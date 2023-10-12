Латвия закрывает сразу два перехода на границе с Россией. Украинцы теряют возможность въезда в РФ

Правительство Латвии приняло решение полностью закрыть сразу два погранперехода с Россией. До этого Москва объявила, что будет впускать в РФ граждан Украины только через один из этих пунктов пропуска. Фактически граждане Украины теряют законную возможность попасть в Россию по суше.
Кабинет министров Латвии на внеочередном заседании в четверг 12 октября утвердил «срочно подготовленное» предложение МВД о прекращении работы сразу двух из четырех погранпереходов с Россией.
«Остановить работу пограничных контрольно-пропускных пунктов (ККП) Виентули и Педедзе», - цитирует объединенный новостной портал Латвийского радио и Латвийского Телевидения (LSM.lv) решение правительства.
На этот шаг власти Латвии пошли из-за решения РФ о том, что КПП Виентули с 16 октября должен стать единственным погранпереходом, через который граждане Украины могли бы сухопутным транспортом попасть в Россию. 6 октября стало известно, что Москва оставить для граждан Украины только два варианта въезда. Второй - через аэропорт Шереметьево.
Представители латвийского МВД убедили членов кабинета министров Артурса Кариньша в том, что ограничение, созданное Россией для украинцев при пересечении границы, могло спровоцировать ситуацию, когда граждане Украины и других стран вынуждены были бы направиться в Латвию, а также оставаться на территории Латвии в ожидании своей очереди пересечь границу РФ.
«Такое решение России - это не только попытка расколоть Европейский Союз и создать напряженность на его границе, но и создать на латвийско-российской границе такие условия, которые могут существенно повлиять на общественный порядок и создать угрозу национальной безопасности. Таким образом, чтобы предотвратить возможную угрозу общественному порядку, а также национальной безопасности, а также избежать возможных неблагоприятных последствий ситуации, необходимо приостановить работу пунктов пропуска латвийско-российской границы», - уточняется в сообщении на сайте правительства Латвии.
Переходы Виентули/Лудонка и Педедзе/Брунишево будут закрыты с латвийской стороны 16 октября 2023 года. С 16 октября закрывается въезд в Россию граждан Украины через все наземные КПП кроме МАПП Лудонка. То есть граждане Украины теряют законную возможность попасть в Россию по суше.
Решение Москвы отправить всех въезжающих в Россию украинцев на переход Виентули/Лудонка в МВД Латвии назвали ответным ходом из-за запрета на въезд авто с российскими номерами на территорию альянса, который был введен 12 сентября.
Подчеркивается, что закрытие пограничных переходов Виентули и Педедзе высвободит человеческие ресурсы Погранохраны, «которые могут быть перенаправлены на охрану государственной границы в других местах».
Обсуждалось ли с властями Эстонии, как это решение может повлиять на нагрузку эстонских погранпереходов с РФ, не сообщается.
Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что будет сделано «все от нас зависящее, чтобы помочь украинцам вернуться домой, а Латвии - справиться с потенциальными проблемами, вызванными миграционной нагрузкой, и предотвратить гуманитарный кризис на латвийской границе».
В свою очередь глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сказал, что «действия России в отношении украинских беженцев вызывают крайнее сожаление».
По словам Ляэнеметса Москва пытается повторить гуманитарный кризис на границе, подобную той, которая происходила ровно год назад, когда граждане Украины стремились покинуть Россию после объявления мобилизации в армию РФ.
«Теперь Россия пытается повторить подобную гибридную операцию, но на этот раз она хочет создать кризис на территории Латвии, направив на один небольшой латвийский пограничный пункт всех украинцев, которые хотели бы вернуться домой из Финляндии или с эстонско-латвийской границы через Россию, например, в восточную Украину», - сказал Ляэнеметс.
По данным погранохраны Латвии в 2023 году граждане Украины въезжали в РФ через сухопутные погранпереходы в среднем около 6 тысяч раз в месяц, (около 200 пересечений границы в день). На Виентули с середины года приходилось от трети до примерно 40% этого потока. Однако только с начала октября через Виентули в РФ граждане Украины въехали 892 раза, в Терехово - 569, в Гребнево - 558.
При этом через Эстонию в Россию ежедневно с начала октября выезжает в среднем 127 украинских граждан.
«Число пересечений эстонско-российской границы (в направлении РФ) гражданами Украины заметно увеличилось в середине года: если с января до мая включительно оно постепенно росло с 1,8 до 3 тысяч, то в июне достигло 4,7 и с тех пор медленно снижалось», - отмечает объединенный новостной портал Латвийского радио и Латвийского Телевидения.