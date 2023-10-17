Русский театр из Тбилиси напоминает, что не надо путать Пушкина с Путиным

В 2014 году, когда один из нынешних кошмаров только начинался, Автандил Варсимашвили впервые ставил в Эстонии - это была его фантазия «Люблю, люблю, люблю!» на сцене тартуского «Ванемуйне». Вероятно, уже тогда бросились в глаза особенности эстонской публики? Что может сказать о ней режиссер с такой богатой географией постановок?

«Знаете, я сначала думал, что людям совсем не нравится, - говорит Варсимашвили, - ведь они же просто не реагируют!. И только в конце спектакля я понял, что это очень внимательный зритель, который вслушивается в каждый звук. Только в финале он может показать свое истинное восприятия спектакля. Это национальный код - очень интеллектуальное, напряженное вслушивание и разгадывание каждой мизансцены. И в конце - благодарность!».

Сцены из спектакля «Люблю, люблю, люблю» (Автандил Варсимашвили, театр «Ванемуйне», Тарту, 2014). Фото: Vanemuine / Facebook

В Тбилиси спектакли грибоедовского театра принимают более непосредственно. И это было бы прекрасно, если бы не одно «но». Когда режиссер приходит сейчас на свои спектакли и смотрит через балкон в зрительный зал, он видит, что из 750 заполненных мест около 700 - это люди не из Грузии. Это русскоязычный зритель, пришедший за тем, что ему близко и дорого. Зритель со своими иерархиями.

«И тогда я думаю, что стал я туристическим режиссером, - говорит на прощанье Автандил Варсимашвили. - Это меня немного коробит, я поддаюсь этому чувству. И все же мы не должны путать Пушкина и Путина. Никогда русский язык и написанные на нем великие произведения не имели прямого отношения к империи. Да, поэты могли служить ей, а еще чаще она присваивала их себе. Но они были и остаются свободны. И это прекрасно, что мы можем говорить с вами по-русски, пусть даже вам и мне не повезло с соседом. Величие языка и зло империи - не одно и то же».