Адвокат: обвиненный в государственной измене Петерсон поехал в Донецк из-за сновидения

Айво Петерсон, один из лидеров движения Koos, который недавно был обвинен в государственной измене вместе с Андреем Андроновым и Дмитрием Роотси, уже более полугода находится в тюрьме и поручил своему адвокату Мати Сенкелю вести агитацию в прессе.