Тбилисский драматический театр имени Грибоедова впервые приезжал в Эстонию меньше года назад - в конце февраля. Скоро РКЦ в Таллинне, а также культурные центры Нарвы и Кохтла-Ярве вновь примут тбилисцев. На этот раз они привезут «Аллеи любви» по рассказам Ивана Бунина и буффонаду, или, как назвал ее режиссер Автандил Варсимашвили, «данелиаду» по фильму Георгия Данелии «Не горюй!».
Русский театр из Тбилиси напоминает, что не надо путать Пушкина с Путиным
Если попытаться описать жанр «данелиады», то получится, что авторы спектакля составили энциклопедию вселенной по имени «Георгий Данелия». Это не постановка по мотивам одного, пусть и культового фильма, но собрание самых узнаваемых цитат из разных картин. Как объясняет автор инсценировки Автандил Варсимашивили, он «хотел создать спектакль-праздник памяти трех великих грузин».
«Ведь я дружил и с Георгием Данелия, и с Гией Канчели, и с Резо Габриадзе, - рассказывает Rus.Postimees режиссер, перечисляя постановщика, композитора и автора сценария фильма «Не горюй». - Знакомство с ними определило мой путь в искусстве. В этом смысле я не просто взял за основу фильм, имевший значение для нескольких поколений советских людей, хотя это для меня тоже имело некоторое значение».
По словам режиссера, слово «инсценировка» не очень подходит для обозначения спектакля, вдохновленного фильмом. Более того, это вообще слово неудачное, так как на сцене создаются самостоятельные произведения, какой бы «оригинал» им ни предшествовал. Трагикомическая канва фильма «Не горюй!», высмеивающего преувеличенные представления о чести на Кавказе в период Российской империи, преломляется сценическим монтажом фрагментов. Подход современного режиссера роднит его с авангардистами начала прошлого века, в том числе с Константином Марджанишвили - неслучайно премия его имени есть и среди наград Автандила Варсимашвили.
«У людей, которые выросли на оригинальном фильме, будет достаточно аллюзий и отсылок к тому, что они хорошо знают, - отвечает режиссер на вопрос, кому адресован спектакль. - Но и те, у кого нет советского опыта, те, кому даже фильм Данелия ни о чем не говорит, увидят самостоятельную музыкальную трагикомедию, для общения с которой вовсе не обязательно знать в деталях картину. Ведь и она, если вы помните, поставлена по французскому роману, действие которого просто перенесено в Грузию. Сюжеты универсальны».
Монтажный метод характерен и для второго спектакля «Аллеи любви», название которого вносит окотнчательную ясность в тематику по сравнению с оригинальным названием сборника Бунина «Темные аллеи». Из рассказов, которые стремительно обнищавший нобелевский лауреат писал с 1937 по 1944 год, режиссер отобрал только те, которые ему кажутся действительно связанными с любовью, а не ее суррогатами - у стареющего писателя таких было в избытке.
Сцена из спектакля «Аллеи любви».
Театр Грибоедова
«Мне кажется, я поставил гимн любви во многих ее ипостасях, - рассуждает постановщик, отвечая на вопрос о выборе столь печального источника. - Любовь не может быть однолинейной, она может течь ровно, а может ввергнуть человека в сумасшествие. Поднять на волну и жестоко сбросить вниз. Охваченный любовью человек теряет голову, и в этом большая тайна этого чувства. О любви, если даже ее воспевать, стоит говорить, имея в виду ее разные стороны».
О том, что нельзя ограничиваться одной лишь праздничной стороной жизни, Автандил Варсимашвили говорит и в связи с театром как таковым. «Вы правы, что мы уже не на пороховой бочке, но на самом деле все уже взрывается, - подхватывает он мрачную метафору корреспондента Rus.Postimees. - Когда я делал спектакль о лагере жен изменников родины («А.Л.Ж.И.Р.» был в программе февральских гастролей в Эстонии - прим. ред.), я не хотел никого пугать, а всего лишь напомнить, что история всегда повторяется. Даже сейчас я ставлю в будапештском театре «Ревизора» не как комедию или водевиль, а как повод поразмышлять о кошмаре, который нас сейчас окружает».
В 2014 году, когда один из нынешних кошмаров только начинался, Автандил Варсимашвили впервые ставил в Эстонии - это была его фантазия «Люблю, люблю, люблю!» на сцене тартуского «Ванемуйне». Вероятно, уже тогда бросились в глаза особенности эстонской публики? Что может сказать о ней режиссер с такой богатой географией постановок?
«Знаете, я сначала думал, что людям совсем не нравится, - говорит Варсимашвили, - ведь они же просто не реагируют!. И только в конце спектакля я понял, что это очень внимательный зритель, который вслушивается в каждый звук. Только в финале он может показать свое истинное восприятия спектакля. Это национальный код - очень интеллектуальное, напряженное вслушивание и разгадывание каждой мизансцены. И в конце - благодарность!».
В Тбилиси спектакли грибоедовского театра принимают более непосредственно. И это было бы прекрасно, если бы не одно «но». Когда режиссер приходит сейчас на свои спектакли и смотрит через балкон в зрительный зал, он видит, что из 750 заполненных мест около 700 - это люди не из Грузии. Это русскоязычный зритель, пришедший за тем, что ему близко и дорого. Зритель со своими иерархиями.
«И тогда я думаю, что стал я туристическим режиссером, - говорит на прощанье Автандил Варсимашвили. - Это меня немного коробит, я поддаюсь этому чувству. И все же мы не должны путать Пушкина и Путина. Никогда русский язык и написанные на нем великие произведения не имели прямого отношения к империи. Да, поэты могли служить ей, а еще чаще она присваивала их себе. Но они были и остаются свободны. И это прекрасно, что мы можем говорить с вами по-русски, пусть даже вам и мне не повезло с соседом. Величие языка и зло империи - не одно и то же».
Спектакли тбилисского театра Грибоедова пройдут на площадках РКЦ в Таллинне (23 октября - «Не горюй!», 25 октября - «Аллеи любви»), Центра культуры Кохтла-Ярве (24 октября - «Не горюй!») и дворца культуры «Ругодив» в Нарве (26 октября - «Не горюй!», 27 октября - «Аллеи любви»).