Литва и Германия обещают конфискации автомобилей у россиян, а Эстония пока думает

«Каждый, кто пересекает границу, будь то гражданин России или гражданин ЕС, следуя с зарегистрированными в России номерами, если у него нет документов, подтверждающих, что он пользуется калининградским транзитом, должен быть предупрежден о том, что его автомобиль при въезде будет конфискован», - цитирует во вторник delfi.lt заместителя министра иностранных дел Литвы Йовиту Нялюпшене.



В свою очередь глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила агентству BNS, что российские автомобили, въезжающие в страну, должны быть конфискованы. Исключение - те, кто едут транзитом в Калининград при наличии необходимых документов.

Таким образом, Литва рискует стать пионером в практике конфискации российских автомобилей. Дискуссия о том, как понимать нашумевшую позицию Еврокомиссии о допустимости конфискации личного автомобильного транспорта россиян, продолжается уже несколько дней после публикации той самой позиции (оригинал на сайте Еврокомиссии).

В свою очередь власти таможенные органы Германии заявили, что могут изымать у граждан России автомобили и личные вещи, перечень которых определен санкционным законодательством.

«Товары, на импорт или перемещение которых распространяется запрет в соответствии с законодательством об эмбарго, могут быть конфискованы», - цитирует во вторник издание «Агентство» официальный ответ немецкой таможни на соответствующий запрос. При этом еще вчера власти Германии заявляли, что раздевать россиян на границе не планируют.