Внимание работодателя к психическому здоровью больше ценят молодые работники

По данным опроса, проведенного по заказу Министерства социального обеспечения, наиболее важным фактором для работников при оценке дружелюбного отношения организации к семье является то, что работодатель ценит здоровье своих сотрудников – так ответили 70% из 500 респондентов. Почти половина сотрудников также считают важным внимание работодателя к психическому здоровью.
Действия работодателей по поддержке психического здоровья при совмещении работы и семейной жизни больше ценят работники-женщины (56% против 40% у мужчин) и родители (54% против 46% без несовершеннолетних детей). Если решение проблемы психического здоровья на рабочем месте считают важным показателем дружелюбного подхода к семье 67% руководителей и 49% специалистов, то среди неквалифицированных работников внимание работодателя к психическому здоровью ценят только 33%.
Существенные различия проявляются и в зависимости от возрастной группы. Вклад работодателя в сохранение психического здоровья наиболее высоко оценивается респондентами в возрасте 18-30 лет (62%), а также является важным для респондентов в возрасте 31-50 лет (57%). Важность психического здоровья при оценке дружелюбного подхода работодателя к семье начинает снижаться с возрастной группы 51-64 года (38% считают его важным) и падает до 36% среди тех, кому 65 лет и больше.
«На разных этапах жизни у людей возникают разные потребности - в одни периоды необходимо совмещать учебу с работой и обустройством, в другие - воспитывать детей, заниматься саморазвитием, иметь хобби или ухаживать за близким человеком», – говорит Алиса Юурик, старший специалист отдела социальной защиты детей Министерства социальных дел. По ее словам, потребности разных жизненных этапов отражаются и в ожиданиях от работодателей, дружественных к семье, и в поддержке психического здоровья.
По оценке Юурик, результаты исследования показывают, что совмещение работы и семейной жизни по-прежнему в значительной степени связано с работой при наличии маленьких детей, причем на женщин, как правило, ложится несколько большее бремя.
«В действительности для этого необходим баланс между работой и личной жизнью и поддержка со стороны работодателей, независимо от структуры семьи и жизненного этапа, – говорит она. – Необходимость большей поддержки психического здоровья, особенно в молодом возрасте, можно объяснить и в более общем плане, независимо от воспитания детей: если пожилые люди приобретают больше навыков заботы о психическом здоровье в течение всей жизни, то в молодом возрасте справляться с трудностями еще только учатся. Физическое здоровье также требует большего внимания с возрастом. Если работодатели учитывают потребности работников на разных этапах жизни, то от этого выигрывают все стороны. Мы делимся знаниями о системном подходе к созданию организации, дружественной семье и сотрудникам, в рамках Программы развития работодателей, дружественных семье».
Ментор работодателей, ориентированных на семейные отношения, и консультант по гигиене труда Кайре Парве подчеркивает, что вопросам психического благополучия, и в частности профилактики, необходимо уделять внимание круглый год. «Самое главное - повысить уровень осведомленности, чтобы люди могли найти способы лучше управлять собой. Ценность здорового образа жизни – это самый важный фундамент для крепкого психического здоровья», – поясняет Парве.
«Поощрение хорошего самочувствия и возможностей для занятий спортом стало «гигиеническим» мероприятием в организациях, где ценят людей, и многие компании также предлагают оплачивать услуги психологов. Однако лучше всего работают модели, когда люди сами участвуют в мероприятиях по укреплению психического здоровья в составе так называемых "команд хорошего самочувствия"», – говорит Парве.
По ее словам, обучение навыкам оказания первой помощи в области психического здоровья может стать нормой в компаниях, подобно обучению навыкам оказания первой помощи в области физического здоровья. Подобная практика создает в компании прочную сеть, в которой более осведомленные сотрудники могут помочь коллегам в трудные моменты их жизни.
Она отмечает, что огромное значение имеет общая культура организации, которая начинается с лидеров. «К счастью, многие топ-менеджеры уже поняли, что в долгосрочной перспективе работать на износ непродуктивно, и знают, как создать в организации чувство психологической безопасности, - говорит Парве. – Культура, поддерживающая психическое здоровье, не возникает в одночасье. Одна лекция психолога или опытного консультанта сотрудникам, конечно, не поможет. Но это хороший старт на неделю, месяц и год вперед».
Программа работодателей, ориентированных на семью, предлагает организациям поддержку в развитии организационной культуры и процессов. Комплексная программа развития бесплатна, и следующий раунд подачи заявок на нее откроется для работодателей в 2024 году. Программу возглавляет Министерство социальных дел и финансирует Социальный фонд Европейского cоюза.
В июле 2023 года исследовательская компания Norstat по заказу Министерства социальных дел провела онлайн-опрос среди профессионально занятого взрослого населения Эстонии. В опросе приняли участие 500 эстоно- и русскоязычных сотрудников со всей Эстонии.