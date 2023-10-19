Экспертиза ⟩ Призраки свободы: будет ли в Польше либеральный поворот

В минувший понедельник, 16 октября, завершилось подведение итогов на выборах в польский сейм. Правящая популистская партия «Право и справедливость» стала победителем по числу набранных голосов, но не обеспечила себе большинство мест в парламенте. Его сможет занять тройка оппозиционных партий, возглавляемая «Гражданской коалицией». Грядут ли перемены в политическом климате Польши, Rus.Postimees выяснял у экспертов, наблюдавших за процессом изнутри и снаружи.
Впервые «Право и справедливость» (далее ПиС) сформировала однопартийное правительство большинства после выборов 2015 года. Партия шла на них с теми же лозунгами создания IV Речи Посполитой, которые принесли ей победу на выборах 2005 года. Национально-консервативное правительство существовало тогда недолго и самораспустилось после того, как коррупционные скандалы развалили правящий альянс в 2007 году. Затем до 2015 года судьбу страны определяла партия «Гражданская платформа» (с 2018 - «Гражданская коалиция») во главе с Дональдом Туском.
Затяжная война – ненужная победа
Начиная с 2015 года Польша превращалась в подобие «суверенной демократии», которая якобы печется о народе и его вековых традициях, обороняясь от Европы. Дело дошло до заморозки финансовой помощи от Евросоюза. Председатель правящей партии становился правящим вождем. Ярослав Качиньский, сам придумавший себе должность «вице-премьер», собирался победить и на этих выборах. И формально победил: ПиС набрала больше всех - 35,38 процентов голосов. Правда, по словам Дариуша Столы, профессора Института политических исследований Польской Академии Наук, это «очень своеобразная победа».
«Партия получила арифметическое большинство, но ни одна из других партий, преодолевших порог вхождения в парламент, не хочет вступать с ними в коалицию, - поясняет ситуацию Стола. - К политическому "одиночеству" ПиС добавилась мощная мобилизация протестного электората. Она и позволила объединенной оппозиции взять большинство в парламенте. Чудес, конечно, ждать не стоит. Нужно время для распределения портфелей, и главное, чтобы участники «альянса против» проявили готовность к сотрудничеству», - скептически замечает Стола.
Международный обозреватель Русской службы Радио Свобода Ярослав Шимов, проливает свет на причины парадоксального исхода выборов: «Проблема правящей партии обозначилась, когда неудачно выступила "Конфедерация" - эклектичное движение, объединяющее правых радикалов и либертарианцев с ориентацией на молодежный электорат. Долгое время у него был рейтинг около 13–14 процентов, а в итоге оно получило чуть больше семи». На него ПиС и рассчитывала. А вот потенциальный партнер «Гражданской коалиции» - движение "Третий путь" - выступило очень хорошо. Оно получило те самые 14 процентов, на которые теперь будет опираться партия Туска. То есть в одном случае союзники подвели, а в другом – нет», - заключает Шимов.
Профессор Стола напоминает, что в истории демократической Польши после 1989 года ни одна партия не могла удержаться у власти дольше, чем на две электоральные каденции. «Третья победа одной партии – это было бы для нас чересчур, - то ли шутит, то ли говорит всерьез экс-директор Еврейского музея Варшавы и бывший польский диссидент. – Впрочем, более серьезной причиной мобилизации сторонников и одной, и другой политической силы стала инфляция. Центральный банк очень плохо справлялся со своим обязанностями. Было принято несколько скандальных решений, обрушивших нашу валюту много ниже стандартных европейских порогов».
Скучные причины всенародной любви
Партию Качиньского традиционно поддерживали малообеспеченные слои населения. Профессор Стола говорит, что в конце сентября, то есть прямо накануне выборов трогательно подешевело топливо. А когда на заправках начался ажиотаж, национальная компания «Орлен» обратилась к людям с просьбой не заправляться впрок. «Вы же понимаете, - резюмирует Стола, - что у нашего правительства просто не осталось ресурсов для обеспечения своих обещаний. И это вызвало даже большее разочарование, чем все его прошлые реакционные меры вместе взятые».
Ярослав Шимов также уверен, что культурные войны вокруг закона об абортах и других симптомов реакции не так важны, как социально-экономические факторы. К инфляции и бремени растущих социальных выплат добавились вопросы миграции. «И вот как раз здесь, - говорит специалист по Восточной Европе, - "Гражданская коалиция" сумела частично перехватить повестку ПиС. В ходе предвыборной кампании Туск использовал антииммигрантскую риторику в духе Качиньского, будучи при этом безоговорочным сторонником помощи Украине. То есть он за регулирование миграции и одновременно за возвращение пошатнувшихся отношений с Украиной».
Сейчас жизнь в Польше совсем не та, что в 2019 году, когда ПиС уверенно осталась в роли парламентского большинства. Сначала ковид, затем война в Украине и ее следствие – проблемы с импортом российского газа и ступенчатый рост цен на фоне инфляции. Все эти факторы, как считает Шимов, стали для ПиС нерешаемыми вызовами.
«В плане культурном (аборты, католицизм) они сильно правые, - разъясняет Шимов парадокс все еще правящего в Польше популизма, - а в плане социальном довольно-таки левые, иначе бы не раздавали так щедро деньги семьям с детьми. Часть избирателей голосовало за них, даже будучи не согласны с их культурной повесткой. А сейчас накопились неприятности, вроде коррупционных скандалов и грубой работы с медиа. В частности, с информационного рынка Польши были изгнаны некоторые американские компании, владевшие местными СМИ. Публика в крупных городах перестала закрывать на это глаза и обольщаться социальной политикой».
Какую кучу придется разгребать
Первейшие задачи, стоящие сейчас перед новым правительством, сводятся к восстановлению его надежной работы. «Во-первых, нужно что-то срочно делать с государственным управлением, в настоящее время глубоко коррумпированным и колонизированным друзьями и родственниками членов правящей партии, - перечисляет профессор Стола. – Во-вторых, необходимо скорейшее возвращение к власти закона, что предполагает предсказуемость правовых институтов. В-третьих, мы должны восстановить позиции страны в глазах Европы, снова стать хабом ее восточной части, что было прервано во второй половине прошлого десятилетия».
Один из самых запущенных коридоров польской власти – ее судебная система. Еще в 2017 году по инициативе ПиС была учреждена так наз. «дисциплинарная палата» Верховного суда, фактически передавшая однопартийному правительству право назначать и отзывать судей. Она проработала пять лет и была упразднена президентом Анджеем Дудой, принявшим во внимание критику со стороны Еврокомиссии, а самое главное – отказ Евросоюза в выдаче многомиллиардной помощи Польше, принявшей на себя основную социально-экономическую нагрузку войны, продолжающей и сегодня идти в соседней Украине.
Подконтрольным ПиС остается и еще один специфический орган польской судебной системы – так наз. «конституционный трибунал», проверяющий законодательную и исполнительную власть на соответствие конституции. Профессор Стола считает, что трибунал, которым ПиС завладела в 2016 году, дисфункционален: «Не удивлюсь, если его члены не уверены, кто сейчас президент Польши. А вот как раз действующий президент Дуда может способствовать скорейшей реформе трибунала, если не будет медлить с созывом сейма и сената. Он сейчас та сила, которая может повлиять на формирование парламентского большинства, способного одолеть популизм», - расставляет акценты Стола.
Ярослав Шимов говорит, что в Брюсселе должны быть рады исходу выборов в Польше, разве что в Будапеште – нет. «Хотя пути этих двух стран, друживших против Брюсселя, разошлись еще в начале полномасштабной войны в Украине, - напоминает обозреватель «Свободы». - Польша и под властью ПиС оставалась одним из главных союзников Украины, тогда как Венгрия заняла противоположную позицию, став главным благожелателем, если не союзником Кремля. Кстати, не далее, как 17 октября это подтвердила встреча Виктора Орбана с Владимиром Путиным в кулуарах экономического форума в Пекине. Что уже само по себе скандал в масштабе ЕС».
Но так ли уж прекрасны Туск с его новыми союзниками? Шимов напоминает, что, хотя фигура Качиньского очень поляризует польское общество, бывший председатель Европейского совета немногим лучше. «Я говорил с теми, кто в минувшее воскресенье голосовали за оппозицию, - делится впечатлениями эксперт, - так вот при упоминании Туска они морщились и говорили, что хорошо бы оба реликта убрать куда подальше. Поэтому я не исключаю, что новая коалиция сможет выдвинуть другую фигуру на пост премьер-министра».
Выборы-2023 в историческом контексте
Алексей Васильев, приглашенный профессор Варшавского университета, сотрудник Центра исследований Восточной Европы
К началу этого века Польше удалось достаточно быстро реализовать англо-американскую модель демократии, при которой у власти чередуются две мощные партии, образующие разнообразные коалиции с другими. Система, покоящаяся на таких опорах, казалось образцом стабильности, достигнутой в ходе посткоммунистической трансформации. Что произошло потом? То же, что и во многих других демократиях, включая американскую, которая показала миру, за счет чего формируется и крепнет трампизм.
Это испуг от кажущейся нестабильности либерального порядка, который умело эксплуатируется даже не носителями консервативных идей, а обычными оппортунистами. Британский социолог Зигмунт Бауман – кстати, польского происхождения – называл «текучей современностью» состояние, в котором вынужден пребывать индивид, погружаясь в тоску по временам, когда все было ясно, а жизнь состояла из ряда прав и обязанностей, соблюдение которых гарантировало стабильность. Когда ей приходит конец, многие чувствуют, что не вписались и проиграли.
Кто в Польше стоит на страже традиционных ценностей, то есть поддерживает ПиС? Аграрные регионы с религиозным населением. Географически это восточная Польша, исторически – та ее часть, которая входила в состав Российской империи с конца XVIII до начала XX века. Но это не самые плотно населенные регионы Польши, при этом они окружают столицу, притягивающей прогрессивную публику. А городскому населению, – профессионалам, работающим женщинам, молодежи, – риторика спасения от абортов и «оккупации со стороны Брюсселя» уж точно не близки.
Совпадение инфляции, которая коснулась всех, с растущим недовольством горожан привело к небывалой явке на выборы. Вне зависимости от степени консервативности избирателя – здесь не стоит забывать, что партия Туска тоже не очень прогрессивна – случился скачок мобилизации. Избирательные участки должны были закрыться в 21 час, но в некоторых районах работали до глубокой ночи. Вероятно, ПиС не рассчитывали на сплоченность оппозиционного избирателя, а напротив, считал его пассивным и разобщенным.
Плюс, мне кажется, сыграли свою роль странные, если не откровенно неудачные теледебаты, в которых правящую партию представлял не Ярослав Качиньский, а премьер-министр Матеуш Моравецкий – грамотный экономист, эксперт, интеллектуал, но не лидер партии, идущей на выборы! Электоральная риторика ПиС строилась на кивках в прошлое: разве вы забыли, как было плохо при Туске? Тогда как оппозиция строила свою риторику на движении вперед и в будущее.
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