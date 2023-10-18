Растет число украинцев, которые получают международную защиту в Эстонии. При этом количество россиян, которые здесь ищут убежище, резко упало. Rus.Postimees собрал и проанализировал национальный состав тех, кто просит Эстонию защитить их от преследования на родине.
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Сколько граждан Украины получили убежище в Эстонии
Цифры на фоне закрытия границ России для украинцев
Закрытие российских границ для граждан Украины, которое случилось в минувший понедельник, 16 октября, заставляет присмотреться к тому, как сегодня выглядит ситуация с легализацией в Эстонии граждан Украины, которые покинули свои дома на фоне развязанной Путиным войны.