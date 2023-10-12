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Электроэнергия на автовокзале в Таллинне отключилась из-за повреждения кабеля

BNS rus.postimees.ee
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Таллиннский автовокзал.
Таллиннский автовокзал. Фото: Tairo Lutter / Postimees / Scanpix

По данным сетевой компании Elektrilevi, отключение электроэнергии на Таллиннском автовокзале в четверг днем было вызвано повреждением кабеля.

«Из-за обрыва кабеля с 12.27 до 13.37 на Таллиннском автовокзале была нарушена подача электричества», - сообщила BNS руководитель отдела коммуникации и маркетинга Elektrilevi Кристи Рейланд.

Таллиннский автовокзал остался без электричества в четверг днем, а рано утром компания также получила угрозу взрыва. 

По словам Айрики Аруксаар, генерального директора компании T Group, управляющей автовокзалом, полученная рано утром угроза взрыва была похожа на ту, которую в четверг рано утром получили многие школы и детсады в Эстонии, другие учреждения. «Это было очень рано утром, когда в здании не было людей. Полиция выехала туда и проверила помещения», - сказала Аруксаар.

Кроме того, днем автовокзал остался без электричества. «Ведь все двери автовокзала работают от электричества. Их пришлось насильственно разблокировать, чтобы люди могли входить и выходить», - пояснила Аруксаар.

Во время отключения электричества в здании автовокзала не продавались билеты и не оказывались другие услуги, но билеты можно было купить у водителей автобусов.

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