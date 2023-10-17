Глава Союза автовладельцев: в первую очередь от автоналога пострадает именно эта категория людей

Государственный сектор также стал искусен в передаче денег (пардон, в закупке услуг) третьему сектору. Например, если посмотреть на экономический отчет за 2022 год так называемого «независимого аналитического центра», то среди его клиентов явно преобладают министерства и государственные ведомства. По сути, они заказывают необходимую похвалу собственной деятельности и выдают ее за развитие гражданского общества.

Три мысли

Одним из «трудных, но необходимых» решений, по мнению коалиции, является налог на автомобили, который ударит как по тем, кто много ездит, так и по тем, чьи машины в основном стоят без дела.

В этом году будет собрано 510 млн евро акцизов на топливо, но только 232 млн евро будет потрачено на дорожную сеть.

Основное бремя налога на автомобили ляжет не на плечи богачей с их Tesla и лихачей с удаленными сажевыми фильтрами, а на средний класс – любимую жертву нынешней коалиции.