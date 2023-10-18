Замешанный в топливном скандале депутат Рийгикогу объявил о выходе из партии

Rus.Postimees публикует неизменную версию заявления Грюнталя на его странице в социальной сети.

Обращение к ЭСТОНСКОМУ НАРОДУ

С прошлой недели я нахожусь под пристальным вниманием СМИ в связи с вопросом о возмещении расходов, связанных с использованием топливных карт. Чтобы удержать внимание к моей персоне, это сопровождается пикантными описаниями частных обстоятельств, которые в совокупности служат только одной цели - выставить меня в самом невыгодном свете.

На мой взгляд, это тактическая информационная операция, преследующая как минимум две цели.

Во-первых, отвлечь внимание от российского бизнеса Каи Каллас и, во-вторых, от начинающейся сегодня процедуры рассмотрения госбюджета, которая совершенно враждебна эстонскому народу и государству и который легче рассматривать, когда внимание людей находится в другом месте.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в случае возникновения различных скандалов уголовные дела возбуждаются и ведутся только в отношении депутатов EKRE.

Почему так происходит?

Ответ прост, потому что только EKRE под руководством Мартина Хельме действительно отстаивает интересы народа, и очевидно, что правительству необходимо убрать депутатов EKRE с политической арены, поскольку они стали ему неугодны.

Исходя из вышесказанного, я считаю, что не могу оставаться членом EKRE, поскольку все, что происходит со мной, наносит ущерб и репутации EKRE.

Настоящим сообщаю, что сегодня я подал личное заявление о выходе из состава Консервативной народной партии Эстонии.

За Эстонию!

С уважением

Калле Грюнталь