Таллиннская стоматологическая клиника Implanttihoito Hambaravi OÜ, которая уже ни раз мелькала в СМИ из-за жалоб пациентов, летом объявила о временном закрытии и переезде. Пациенты остались и без обещанного лечения, и без денег. Департамент защиты прав потребителей в сентябре внес клинику в черный список.

В октябре прошлого года Галина Невельская обратилась в таллиннскую зубную клинику Implanttihoito с необходимостью установить два импланта. Она шла по отзывам к конкретному врачу, но оказалось, что он уже в этой клинике не работает.