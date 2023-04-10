Депутаты парламента Санкт-Петербурга готовят обращение к российскому правительству с просьбой усилить охрану воздушных ворот города - аэропорта «Пулково» - от беспилотников. В конце февраля небо над северной столицей РФ уже экстренно закрывалось.
Аэропорт Петербурга готовят к атаке дронов
На 411 день развязанной Владимиром Путиным полномасштабной войны России с Украиной депутаты петербургского парламента подготовили обращение к правительству Михаила Мишустина с просьбой усилить охрану внешнего периметра аэропорта «Пулково». Именно эти воздушные ворота связывают Санкт-Петербург авиационным сообщением с внешним миром. Парламентарии прямо пишут, что их беспокоят возможные удары по аэропорту беспилотниками.
«Предполагается, что их [дополнительные меры по усилению безопасности] обеспечат силы Росгвардии, - цитирует 10 апреля официальный сайт парламента Санкт-Петербурга решение комиссии по вопросам правопорядка. - Планируется, что задачей сотрудников Росгвардии будет усиление охраны внешнего периметра аэропорта. Также важным фактором является то, что сегодня Росгвардия имеет большой опыт борьбы с беспилотными летательными аппаратами».
В конце февраля из-за неопознанных летающих объектов над Санкт-Петербургом экстренно закрывалось воздушное пространство для гражданской авиации. Над городом кружили истребители. Позже это объяснялось «учениями». Второго апреля в центре Санкт-Петербурга в результате взрыва был убит Z-пропагандист Владлен Татарский. Ответственность за диверсию взяла на себя организация, декларирующая поддержку украинской армии в борьбе с ВС РФ.
Сегодня же стало известно, что в приграничных с Украиной регионах РФ, где регулярно происходят атаки беспилотниками, стали отменять традиционные парады 9 мая с формулировкой «из соображений безопасности».
Одновременно российские военные начали отрабатывать защиту северо-западных границ РФ после вступления Финляндии в НАТО.
«Пятого апреля Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войска противовоздушной обороны отрабатывают вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз», - заявил заместитель главкома Воздушно-космических сил России Андрей Демин, не уточнив, как именно военные отрабатывают "защиту границы"».
В конце 2022 года Путин отменил серию публичных мероприятий после того, как беспилотники стали атаковать военные объекты в глубоком российском тылу, в том числе аэродром стратегической авиации Энгельс в Саратовской области. Тогда же пришли первые сообщения о том, что в Петербурге начали подготовку к возможным атакам на военные аэродромы в черте города, а прямо на крышах домов в Москве появились армейские системы ПВО.
В начале марта на фоне падения беспилотников уже и в ближнем Подмосковье стало известно, что ВСУ закупает новые украинские беспилотные летающие аппараты, которые способны долететь до любого населенного пункта в центральной России и даже до мегаполисов в Сибири.
В начале апреля беглый офицер охраны Путина рассказал, что президент России, опасаясь покушений, часто не садится в самолет, который прилетает за ним, отправляя обратно борт пустым, но якобы вместе с собой. Бункером Путин пользуется, даже находясь с рабочими визитами в других странах бывшего СССР.