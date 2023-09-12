Латвия и Литва закрыли границы с Россией для проезда автомобилей

Власти сразу двух стран ЕС вечером во вторник закрыли въезд для автомобилей с российскими регистрационными номерами. Об этом сообщает таможенный департамент Латвии.
«Принимая во внимание разъяснение ЕК (Европейской комиссии – прим.ред.) и приглашение Министерства иностранных дел Латвийской Республики действовать в соответствии с этим разъяснением, с сегодняшнего дня, 12 сентября, с 18.00 лицам запрещается въезд в Латвию на транспортных средствах, зарегистрированных в России, через латвийско-российские и латвийско-белорусские пограничные переходы», - сообщает официальный facebook-аккаунт латвийской Службы государственных доходов (СГД).
В сообщении отмечается, что «аналогичное решение уже принято в Литве».
Ранее уже был введен запрет на пересечение границы Евросоюза грузовыми перевозчиками из РФ, но он не распространяется на зарегистрированные в России автотранспортные компании, которые осуществляют транзит грузов в Калининградскую область.
Днем во вторник официальные лица МИД и МВД Литвы заявляли, что принято решение конфисковывать автомобили с российскими номерами, в случае их попадания на территорию страны.
Позже СГД Латвии уточнила порядок возможной конфискации транспортных средств с российскими номерами.
«Лица, путешествующие на транспортном средстве, зарегистрированном в Российской Федерации, не смогут въехать с ним в Европейский Союз, пересекая государственную границу Латвийской Республики. Лицам, имеющим такие транспортные средства, придется вернуться в Российскую Федерацию или Республику Беларусь из пункта пропуска через границу. В случае отказа лица выполнять указания таможенного органа, в том числе вернуться в Российскую Федерацию или Республику Беларусь, можно будет принять решение о конфискации транспортного средства в соответствии с нормативными актами таможенной сферы», - сказано в сообщении на сайте Службы государственных доходов Латвии.
Отмечается, что латвийское законодательство предусматривает уголовную ответственность за несоблюдение санкций.
«Законодательством Латвийской Республики предусмотрена уголовная ответственность за несоблюдение санкций. Таким образом, мы призываем вас воздержаться от неоднократных попыток въезда в Евросоюз через различные пункты пропуска. Кроме того, сообщаем, что лицам будет разрешено вернуться из Евросоюза в Россию на легковых транспортных средствах, зарегистрированных в Российской Федерации, если они не задекларированы как товары и используются только как средство передвижения», - уточняют латвийские власти.
О решении Эстонии по тому, как трактовать нашумевшую позицию Еврокомиссии по автомобилям с российскими номерами, пока не сообщалось. В минувший понедельник руководитель Налогово-таможенного департамента по таможенному контролю Антс Кутти сообщил, что Эстония продолжает консультации в соседями по ЕС, как действовать в дальнейшем.
«На данный момент налогово-таможенная служба занимается тем, что мы тоже изучаем подробно этот документ. Сейчас решение такое, что вопрос следует обсудить с Литвой, Латвией и Финляндией. Надо узнать, как они понимают этот документ. Важен принцип - если мы что-то меняем, то мы на всех внешних сухопутных границах действуем одинаково», - заявил Кутти 11 сентября.
На пунктах пропуска между Россией и Эстонией согласно данным онлайн-ресурсов, отслеживающих очереди на границе, по состоянию на 20:30 скопления автомобилей нет.
На этом фоне власти Финляндии заявили во вторник 12 сентября, что не будут таким образом трактовать позицию Еврокомиссии. Руководитель санкционного отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара рассказала Yle, что громкие заголовки в СМИ о том, что машины с российскими номерами не смогут въехать в эту страну ЕС, или будут конфискованы, не соответствуют действительности.
«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», - уточнила Сариваара.
В то же время таможенные органы Германии заявили, что могут изымать у граждан России автомобили и личные вещи, перечень которых определен санкционным законодательством.
«Товары, на импорт или перемещение которых распространяется запрет в соответствии с законодательством об эмбарго, могут быть конфискованы», - цитирует во вторник издание «Агентство» официальный ответ немецкой таможни на соответствующий запрос. При этом еще вчера власти Германии заявляли, что раздевать россиян на границе не планируют.
Дискуссия о том, как понимать нашумевшую позицию Еврокомиссии о допустимости конфискации личного автомобильного транспорта россиян, продолжается уже несколько дней после публикации той самой позиции (оригинал на сайте Еврокомиссии).