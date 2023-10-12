Латвия закрывает сразу два перехода на границе с Россией. Украинцы теряют возможность въезда в РФ

Премьер-министр Латвии Артурс Кариньш. Фото: Eesti Meedia / Scanpix

Переходы Виентули/Лудонка и Педедзе/Брунишево будут закрыты с латвийской стороны 16 октября 2023 года. С 16 октября закрывается въезд в Россию граждан Украины через все наземные КПП кроме МАПП Лудонка. То есть граждане Украины теряют законную возможность попасть в Россию по суше.



Решение Москвы отправить всех въезжающих в Россию украинцев на переход Виентули/Лудонка в МВД Латвии назвали ответным ходом из-за запрета на въезд авто с российскими номерами на территорию альянса, который был введен 12 сентября.

Подчеркивается, что закрытие пограничных переходов Виентули и Педедзе высвободит человеческие ресурсы Погранохраны, «которые могут быть перенаправлены на охрану государственной границы в других местах».

Обсуждалось ли с властями Эстонии, как это решение может повлиять на нагрузку эстонских погранпереходов с РФ, не сообщается.

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что будет сделано «все от нас зависящее, чтобы помочь украинцам вернуться домой, а Латвии - справиться с потенциальными проблемами, вызванными миграционной нагрузкой, и предотвратить гуманитарный кризис на латвийской границе».

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Фото: Tairo Lutter

В свою очередь глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сказал, что «действия России в отношении украинских беженцев вызывают крайнее сожаление».

По словам Ляэнеметса Москва пытается повторить гуманитарный кризис на границе, подобную той, которая происходила ровно год назад, когда граждане Украины стремились покинуть Россию после объявления мобилизации в армию РФ.