Таллиннская стоматологическая клиника Implanttihoito Hambaravi OÜ, которая уже ни раз мелькала в СМИ из-за жалоб пациентов, летом объявила о временном закрытии и переезде. Пациенты остались и без обещанного лечения, и без денег. Департамент защиты прав потребителей в сентябре внес клинику в черный список. 

В октябре прошлого года Галина Невельская обратилась в таллиннскую зубную клинику Implanttihoito с необходимостью установить два импланта. Она шла по отзывам к конкретному врачу, но оказалось, что он уже в этой клинике не работает.

«Меня уговорили остаться: была кампания с хорошей скидкой и работал сам главный врач Дмитрий Филиппенко. Я заплатила сразу за два импланта 1980 евро», - рассказывает Галина, добавляя, что это было условием кампании - хочешь скидку, плати всю сумму сразу.

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