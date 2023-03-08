Украинская компания AeroDrone сертифицировала новые автономные самолеты, которые могут поражать цели на расстоянии более 3000 километров. Машины уже закупает ВСУ.
И до Сибири долетят. Армия Украины закупила новые ударные беспилотники
О получении необходимых документов для серийного производства новых украинских автономных самолетов сообщил партнер компании AeroDrone Дмитрий Шимкив.
«Мы прошли сертификацию. Это допуск к эксплуатации наших обеих моделей вооруженными силами. Мы также заключили соглашение с Минобороны. Сейчас у нас идет серийное производство. Количество нам запрещено разглашать. Первые образцы дронов будут эксплуатироваться ВСУ, когда наш продукт используют и дадут обратную связь. Уже определены подразделения, которые будут использовать их», - рассказал Шимкив в интервью dev.ua.
ВСУ закупает у украинской компании 80-ти килограммовые автономные самолеты D-80 Discovery и более тяжелые машины E-300 Enterprise, которые весят уже 300 килограммов. Новые беспилотники способны преодолевать расстояния более 3000 километров.
«Мы фокусируемся на трех основных компонентах: long distance, большой груз и длительное время полета. Если установить бак на 350 литров, расстояние можно увеличить даже до 3100 км. Здесь можно варьировать: у дрона есть полезная нагрузка. Часть идет на горючее, часть - на груз. То есть, в зависимости от целей полета», - уточнил бизнесмен.
То есть новая украинская техника, которая уже закупается ВСУ, способна долететь не только до любой точки в центральной России, но и до крупных городов в Сибири. Например, до Новосибирска, который находится на расстоянии в три с небольшим тысячи километров от Харькова.
Ранее в России беспилотниками были атакованы не только приграничные с Украиной регионы, или объекты ВС РФ в Крыму, но даже объекты критической инфраструктуры под Москвой на расстоянии всего несколько десятков километров от резиденций высшего руководства РФ.
Кроме того, в конце 2022 года были атакованы военные аэродромы сразу в нескольких регионах России. Дважды атакам беспилотников подверглась база стратегической авиации на Волге в городе Энгельс Саратовской области, которая находится на расстоянии в 600 километров от Украины.
28 февраля на несколько часов экстренно закрывалось для гражданской авиации воздушное пространство над Санкт-Петербургом. Тогда над жилыми домами кружили истребители. Позже российские военные заявляли, что это были учения.
ВСУ официально не подтверждали удары беспилотниками по РФ. Российские военные после повторной атаки на аэродром Энгельс заявляли, что удары наносятся со стороны Украины.
После нового года прямо на крышах домов в Москве стали появляться системы ПВО. Анонимные Telegram-каналы утверждали, что именно с атаками беспилотников по российским тылам была связана отмена целой серии ежегодных публичных мероприятий Путина в конце 2022 года.
Ранее Rus.Postimees сообщал, что разработанные в Эстонии беспилотники, успешно применяются ВСУ против российской армии.
В феврале после заявлений Путина о возможности возобновления ядерных испытаний российский политолог Андрей Кортунов в интервью Rus.Postimees объяснял решение Кремля приостановить действие российско-американского договора о контроле над стратегическими наступательными вооружениями в том числе ударами по базе стратегической авиации Энгельс.
В начале марта Пентагон перебросил в Европу «самолет Судного дня», который необходим для управления вооруженными силами в условиях ядерной войны. Rus.Postimees вместе с авиационным экспертом рассказывал об этой уникальной машине и ее возможностях.
Война России с Украиной, развязанная Владимиром Путиным, продолжается уже 378 дней.