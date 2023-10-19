Внимание работодателя к психическому здоровью больше ценят молодые работники

«В действительности для этого необходим баланс между работой и личной жизнью и поддержка со стороны работодателей, независимо от структуры семьи и жизненного этапа, – говорит она. – Необходимость большей поддержки психического здоровья, особенно в молодом возрасте, можно объяснить и в более общем плане, независимо от воспитания детей: если пожилые люди приобретают больше навыков заботы о психическом здоровье в течение всей жизни, то в молодом возрасте справляться с трудностями еще только учатся. Физическое здоровье также требует большего внимания с возрастом. Если работодатели учитывают потребности работников на разных этапах жизни, то от этого выигрывают все стороны. Мы делимся знаниями о системном подходе к созданию организации, дружественной семье и сотрудникам, в рамках Программы развития работодателей, дружественных семье».