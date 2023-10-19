Финляндия отменила сделки по продаже недвижимости россиянам

Минобороны Финляндии вынесло три отрицательных решения на разрешения о продаже трех объектов недвижимости лицам не связанным с Европейским Союзом и Европейской экономической зоной.

«Отрицательные решения касаются двух объектов недвижимости в Руоколахти и одного в Китеэ. Решения подписал министр обороны Антти Хакканен», - сказано в сообщении на сайте правительства Финляндии.

Обе упомянутые точки на карте Финляндии находится в непосредственной близости от финско-российской границы. Руколахти в 20 километрах от погранперехода Иматра, который связан с российским Светогорском в Ленобласти. Китеэ в 40 километрах от погранперехода Ниирала, который связан с российским Вяртсиля в Карелии.

О том, что за объекты могли достаться иностранцам, не сообщается, но в сообщении сказано, что покупатели связаны с Российской Федераций.

«Что касается сделок с недвижимостью в Руоколахти, то одна была совершена частными лицами, другая - компанией, а сделка в Китее была совершена частным лицом. Как частные лица, так и фактические бенефициары компании являются гражданами России», - уточняет правительство Финляндии.

В качестве причины аннулирования сделок есть ссылка на закон о передаче недвижимости, требующей специального разрешения.

«Министерство обороны оправдывает отрицательные решения о разрешении, заявляя, среди прочего, что рассматриваемое приобретение недвижимости может рассматриваться как препятствующее организации национальной обороны или надзору и защите территориальной целостности», - гласит пресс-релиз финского правительства.

Издание Yle напоминает, что с 2020 года российским покупателям недвижимости в Финляндии требуется специальное разрешение от министерства обороны.