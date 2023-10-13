Айво Петерсон, один из лидеров движения Koos, который недавно был обвинен в государственной измене вместе с Андреем Андроновым и Дмитрием Роотси, уже более полугода находится в тюрьме и поручил своему адвокату Мати Сенкелю вести агитацию в прессе.
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Адвокат: обвиненный в государственной измене Петерсон поехал в Донецк из-за сновидения
Адвокат более чем убежден, что его подзащитный должен быть оправдан и, более того, что КаПо обещал предупредить активиста, прежде чем тот решит наломать дров.