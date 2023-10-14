Начальник пограничной охраны Эстонии Вейко Коммусаар ответил на вопросы Rus.Postimees о предстоящем 16 октября закрытии российских границ для граждан Украины и прекращении работы сразу двух из четырех погранпереходов на латвийско-российской границе.
Эстония готовится к закрытию российских границ для граждан Украины, которое произойдет уже в понедельник
В четверг 12 октября стало известно, что правительство Латвии приняло решение закрыть с 16 октября два из четырех пункта пропуска на границе с Россией - Виентули и Педедзе. Решение объяснялось соображениями безопасности после того, как Россия объявила, что с 16 октября будет впускать граждан Украины на свою территорию лишь через один единственный сухопутный погранпереход - Виентули/Лудонка.
«Такое решение России - это не только попытка расколоть Европейский coюз и создать напряженность на его границе, но и создать на латвийско-российской границе такие условия, которые могут существенно повлиять на общественный порядок и создать угрозу национальной безопасности. Таким образом, чтобы предотвратить возможную угрозу общественному порядку, а также национальной безопасности, а также избежать возможных неблагоприятных последствий ситуации, необходимо приостановить работу пунктов пропуска латвийско-российской границы», - объяснили власти Латвии свое решение закрыть половину КПП на границе с РФ.
Очевидно, что закрытие сразу двух погранпереходов на границе латвийско-российской границе приведет к перемещению пассажиропотока на другие сухопутные пункты пропуска между ЕС и РФ. У Эстонии есть три погранперехода на границе с Россией. Ближайшие к Латвии - Лухамаа и Койдула.
Rus.Postimees обратился за комментариями в Департамент полиции и погранохраны Эстонии.
В решении правительства Латвии о закрытии погранпереходов не сообщалось, был ли этот вопрос согласован с Эстонией.
«Нам известно, что Латвия рассматривает возможность закрытия пунктов пропуска», - заявил нам начальник Пограничной охраны Эстонии Вейко Коммусаар уже после того, как правительство Латвии приняло соответствующее решение.
На вопрос о том, как в Департаменте полиции и погранохраны оценивают возможное увеличение общего пассажиропотока на эстонских КПП после 16 октября, нам не ответили.
«Мы постоянно следим за тем, что происходит на наших границах, и будем принимать решения по мере развития ситуации. В среднем через Эстонию в Россию ежедневно выезжает 127 граждан Украины», - отметил Коммусаар, не уточняя общую статистику по всем лицам, которые выезжают в Россию из Эстонии.
Число пересечений эстонско-российской границы (в направлении РФ) гражданами Украины заметно увеличилось в середине года: если с января до мая включительно оно постепенно росло с 1,8 до 3 тысяч, то в июне достигло 4,7 и с тех пор медленно снижалось, сообщал ранее объединенный новостной портал Латвийского радио и Латвийского Телевидения со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны Эстонии.
Пока нет ответа и на вопрос о том, как будут действовать сотрудники PPA в случае, если граждане Украины все же попытаются въехать в Россию из Эстонии после 16 октября, несмотря на введение Россией запрета для такого въезда везде, кроме латвийского погранперехода Виентули.
«Согласно решению российской стороны, с 16 октября граждане Украины не смогут въезжать на территорию России через наземные пункты пропуска между Эстонией и соседними с нами странами. Со своей стороны, мы проводим разъяснительную работу в украинской общине», - сообщил нам Вейко Коммусаар.
Ранее министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс предупредил о попытке России создать новый гуманитарный кризис на границах стран Балтии, подобный тому, который был устроен Россией ровно год назад, когда граждан Украины не выпускали из страны после начала мобилизации. Люди сутками стояли под открытым небом в очередях перед КПП.
«Действия России еще раз показывают, как мало она волнуется о людях. Со своей стороны, мы делаем все возможное для того, чтобы жители Украины могли вернуться на родину, если они этого захотят. Причем ближайший путь лежит через Польшу», - добавил в комментарии Rus.Postimees начальник Пограничной охраны Эстонии Вейко Коммусаар.
О том, что граждане Украины с оккупированных Россией территорий, которые ранее выехали в ЕС, не могут попадать домой никак, кроме проезда через Россию, в PPA уточнять не стали.