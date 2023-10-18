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Сколько граждан Украины получили убежище в Эстонии

Цифры на фоне закрытия границ России для украинцев
, журналист
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Пограничник оформляет украинские паспорта на железнодорожном пункте пропуска, когда пассажиры переходят из дизельного поезда Украинских железных дорог в поезд польской транспортной компании SKPL на первый рейс по международному маршруту, соединяющему Львов и Варшаву. 15 октября 2023 года.
Пограничник оформляет украинские паспорта на железнодорожном пункте пропуска, когда пассажиры переходят из дизельного поезда Украинских железных дорог в поезд польской транспортной компании SKPL на первый рейс по международному маршруту, соединяющему Львов и Варшаву. 15 октября 2023 года. Фото: Alona Nikolaievych / UKRINF / SIPA

Растет число украинцев, которые получают международную защиту в Эстонии. При этом количество россиян, которые здесь ищут убежище, резко упало. Rus.Postimees собрал и проанализировал национальный состав тех, кто просит Эстонию защитить их от преследования на родине.

Закрытие российских границ для граждан Украины, которое случилось в минувший понедельник, 16 октября, заставляет присмотреться к тому, как сегодня выглядит ситуация с легализацией в Эстонии граждан Украины, которые покинули свои дома на фоне развязанной Путиным войны.

Очереди из украинцев на границах на выезд из России в ЕС, Куничина гора, Псковская область, октябрь 2022 года. Граждан Украины несколько дней не пропускали через российский КПП, пока о ситуации не стала писать мировая пресса. Некоторые украинцы попадали в Эстонию с обморожениями.
Очереди из украинцев на границах на выезд из России в ЕС, Куничина гора, Псковская область, октябрь 2022 года. Граждан Украины несколько дней не пропускали через российский КПП, пока о ситуации не стала писать мировая пресса. Некоторые украинцы попадали в Эстонию с обморожениями. Фото: Псковское «Яблоко»
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