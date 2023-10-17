ЭНЕ КАЛЛАС ⟩ Эстоноязычный поезд ушел навсегда?

В очередной раз моя маленькая тирада про эстонский и русский языки привлекла немало внимания. В частности, на связь вышел переехавший в столицу бывший коллега и рассказал историю о том, как в таллиннских школах сложилась ситуация, когда русские дети, отданные в эстонскую школу, там просто не справляются. Они остаются сидеть, потому что учителя не знают русского языка. Ничего страшного, совершенно нормально, что в эстонской школе преподает учительница, говорящая на эстонском языке. Однако ненормально то, что ребенок, родным языком которого является русский, не получает образования, потому что не знает этого языка.

Каким будет решение? Если проблема игнорировалась с 1991 года и только сейчас ей стали заниматься более интенсивно? Понятно, что никто не начинает говорить на иностранном языке по команде и на следующий день, даже если находится в языковой среде. Конечно, вопрос в том, действительно ли ребенок хочет изучать иностранный язык, ведь домашняя обстановка - это нечто другое. Мама с папой не разговаривают на эстонском, зачем ребенку? Так что же нам изменить? Как заставить маму и папу говорить?