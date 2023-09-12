Латвия и Литва закрыли границы с Россией для проезда автомобилей

Отмечается, что латвийское законодательство предусматривает уголовную ответственность за несоблюдение санкций.



«Законодательством Латвийской Республики предусмотрена уголовная ответственность за несоблюдение санкций. Таким образом, мы призываем вас воздержаться от неоднократных попыток въезда в Евросоюз через различные пункты пропуска. Кроме того, сообщаем, что лицам будет разрешено вернуться из Евросоюза в Россию на легковых транспортных средствах, зарегистрированных в Российской Федерации, если они не задекларированы как товары и используются только как средство передвижения», - уточняют латвийские власти.

Генеральный директор Службы государственных доходов Латвии Иева Яунземе, март 2023 года. Фото: LETA

О решении Эстонии по тому, как трактовать нашумевшую позицию Еврокомиссии по автомобилям с российскими номерами, пока не сообщалось. В минувший понедельник руководитель Налогово-таможенного департамента по таможенному контролю Антс Кутти сообщил, что Эстония продолжает консультации в соседями по ЕС, как действовать в дальнейшем.

«На данный момент налогово-таможенная служба занимается тем, что мы тоже изучаем подробно этот документ. Сейчас решение такое, что вопрос следует обсудить с Литвой, Латвией и Финляндией. Надо узнать, как они понимают этот документ. Важен принцип - если мы что-то меняем, то мы на всех внешних сухопутных границах действуем одинаково», - заявил Кутти 11 сентября.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен показывает на российский берег во время совместного с премьер-министром Эстонии Каей Каллас осмотра эстонско-российской границы в Нарве, 10 октября 2022 года. Фото: REUTERS / Janis Laizans