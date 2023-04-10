Россия начала отменять торжества в честь дня победы 9 мая

Губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил, что в Курске не будут проводить парад в честь годовщины победы над нацизмом в 1945 году.

«В Курске не будут проводить парад на 9 мая из соображений безопасности», - лаконично цитирует Старовойта его пресс-служба за месяц до регулярных торжеств, утром 10 апреля.

С форматом проведения акции «Бессмертный полк» власти региона пока не определились. На минувшей неделе аналогичное решение приняли и в соседней Белгородской области.

«Могу сказать уже сейчас, что парада не будет, чтобы не провоцировать противника. По поводу салюта и шествия "Бессмертный полк" - рассмотрим этот вопрос на ближайшем заседании оперативного штаба. Главное - это безопасность. Рисковать людьми никто не будет», - заявил 6 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы российских регионов фактически признали, что не могут гарантировать безопасность российского гражданского населения в случае его массового скопления в областных столицах недалеко от границ с Украиной, где ВС РФ продолжают войну против независимого государства.

Эти же губернаторы РФ регулярно рапортуют об ударах по гражданским и промышленным объектам на вверенных им территориях.

На этом фоне стало известно, что двое российских военных подорвались на мине в Брянской области. Один из военнослужащих погиб, сообщает издание Baza.