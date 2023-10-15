Фото ⟩ Еще одно ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: одного человека увезли на скорой

Вчера в 13.56 произошло ДТП в волости Раквере в Ляэне-Вирумаа на 101,5 км шоссе Таллинн-Нарва, где 26-летняя женщина за рулем Honda H-RV сбавила скорость и включила поворотник, чтобы повернуть направо. Ехавший позади Honda 45-летний водитель Volkswagen Passat решил обогнать поворачивающий направо автомобиль слева, в то время как водитель Honda включила левый поворотник, машина направилась на середину дороги, где два автомобиля столкнулись.

Оба водителя были трезвы, у них есть водительские права.