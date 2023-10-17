Это именно тот вопрос, который мы должны задать себе, когда думаем о двуязычной стране, Эстонии, которая должна быть только и только эстоноязычной, даже конституционно, пишет журналситка Эне Каллас.
ЭНЕ КАЛЛАС ⟩ Эстоноязычный поезд ушел навсегда?
В очередной раз моя маленькая тирада про эстонский и русский языки привлекла немало внимания. В частности, на связь вышел переехавший в столицу бывший коллега и рассказал историю о том, как в таллиннских школах сложилась ситуация, когда русские дети, отданные в эстонскую школу, там просто не справляются. Они остаются сидеть, потому что учителя не знают русского языка. Ничего страшного, совершенно нормально, что в эстонской школе преподает учительница, говорящая на эстонском языке. Однако ненормально то, что ребенок, родным языком которого является русский, не получает образования, потому что не знает этого языка.
Каким будет решение? Если проблема игнорировалась с 1991 года и только сейчас ей стали заниматься более интенсивно? Понятно, что никто не начинает говорить на иностранном языке по команде и на следующий день, даже если находится в языковой среде. Конечно, вопрос в том, действительно ли ребенок хочет изучать иностранный язык, ведь домашняя обстановка - это нечто другое. Мама с папой не разговаривают на эстонском, зачем ребенку? Так что же нам изменить? Как заставить маму и папу говорить?
«Хорошие дети вырастают без кнута, любовь помогает больше, чем страх». В этой маленькой фразе, в этой строчке, которая, наверное, для многих звучит как текст песни, внутри скрыта правда жизни. Слово «дети» здесь можно адаптировать ко всем людям любого возраста. Итак, какие пряники можно предложить тем, кто всю жизнь прожил в Эстонии и не освоил эстонский язык? И обязательно ли это должен быть пряник?
Это вопрос, которым уважаемые члены парламента должны заниматься усиленно, а не думать о том, как еще больше выжать народ новыми налогами. Потому что страной нельзя управлять как бизнесом, но она должна и может иметь перспективу. Например, сохранение эстонской национальной идеи...
Это одно. Другое дело, что сокращать учителей и не выполнять обещания - не решает проблему. Образование на эстонском языке должно быть приоритетом. И это во всех аспектах. Поэтому всем тем русским детям, которые учатся в эстоноязычных школах (а каждая школа в Эстонии должна быть эстоноязычной, за исключением учебных заведения для детей депутатов), срочно понадобятся гарантированные интенсивная языковая подготовка. Начиная с первого класса. А если он учится в классе постарше и не знает эстонского языка, то это печально и ему нужен кто-то или что-то, чтобы помочь. Потому что ненормально, чтобы образование было неполным из-за языка.
Но возможно ли это вообще? Превратить Эстонию в страну, где будет преобладать эстонский язык, где будет действовать конституция? Мне как эстонке хотелось бы верить, что это так.