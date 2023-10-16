Азербайджан вернул себе Карабах. Поставлена ли точка в конфликте?

За исключением официальных лиц, все, с кем мы говорили в Азербайджане за последние три года, сказали, что не могут представить себе ситуацию, в которой они смогли бы мирно жить в соседнем доме с армянами. Наиболее примирительный ответ дал ветеран второй карабахской войны Мансур Шукуров:

«Война жестока, и я желаю, чтобы ее не было. Если вы воспитаете своего ребенка в духе ненависти, если ребенок захочет отомстить за отца, в конечном итоге это приведет к новой войне. А я хочу, чтобы наши дети не видели войны - она действительно ужасна. Пусть хотя бы мой ребенок не узнает, что это такое».

Но и он не смог представить себя за одним столом с армянином и за традиционным стаканом чая: «Наши старейшины и родители вспоминают, что раньше жили вместе с армянами, и все было нормально, дружно. У меня нет основания им не верить. Думаю, они говорят правду. Но самому мне трудно представить, как такое возможно».

Извилистая дорога Фото: Getty Images

За пределами Азербайджана и Армении представители этих двух стран достаточно много контактируют друг с другом. В Москве армянских и азербайджанских бизнесменов можно легко встретить сидящими за одним столиком в ресторане. Некоторые даже организуют совместный бизнес.

«И в Армении, и в Азербайджане 30 лет работала пропаганда ненависти друг к другу. И в одночасье преодолеть такое наследие будет просто невозможно, - отмечает историк Геюшев. - Но в случае с Азербайджаном разворот общественного мнения вполне возможен. Алиев не зря говорит, что он полностью управляет настроениями азербайджанского общества. У него действительно много рычагов, и он может развернуть эту махину в любую сторону, которую захочет. Алиев полностью доминирует и в информационном поле, и в общественном мнении. Поэтому если Алиев начнет продвигать идею того, что азербайджанцам можно и нужно жить совместно с армянами, то эта пропаганда вполне может иметь успех», - отмечает историю Геюшев.

Возможно, Азербайджан попытается показательно «интегрировать» несколько пожилых карабахских армян, которые не смогли или не захотели уехать, считает политический обозреватель Шахин Рзаев. Но остальным вряд ли будет в ближайшее время комфортно жить под руководством азербайджанских чиновников.