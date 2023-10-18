Сколько граждан Украины получили убежище в Эстонии

Очереди из украинцев на границах на выезд из России в ЕС, Куничина гора, Псковская область, октябрь 2022 года. Граждан Украины несколько дней не пропускали через российский КПП, пока о ситуации не стала писать мировая пресса. Некоторые украинцы попадали в Эстонию с обморожениями.

Фото: Псковское «Яблоко»