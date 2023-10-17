Латвийский клуб выгнал юного хоккеиста, напавшего на арбитров с кулаками

Инцидент произошел на чемпионате Латвии, когда встретились команды 2010 года «Рига» и «Балтияс Вилки». Матч завершился победой рижан со счетом 7:3, но больше говорят о драке, в которой эстонский хоккеист ударил двух арбитров по лицу.

Клуб Baltic Wolves, в составе которого эстонский игрок участвовал во встрече, вчера подтвердил, что молодой игрок больше не может выступать в их рядах.

«После инцидента, произошедшего сегодня, 15 октября 2023 года, на хоккейном матче U15, хоккейная школа Baltic Wolves приняла решение немедленно прекратить сотрудничество с эстонским хоккеистом», - говорится в их заявлении.

«Хотелось бы подчеркнуть, что игрок, участвовавший в конфликте, не является воспитанником нашей хоккейной школы, но мы предоставили ему возможность участвовать в турнирах с клубом. Хотя подросток из Эстонии не был инициатором конфликта, размолвка переросла в неприемлемые масштабы. Клуб сожалеет о поведении игрока на льду и осуждает любое насилие", - добавили в клубе.