Глава Союза автовладельцев: в первую очередь от автоналога пострадает именно эта категория людей

Стремление нынешнего правительства ввести налог на четыре автомобиля – хороший (читай – плохой) пример того, как за 30 с лишним лет этика исчезла из нашей политики, а принятие «неожиданных трудных решений» (или, говоря простым языком, встряска людей) превратилось в своеобразную причудливую форму садомазохизма, пишет глава Союза автовладельцев Эстонии Симмо Саар.
Как можно описать ситуацию, когда власть имущие бьют народ, а сами при этом выглядят жертвами: партия премьер-министра также считает, что причина падения их рейтинга не в политике, противоречащей их предвыборным обещаниям, а в том, что они вынуждены принимать «трудные решения».
Самое трагичное, что если бы не отмена стоящей государству 300 миллионнов евро налоговой кривой, не было бы необходимости переворачивать всю систему с ног на голову.
Но это к слову. Одним из таких «трудных, но необходимых» решений, по мнению коалиции, является налог на автомобили, который ударит как по тем, кто много ездит, так и по тем, чьи машины в основном стоят без дела.
Акциз, украденный у автовладельцев
Когда в Эстонии был введен акциз на топливо в качестве налога, было решено, что 75% денег будет ежегодно направляться на содержание и ремонт дорог. Однако, поскольку акциз, собираемый в Эстонии, относительно «жирный», его стало становиться все больше и больше. Поэтому летом 2014 года Рийгикогу одобрил инициированную правительством поправку к Закону о дорогах, которая отвязала финансирование ремонта дорог от акциза на топливо.
Спустя четыре года, 4 апреля 2018 года, ERR сообщило, что генеральный директор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук заявил, что ведомство не устает напоминать правительству и Рийгикогу о том, что на содержание дорог требуется гораздо больше средств, чем выделяется. «В прежние времена финансирование дорожного хозяйства было связано с акцизами на топливо, то есть 75% доходов направлялось на содержание дорог. Если бы это было так, наши дороги, возможно, были бы в еще лучшем состоянии, и мы могли бы вкладывать в них еще больше средств», - сказал Саук.
Но деньги из кошельков автовладельцев уже начали направлять в иные места. Потому что Партия реформ, явно испытывая дефицит идей, перед выборами всегда обещала снижение налогов, а после победы на выборах была вынуждена выполнять свои обещания.
Как бы то ни было, сейчас мы находимся в ситуации, когда в этом году получим 510 млн евро акцизов на топливо, но на дорожную сеть будет потрачено только 232 млн евро. Остальное пойдет, как говорит министр финансов, прибывший на Тоомпеа из волости Раэ, «на все подряд».
Куда же пойдут деньги?
29 сентября этого года бывший министр финансов Айвар Сыэрд признал, что очень трудно получить информацию о бюджете, которая была бы интересна депутатам парламента и широкой общественности. «Похоже, даже СМИ дают нам больше данных, чем презентации бюджетных программ по видам деятельности», - сказал он. Следствием этого, по мнению Сыэрда, является то, что это создает новые ресурсные затраты для депутатов Рийгикогу в их работе, поскольку они вынуждены запрашивать данные отдельно у министерств. А это, в свою очередь, затрудняет работу парламента.
Наверное, если министр финансов заявил, что «деньги пойдут на все подряд», это, наверное, его лучшее представление о том, как тратятся деньги налогоплательщиков.
Кроме того, затрудняет понимание то, что в нашем государственном секторе очень хорошо отработаны всевозможные JOKK-схемы и уловки: например, часть государственных служащих не являются государственными служащими, а работают по контракту. Их зарплаты не раскрываются.
Государственный сектор также стал искусен в передаче денег (пардон, в закупке услуг) третьему сектору. Например, если посмотреть на экономический отчет за 2022 год так называемого «независимого аналитического центра», то среди его клиентов явно преобладают министерства и государственные ведомства. По сути, они заказывают необходимую похвалу собственной деятельности и выдают ее за развитие гражданского общества.
Три мысли
Одним из «трудных, но необходимых» решений, по мнению коалиции, является налог на автомобили, который ударит как по тем, кто много ездит, так и по тем, чьи машины в основном стоят без дела.
В этом году будет собрано 510 млн евро акцизов на топливо, но только 232 млн евро будет потрачено на дорожную сеть.
Основное бремя налога на автомобили ляжет не на плечи богачей с их Tesla и лихачей с удаленными сажевыми фильтрами, а на средний класс – любимую жертву нынешней коалиции.
Добавьте к этому приключения госконтролера, расследующего расходы Министерства внутренних дел, и станет ясно, что деньги действительно уходят на все подряд. Куда именно, простым людям знать не нужно.
Выборы как приятный момент после длительного прозябания
Мне нравятся выборы. Они чем-то похожи на Рождество. Помню, как холодным февральским днем этого года я увидел нынешнего министра финансов перед магазином Coop на Кехра, раздающего пакеты и другую предвыборную рекламу. Издалека смотришь – настоящий человек! Идет с красным лицом по морозу и переминается с ноги на ногу в поисках тепла, как простой человек. А поговоришь с ним – он все понимает: и про зарплату учителей и спасателей, и про судьбу многодетных семей и матерей-одиночек, и про особенности сельской местности, и про то, что людям тяжело.
Но как Рождество плавно переходит в Новый год, а затем – в безликий месяц январь, так и после подведения итогов выборов все это уходит в прошлое. Потому что, как призналась Кая Каллас в апрельском интервью «Первой студии», избегание неприятных тем был намеренным и целенаправленным.
Возможно, несколько критически настроенный человек и подумал бы, что подобная ложь избирателям может быть как-то наказуема (например, внеочередными выборами), но не в нашем случае. И наши политики, безнаказанность которых со временем только растет, это знают.
Экологический налог? Налог на богатых. Давайте посмеемся!
И вот мы подошли к автомобильному налогу, который должен остановить глобальное потепление. Так как население нашей страны составляет около 0,016% от мирового. На автомобили, в свою очередь, приходится около десятой части общего объема выбросов CO2. Это примерно столько же, сколько производится, например, в Эстонии при добыче торфа. В 2021 году, например, 52% всех выбросов будет приходиться на энергетику и производство.
Вернемся к тому, что Эстония маленькая и не влияет на климат своей деятельностью. Если бы это было так, то «подстройка» под выбор автомобиля была бы, вероятно, одной из последних, поскольку в недавней статье в ежедневной газете Eesti Päevaleht физик и предприниматель Илmмар Кинк указал, что если зарядить, например, автомобиль Tesla электроэнергией от Eesti Energia, то в 2022 году, исходя из данных о производстве электроэнергии, Tesla будет загрязнять окружающую среду в среднем на 83 грамма на километр (т.е. всего лишь примерно в два раза больше, чем средний дизельный автомобиль). Косвенное загрязнение сдвигает "срок окупаемости" более чем на 40 лет», – подсчитал Кинк, добавив, что если «вместо Passat взять меньший автомобиль с выбросами, скажем, 130 г/км, то "срок окупаемости" растянется до бессмысленных 84 лет».
Поэтому трудно понять, какие экологические цели мы здесь решаем. Основное бремя налога на автомобили ляжет не на плечи богачей с их Tesla и лихачей с удаленными сажевыми фильтрами, а на средний класс – любимую жертву нынешней коалиции.
Ну, если регистрационная пошлина за Peugeot 5008 2018 года выпуска составляет 4645 евро, а ежегодный налог – 338 евро, то это уже налог на богатство или нет? Ведь речь идет о двухлитровом семиместном семейном автомобиле, относительно небольшом по вместимости и уж точно не роскошном.
Или отмена возрастной составляющей при расчете налога на автомобили категории N1 (микроавтобусы) каким-то образом является налогом на богатство? На 30-летнем Ford Transit ездит рабочий, который не может позволить себе машину получше. Когда вступит в силу налог на автомобили, он лишится и этого.
Что дальше?
... - этот вопрос задавали Союзу автовладельцев уже не раз. И ответ может быть только один: если более 77 000 подписей оказались бесполезными, мы начнем проявлять свою волю другими способами. Пройдет совсем немного времени, и мы сможем избрать в парламент партии, которые отменят налог на автомобили.
Однако и нынешние, и будущие правители должны помнить, что наша страна выживет на основе добровольности, готовности нести страну на руках. Без активных людей зачахнет наша полиция, спасательные службы, оборона и Кайтселийт. Мы – общество, члены которого привыкли вносить свой вклад. В том числе и я.
Когда-то по нашим дорогам колесили автомобили, вероятно, навеянные уроками географии, с надписью «Это не Африка» на заднем стекле. Да, это не Африка. У нас более дорогая жизнь и более холодный климат.
Мы не Финляндия, не Бельгия и не Норвегия. Мы – Эстония, страна, которая выживает благодаря воле народа и где автомобили облагаются акцизом на топливо. Пусть так и остается.