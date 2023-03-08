И до Сибири долетят. Армия Украины закупила новые ударные беспилотники

О получении необходимых документов для серийного производства новых украинских автономных самолетов сообщил партнер компании AeroDrone Дмитрий Шимкив.

«Мы прошли сертификацию. Это допуск к эксплуатации наших обеих моделей вооруженными силами. Мы также заключили соглашение с Минобороны. Сейчас у нас идет серийное производство. Количество нам запрещено разглашать. Первые образцы дронов будут эксплуатироваться ВСУ, когда наш продукт используют и дадут обратную связь. Уже определены подразделения, которые будут использовать их», - рассказал Шимкив в интервью dev.ua.

ВСУ закупает у украинской компании 80-ти килограммовые автономные самолеты D-80 Discovery и более тяжелые машины E-300 Enterprise, которые весят уже 300 килограммов. Новые беспилотники способны преодолевать расстояния более 3000 километров.

«Мы фокусируемся на трех основных компонентах: long distance, большой груз и длительное время полета. Если установить бак на 350 литров, расстояние можно увеличить даже до 3100 км. Здесь можно варьировать: у дрона есть полезная нагрузка. Часть идет на горючее, часть - на груз. То есть, в зависимости от целей полета», - уточнил бизнесмен.

Испытательный полет автономного самолета украинской компании AeroDrone, 2022 год. Фото: facebook.com/aerodroneukraine

То есть новая украинская техника, которая уже закупается ВСУ, способна долететь не только до любой точки в центральной России, но и до крупных городов в Сибири. Например, до Новосибирска, который находится на расстоянии в три с небольшим тысячи километров от Харькова.