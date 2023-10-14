Эстония готовится к закрытию российских границ для граждан Украины, которое произойдет уже в понедельник

На вопрос о том, как в Департаменте полиции и погранохраны оценивают возможное увеличение общего пассажиропотока на эстонских КПП после 16 октября, нам не ответили.

Вейко Коммусаар. Фото: Kermo Benrot

«Мы постоянно следим за тем, что происходит на наших границах, и будем принимать решения по мере развития ситуации. В среднем через Эстонию в Россию ежедневно выезжает 127 граждан Украины», - отметил Коммусаар, не уточняя общую статистику по всем лицам, которые выезжают в Россию из Эстонии.

Число пересечений эстонско-российской границы (в направлении РФ) гражданами Украины заметно увеличилось в середине года: если с января до мая включительно оно постепенно росло с 1,8 до 3 тысяч, то в июне достигло 4,7 и с тех пор медленно снижалось, сообщал ранее объединенный новостной портал Латвийского радио и Латвийского Телевидения со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны Эстонии.

Пока нет ответа и на вопрос о том, как будут действовать сотрудники PPA в случае, если граждане Украины все же попытаются въехать в Россию из Эстонии после 16 октября, несмотря на введение Россией запрета для такого въезда везде, кроме латвийского погранперехода Виентули.