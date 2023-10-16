Галерея ⟩ Латвия закрыла половину погранпереходов на границе с РФ

Латвия приняла такое решение в связи с принятым Россией решением с 16 октября этого года разрешить держателям украинских паспортов въезд в Россию из третьих стран только в двух местах пересечения границы - через международный аэропорт Шереметьево в Москве, России, и через Виентули, являющийся одним из самых маленьких пунктов пересечения границы на границе Европейского союза (ЕС) и России.

Решение Латвии означает, что граждане Украины из ЕС попасть в Россию по суше не смогут, а въехать смогут только через аэропорт Шереметьево и, возможно, через страны СНГ.

Как подчеркивает латвийское правительство, решение России – это не только попытка расколоть ЕС и создать напряженность в его приграничной зоне, но и создать условия на латвийско-российской границе, что может существенно повлиять на общественный порядок и создать угрозу безопасности страны.

Таким образом, чтобы не допустить возможной угрозы общественному порядку, а также безопасности государства и избежать возможных неблагоприятных последствий создаваемой ситуации, необходимо приостановить работу латвийско-российских пунктов пересечения границы, указало МВД Латвии.

На латвийско-российской границе есть еще места пересечения Терехово и Гребнево.

Эстония готовится к увеличению общего пассажиропотока на эстонских КПП

Закрытие сразу двух погранпереходов на границе латвийско-российской границе приведет к перемещению пассажиропотока на другие сухопутные пункты пропуска между ЕС и РФ. У Эстонии есть три погранперехода на границе с Россией. Ближайшие к Латвии - Лухамаа и Койдула.

Rus.Postimees обратился за комментариями в Департамент полиции и погранохраны Эстонии.

В решении правительства Латвии о закрытии погранпереходов не сообщалось, был ли этот вопрос согласован с Эстонией.

«Нам известно, что Латвия рассматривает возможность закрытия пунктов пропуска», - заявил нам начальник Пограничной охраны Эстонии Вейко Коммусаар уже после того, как правительство Латвии приняло соответствующее решение.

На вопрос о том, как в Департаменте полиции и погранохраны оценивают возможное увеличение общего пассажиропотока на эстонских КПП после 16 октября, нам не ответили.

«Мы постоянно следим за тем, что происходит на наших границах, и будем принимать решения по мере развития ситуации. В среднем через Эстонию в Россию ежедневно выезжает 127 граждан Украины», - отметил Коммусаар, не уточняя общую статистику по всем лицам, которые выезжают в Россию из Эстонии.

Пока нет ответа и на вопрос о том, как будут действовать сотрудники PPA в случае, если граждане Украины все же попытаются въехать в Россию из Эстонии после 16 октября, несмотря на введение Россией запрета для такого въезда везде, кроме латвийского погранперехода Виентули.

«Согласно решению российской стороны, с 16 октября граждане Украины не смогут въезжать на территорию России через наземные пункты пропуска между Эстонией и соседними с нами странами. Со своей стороны, мы проводим разъяснительную работу в украинской общине», - сообщил нам Вейко Коммусаар.