Экспертиза ⟩ Призраки свободы: будет ли в Польше либеральный поворот

Несмотря на поздравления сторонников, Ярослав Качиньски точно догадывается, что все не здорово ни для ПиС, ни лично для него, 15 октября 2023.

Ярослав Шимов говорит, что в Брюсселе должны быть рады исходу выборов в Польше, разве что в Будапеште – нет. «Хотя пути этих двух стран, друживших против Брюсселя, разошлись еще в начале полномасштабной войны в Украине, - напоминает обозреватель «Свободы». - Польша и под властью ПиС оставалась одним из главных союзников Украины, тогда как Венгрия заняла противоположную позицию, став главным благожелателем, если не союзником Кремля. Кстати, не далее, как 17 октября это подтвердила встреча Виктора Орбана с Владимиром Путиным в кулуарах экономического форума в Пекине. Что уже само по себе скандал в масштабе ЕС».

Но так ли уж прекрасны Туск с его новыми союзниками? Шимов напоминает, что, хотя фигура Качиньского очень поляризует польское общество, бывший председатель Европейского совета немногим лучше. «Я говорил с теми, кто в минувшее воскресенье голосовали за оппозицию, - делится впечатлениями эксперт, - так вот при упоминании Туска они морщились и говорили, что хорошо бы оба реликта убрать куда подальше. Поэтому я не исключаю, что новая коалиция сможет выдвинуть другую фигуру на пост премьер-министра».

Выборы-2023 в историческом контексте

Алексей Васильев, приглашенный профессор Варшавского университета, сотрудник Центра исследований Восточной Европы

Алексей Васильев. Фото: личный архив

К началу этого века Польше удалось достаточно быстро реализовать англо-американскую модель демократии, при которой у власти чередуются две мощные партии, образующие разнообразные коалиции с другими. Система, покоящаяся на таких опорах, казалось образцом стабильности, достигнутой в ходе посткоммунистической трансформации. Что произошло потом? То же, что и во многих других демократиях, включая американскую, которая показала миру, за счет чего формируется и крепнет трампизм.

Зигмунт Бауман. Фото: Wikimedia Commons

Это испуг от кажущейся нестабильности либерального порядка, который умело эксплуатируется даже не носителями консервативных идей, а обычными оппортунистами. Британский социолог Зигмунт Бауман – кстати, польского происхождения – называл «текучей современностью» состояние, в котором вынужден пребывать индивид, погружаясь в тоску по временам, когда все было ясно, а жизнь состояла из ряда прав и обязанностей, соблюдение которых гарантировало стабильность. Когда ей приходит конец, многие чувствуют, что не вписались и проиграли.

Кто в Польше стоит на страже традиционных ценностей, то есть поддерживает ПиС? Аграрные регионы с религиозным населением. Географически это восточная Польша, исторически – та ее часть, которая входила в состав Российской империи с конца XVIII до начала XX века. Но это не самые плотно населенные регионы Польши, при этом они окружают столицу, притягивающей прогрессивную публику. А городскому населению, – профессионалам, работающим женщинам, молодежи, – риторика спасения от абортов и «оккупации со стороны Брюсселя» уж точно не близки.

Карта Царства Польского в 1896 году. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Фото: Wikimedia Commons

Совпадение инфляции, которая коснулась всех, с растущим недовольством горожан привело к небывалой явке на выборы. Вне зависимости от степени консервативности избирателя – здесь не стоит забывать, что партия Туска тоже не очень прогрессивна – случился скачок мобилизации. Избирательные участки должны были закрыться в 21 час, но в некоторых районах работали до глубокой ночи. Вероятно, ПиС не рассчитывали на сплоченность оппозиционного избирателя, а напротив, считал его пассивным и разобщенным.

Избирательный участок, Краков, 15 октября 2023. Фото: Beata Zawrzel/ZUMAPRESS.com

Плюс, мне кажется, сыграли свою роль странные, если не откровенно неудачные теледебаты, в которых правящую партию представлял не Ярослав Качиньский, а премьер-министр Матеуш Моравецкий – грамотный экономист, эксперт, интеллектуал, но не лидер партии, идущей на выборы! Электоральная риторика ПиС строилась на кивках в прошлое: разве вы забыли, как было плохо при Туске? Тогда как оппозиция строила свою риторику на движении вперед и в будущее.