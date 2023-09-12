Литва и Германия обещают конфискации автомобилей у россиян, а Эстония пока думает

Первой страной Балтии, которая заявила о готовности изымать автомобили россиян, стала Литва. О готовности буквально следовать позициям Еврокомиссии заявляет и Германия. Профильные чиновники Эстонии накануне заявляли, что ждут позицию соседей по ЕС.
«Каждый, кто пересекает границу, будь то гражданин России или гражданин ЕС, следуя с зарегистрированными в России номерами, если у него нет документов, подтверждающих, что он пользуется калининградским транзитом, должен быть предупрежден о том, что его автомобиль при въезде будет конфискован», - цитирует во вторник delfi.lt заместителя министра иностранных дел Литвы Йовиту Нялюпшене.
В свою очередь глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила агентству BNS, что российские автомобили, въезжающие в страну, должны быть конфискованы. Исключение - те, кто едут транзитом в Калининград при наличии необходимых документов.
Таким образом, Литва рискует стать пионером в практике конфискации российских автомобилей. Дискуссия о том, как понимать нашумевшую позицию Еврокомиссии о допустимости конфискации личного автомобильного транспорта россиян, продолжается уже несколько дней после публикации той самой позиции (оригинал на сайте Еврокомиссии).
В свою очередь власти таможенные органы Германии заявили, что могут изымать у граждан России автомобили и личные вещи, перечень которых определен санкционным законодательством.
«Товары, на импорт или перемещение которых распространяется запрет в соответствии с законодательством об эмбарго, могут быть конфискованы», - цитирует во вторник издание «Агентство» официальный ответ немецкой таможни на соответствующий запрос. При этом еще вчера власти Германии заявляли, что раздевать россиян на границе не планируют.
Пресс-служба немецкой таможни также сообщила «Агентству», что легковые автомобили и другие моторные транспортные средства для перевозки менее 10 человек, которые также внесены в санкционный регламент Еврокомиссии, «в принципе подлежат запрету [на ввоз]». Исключение делается только для приобретенных в России легковых автомобилей, которые необходимы для деятельности дипломатов ЕС и стран ЕС, а также которыми пользуются в своих личных целях граждане стран ЕС и их ближайшие родственники.
В свою очередь власти Финляндии наоборот пытаются сбить ажиотаж обеспокоенных наблюдателей. Руководитель санкционного отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара рассказала Yle, что громкие заголовки в СМИ о том, что машины с российскими номерами не смогут въехать в эту страну ЕС, или будут конфискованы, не соответствуют действительности.
«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», - уточнила Сариваара.
Тем временем профильные ведомства Эстонии не торопятся с ответом на вопрос, как Таллинн будет реагировать на позицию Еврокомиссии по возможному изъятию автомобилей с российскими номерами.
Руководитель Налогово-таможенного департамента по таможенному контролю Антс Кутти в понедельник сообщил, что Эстония продолжает консультации в соседями по ЕС, как действовать в дальнейшем.
«На данный момент налогово-таможенная служба занимается тем, что мы тоже изучаем подробно этот документ. Сейчас решение такое, что вопрос следует обсудить с Литвой, Латвией и Финляндией. Надо узнать, как они понимают этот документ. Важен принцип - если мы что-то меняем, то мы на всех внешних сухопутных границах действуем одинаково», заявил Кутти 11 сентября.