространство для гражданской авиации. Над городом кружили истребители. Позже это объяснялось «учениями». Второго апреля в центре Санкт-Петербурга в результате взрыва был убит Z-пропагандист Владлен Татарский. Ответственность за диверсию взяла на себя организация, декларирующая поддержку украинской армии в борьбе с ВС РФ.

Сегодня же стало известно, что в приграничных с Украиной регионах РФ, где регулярно происходят атаки беспилотниками, стали отменять традиционные парады 9 мая с формулировкой «из соображений безопасности».

Одновременно российские военные начали отрабатывать защиту северо-западных границ РФ после вступления Финляндии в НАТО.